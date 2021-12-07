تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211207/الصين-أمريكا-ستدفع-ثمن-مقاطعتها-لأولمبياد-بكين-1053659675.html
الصين: أمريكا "ستدفع ثمن" مقاطعتها لأولمبياد بكين
الصين: أمريكا "ستدفع ثمن" مقاطعتها لأولمبياد بكين
قالت الصين اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سيتعين عليها "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وذلك بعد أسابيع فقط من... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T11:22+0000
2021-12-07T11:22+0000
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050690702_0:82:3000:1770_1920x0_80_0_0_275519e9bd8adcb80c579b4257841a9d.jpg
وكان البيت الأبيض قال أمس الاثنين إن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بسبب "الفظائع" في مجال حقوق الإنسان في الصين، على الرغم من أن الرياضيين الأمريكيين يحظون بحرية السفر إلى هناك للمنافسة.وتأتي المقاطعة الأمريكية، التي شجعها بعض أعضاء الكونغرس وجماعات حقوقية على مدى شهور، على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في العلاقات بين واشنطن وبكين، بعد لقاء جمع الشهر الماضي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال إفادة إعلامية في بكين اليوم إن الصين تعارض المقاطعة وستتخذ "إجراءات مضادة حازمة"، بحسب رويترز.وتوعد بأن "الولايات المتحدة ستدفع ثمن أفعالها الخاطئة"، مضيفا "دعونا جميعا ننتظر ونرى".وردا على سؤال عما إذا كانت الصين ستدرس المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة، قال تشاو إن المقاطعة الأمريكية "أضرت بأساس وجو" التبادل الرياضي والتعاون في الألعاب.ودعا الولايات المتحدة إلى إبعاد السياسة عن الرياضة، قائلاً إن المقاطعة تتعارض مع المبادئ الأولمبية.من جانبه، قال وانج وين الأستاذ بجامعة رينمين في بكين لرويترز "إنه من الحماقة والسخافة أن تفعل الولايات المتحدة ذلك" مضيفا أن القوى الكبرى الأخرى يمكن أن تفعل الشيء نفسه مع واشنطن عندما يحين دور الولايات المتحدة لاستضافة الألعاب.من المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2028 في لوس أنجلوس وتستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2030 في سولت ليك سيتي.وسلطت إدارة بايدن الضوء على سبب مقاطعتها لما تسميه واشنطن إبادة جماعية ضد أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ أقصى غرب الصين، وهو ما تنفي بكين حدوثه.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي أمس الاثنين، إن "التمثيل الدبلوماسي أو الرسمي للولايات المتحدة سيعامل هذه الألعاب كالمعتاد في مواجهة الانتهاكات والفظائع الفظيعة لحقوق الإنسان التي تمارسها جمهورية الصين الشعبية في شينجيانغ".وأضافت بساكي في إفادة إعلامية: "يتمتع الرياضيون في فريق الولايات المتحدة الأمريكية بدعمنا الكامل..سنكون خلفهم بنسبة 100% ونحن نشجعهم من هنا".كان جورج دبليو بوش آخر رئيس أمريكي يحضر حفل افتتاح الأولمبياد، حيث كان المضيف في سولت ليك سيتي في عام 2004. وحضر نائب الرئيس مايك بنس دورة الألعاب الشتوية لعام 2018 في منتجع بيونغتشانغ الكوري الجنوبي.ولم يتضح ما إذا كانت دول أخرى ستنضم إلى الولايات المتحدة رغم أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إنه تمت استشارة الحلفاء بشأن "نهج مشترك".
https://arabic.sputniknews.com/20211207/واشنطن-تقاطع-الأولمبياد-الشتوي-وبكين-تصف-القرار-بـالتلاعب-السياسي-1053649134.html
https://arabic.sputniknews.com/20211206/مسؤول-صيني-لم-نوجه-دعوة-للمسؤولين-الأمريكيين-لحضور-الأولمبياد-كي-يقاطعوه-1053634578.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050690702_177:0:2844:2000_1920x0_80_0_0_27c642caeb40d32cf7eb88e1a2e27991.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الرئيس الصيني شي جين بينغ, الرئيس الأمريكي, الصين

الصين: أمريكا "ستدفع ثمن" مقاطعتها لأولمبياد بكين

11:22 GMT 07.12.2021
© REUTERS / POOL Newالرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / POOL New
تابعنا عبر
قالت الصين اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سيتعين عليها "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وذلك بعد أسابيع فقط من محادثات تهدف إلى تهدئة العلاقات المتوترة بين البلدين.
وكان البيت الأبيض قال أمس الاثنين إن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بسبب "الفظائع" في مجال حقوق الإنسان في الصين، على الرغم من أن الرياضيين الأمريكيين يحظون بحرية السفر إلى هناك للمنافسة.
100 يوم قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 26 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
واشنطن تقاطع الأولمبياد الشتوي وبكين تصف القرار بـ"التلاعب السياسي"
00:47 GMT
وتأتي المقاطعة الأمريكية، التي شجعها بعض أعضاء الكونغرس وجماعات حقوقية على مدى شهور، على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في العلاقات بين واشنطن وبكين، بعد لقاء جمع الشهر الماضي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال إفادة إعلامية في بكين اليوم إن الصين تعارض المقاطعة وستتخذ "إجراءات مضادة حازمة"، بحسب رويترز.
