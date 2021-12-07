الصدر يستقبل بلاسخارت في منزله لبحث نتائج الانتخابات العراقية... فيديو

وقالت السومرية نيوز إن الصدر استقبل بلاسخارت في منزله بمنطقة الحنانة في مدينة النجف جنوبي البلاد.ونقلت عن مصدر محلي لم تسمه أن المسؤولة الأممية لن تعقد مؤتمرا صحفيا أثناء لقائها بزعيم التيار الصدري.وشوهدت بلاسخارت وهي تصل بسيارة تابعة للأمم المتحدة إلى الحنانة، كما بث ناشطون صورا خلال اجتماعها مع الصدر في منزله.وقبل أيام، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.والخميس الماضي، اجتمع الصدر في العاصمة بغداد بعدد من القوى السياسية الشيعية، التي سبق واعترض بعضها على نتائج الانتخابات.ووقتها، قال مصدر سياسي لوكالة "سبوتنيك" إن الاجتماع عقد في منزل زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، مضيفا أن الاجتماع ناقش نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة تهدئة حدة التوتر من قبل "الإطار التنسيقي" الشيعي.
استقبل زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، لبحث نتائج الانتخابات البرلمانية التي أعلنت نتائجها النهائية مؤخرا.
وقالت السومرية نيوز إن الصدر استقبل بلاسخارت في منزله بمنطقة الحنانة في مدينة النجف جنوبي البلاد.
ونقلت عن مصدر محلي لم تسمه أن المسؤولة الأممية لن تعقد مؤتمرا صحفيا أثناء لقائها بزعيم التيار الصدري.
وشوهدت بلاسخارت وهي تصل بسيارة تابعة للأمم المتحدة إلى الحنانة، كما بث ناشطون صورا خلال اجتماعها مع الصدر في منزله.
وقبل أيام، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
والخميس الماضي، اجتمع الصدر في العاصمة بغداد بعدد من القوى السياسية الشيعية، التي سبق واعترض بعضها على نتائج الانتخابات.
ووقتها، قال مصدر سياسي لوكالة "سبوتنيك" إن الاجتماع عقد في منزل زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، مضيفا أن الاجتماع ناقش نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة تهدئة حدة التوتر من قبل "الإطار التنسيقي" الشيعي.