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الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من "أوميكرون"
https://arabic.sputniknews.com/20211207/الصحة-العالمية-لا-شكوك-حول-فعالية-اللقاحات-للحماية-من-أوميكرون-1053685736.html
الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من "أوميكرون"
الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من "أوميكرون"
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد مؤشرات على تسبّب متحور كورونا "أوميكرون" مرضاً أشدّ مقارنة بالمتحور "دلتا". 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T22:11+0000
2021-12-07T22:29+0000
فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية
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وقال مايكل رايان، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، لوكالة فرانس برس،: "لا يوجد أي سبب للشك بأن اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا تحمي من المتحور أوميكرون".وأضاف "لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن، من حيث المرض الشديد والاستشفاء، وليس هناك سبب لتوقع أن لا يكون الوضع كذلك" بالنسبة لأوميكرون"، مؤكدا على أن: "هناك حاجة لمزيد من البحث".وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/عالم-فيروسات-روسي-أوميكرون-هو-اللقاح-الحي-لكورونا-1053663293.html
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فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من "أوميكرون"

22:11 GMT 07.12.2021 (تم التحديث: 22:29 GMT 07.12.2021)
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINIمنظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد مؤشرات على تسبّب متحور كورونا "أوميكرون" مرضاً أشدّ مقارنة بالمتحور "دلتا".
وقال مايكل رايان، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، لوكالة فرانس برس،: "لا يوجد أي سبب للشك بأن اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا تحمي من المتحور أوميكرون".
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
عالم فيروسات روسي: "أوميكرون" هو اللقاح الحي لكورونا
13:03 GMT
وأضاف "لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن، من حيث المرض الشديد والاستشفاء، وليس هناك سبب لتوقع أن لا يكون الوضع كذلك" بالنسبة لأوميكرون"، مؤكدا على أن: "هناك حاجة لمزيد من البحث".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".
وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.
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