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https://arabic.sputniknews.com/20211207/الصدر-يستقبل-بلاسخارت-في-منزله-لبحث-نتائج-الانتخابات-العراقية-فيديو-1053654321.html
الصدر يستقبل بلاسخارت في منزله لبحث نتائج الانتخابات العراقية... فيديو
الصدر يستقبل بلاسخارت في منزله لبحث نتائج الانتخابات العراقية... فيديو
استقبل زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، لبحث نتائج الانتخابات البرلمانية التي أعلنت... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T08:43+0000
2021-12-07T08:51+0000
العراق
مقتدى الصدر
الانتخابات البرلمانية العراقية
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وقالت السومرية نيوز إن الصدر استقبل بلاسخارت في منزله بمنطقة الحنانة في مدينة النجف جنوبي البلاد.ونقلت عن مصدر محلي لم تسمه أن المسؤولة الأممية لن تعقد مؤتمرا صحفيا أثناء لقائها بزعيم التيار الصدري.وشوهدت بلاسخارت وهي تصل بسيارة تابعة للأمم المتحدة إلى الحنانة، كما بث ناشطون صورا خلال اجتماعها مع الصدر في منزله.وقبل أيام، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.والخميس الماضي، اجتمع الصدر في العاصمة بغداد بعدد من القوى السياسية الشيعية، التي سبق واعترض بعضها على نتائج الانتخابات.ووقتها، قال مصدر سياسي لوكالة "سبوتنيك" إن الاجتماع عقد في منزل زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، مضيفا أن الاجتماع ناقش نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة تهدئة حدة التوتر من قبل "الإطار التنسيقي" الشيعي.
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العراق, مقتدى الصدر, الانتخابات البرلمانية العراقية

الصدر يستقبل بلاسخارت في منزله لبحث نتائج الانتخابات العراقية... فيديو

08:43 GMT 07.12.2021 (تم التحديث: 08:51 GMT 07.12.2021)
© AP Photoمقتدى الصدر
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AP Photo
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استقبل زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، لبحث نتائج الانتخابات البرلمانية التي أعلنت نتائجها النهائية مؤخرا.
وقالت السومرية نيوز إن الصدر استقبل بلاسخارت في منزله بمنطقة الحنانة في مدينة النجف جنوبي البلاد.
ونقلت عن مصدر محلي لم تسمه أن المسؤولة الأممية لن تعقد مؤتمرا صحفيا أثناء لقائها بزعيم التيار الصدري.
وشوهدت بلاسخارت وهي تصل بسيارة تابعة للأمم المتحدة إلى الحنانة، كما بث ناشطون صورا خلال اجتماعها مع الصدر في منزله.
وقبل أيام، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
والخميس الماضي، اجتمع الصدر في العاصمة بغداد بعدد من القوى السياسية الشيعية، التي سبق واعترض بعضها على نتائج الانتخابات.
ووقتها، قال مصدر سياسي لوكالة "سبوتنيك" إن الاجتماع عقد في منزل زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، مضيفا أن الاجتماع ناقش نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة تهدئة حدة التوتر من قبل "الإطار التنسيقي" الشيعي.
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