وتوعد بأن "الولايات المتحدة ستدفع ثمن أفعالها الخاطئة"، مضيفا "دعونا جميعا ننتظر ونرى".
وردا على سؤال عما إذا كانت الصين ستدرس المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة، قال تشاو إن المقاطعة الأمريكية "أضرت بأساس وجو" التبادل الرياضي والتعاون في الألعاب.
ودعا الولايات المتحدة إلى إبعاد السياسة عن الرياضة، قائلاً إن المقاطعة تتعارض مع المبادئ الأولمبية.
من جانبه، قال وانج وين الأستاذ بجامعة رينمين في بكين لرويترز "إنه من الحماقة والسخافة أن تفعل الولايات المتحدة ذلك" مضيفا أن القوى الكبرى الأخرى يمكن أن تفعل الشيء نفسه مع واشنطن عندما يحين دور الولايات المتحدة لاستضافة الألعاب.
من المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2028 في لوس أنجلوس وتستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2030 في سولت ليك سيتي.
100 يوم قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 26 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
مسؤول صيني: لم نوجه دعوة للمسؤولين الأمريكيين لحضور الأولمبياد كي يقاطعوه
أمس, 15:31 GMT
وسلطت إدارة بايدن الضوء على سبب مقاطعتها لما تسميه واشنطن إبادة جماعية ضد أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ أقصى غرب الصين، وهو ما تنفي بكين حدوثه.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي أمس الاثنين، إن "التمثيل الدبلوماسي أو الرسمي للولايات المتحدة سيعامل هذه الألعاب كالمعتاد في مواجهة الانتهاكات والفظائع الفظيعة لحقوق الإنسان التي تمارسها جمهورية الصين الشعبية في شينجيانغ".
وأضافت بساكي في إفادة إعلامية: "يتمتع الرياضيون في فريق الولايات المتحدة الأمريكية بدعمنا الكامل..سنكون خلفهم بنسبة 100% ونحن نشجعهم من هنا".
كان جورج دبليو بوش آخر رئيس أمريكي يحضر حفل افتتاح الأولمبياد، حيث كان المضيف في سولت ليك سيتي في عام 2004. وحضر نائب الرئيس مايك بنس دورة الألعاب الشتوية لعام 2018 في منتجع بيونغتشانغ الكوري الجنوبي.
ولم يتضح ما إذا كانت دول أخرى ستنضم إلى الولايات المتحدة رغم أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إنه تمت استشارة الحلفاء بشأن "نهج مشترك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:49 GMTالرئيس الأرجنتيني يتلقى جرعة معززة من "سبوتنيك V" ويدعو مواطنيه إلى استكمال التطعيم باللقاح الروسي
11:47 GMTالصدر وبلاسخارت يؤكدان ضرورة المصادقة على نتائج الانتخابات "دون تأخير"
11:39 GMTانطلاق محادثات أستانا بشأن سوريا يوم 21 ديسمبر في كازاخستان
11:39 GMTتايمز: الناتو يخشى أن تعزل روسيا دول البلطيق بمساعدة المهاجرين
11:27 GMTالاستخبارات الإسرائيلية تؤكد قدرتها على منع إيران من حيازة قنبلة نووية
11:22 GMTالصين: أمريكا "ستدفع ثمن" مقاطعتها لأولمبياد بكين
11:10 GMTماذا أظهر استطلاع الرأي العام في طروحات اليسار الليبرالي؟
11:07 GMTإعلام: رفض طلب رد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وعودته لممارسة عمله
10:49 GMTلاعب كرة قدم أوكراني سابق يتحول إلى "عتال" بسبب القمار
10:45 GMTجورج قرداحي يعلق على أنباء حصوله على تعويضات مالية بمرسوم رئاسي بعد استقالته
10:44 GMTكاميرا مراقبة ترصد لحظة سقوط طائرة فوق معرض سيارات وتدمير 25 سيارة
10:43 GMTتقرير: 873 احتجاجا في تونس خلال الشهر الماضي معظمها "ينزع إلى العنف"
10:33 GMTنجل ميسي يحرجه أمام الكاميرات بسؤال حول الكرة الذهبية السابعة... فيديو
10:33 GMTمحكمة هولندية تبرئ وزير الدفاع الإسرائيلي من مسؤولية وفاة فلسطينيين في 2014
10:29 GMTتفاصيل خطيرة لأول مرة... طائرة إسرائيلية دمرت منشأة نوية لا تزال هي والعملاء داخل إيران
10:29 GMTلوح جلجامش يعود إلى العراق بعد 30 عاما من السرقة
10:27 GMTلافروف يزور إسرائيل وفلسطين والجزائر والمغرب
10:25 GMT5 أنواع من الأطعمة والمشروبات تحسن المزاج وتحفز الشعور بالسعادة
10:18 GMTليلى علوي توجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وتشيد بقرارهما... فيديو
10:06 GMTمحافظ البنك المركزي القطري يلتقي بنظيره التركي من أجل التعاون المصرفي