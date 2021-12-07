تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من "أوميكرون"
https://arabic.sputniknews.com/20211207/العاصمة-المصرية-تكشف-حقيقة-تعطيل-الدراسة-بسبب-حالة-الجو-غدا-1053684076.html
العاصمة المصرية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب حالة الجو غدا
العاصمة المصرية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب حالة الجو غدا
كشفت العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الثلاثاء، حقيقة تعطيل الدراسة بسبب حالة الجو غدا. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T21:11+0000
2021-12-07T21:11+0000
حالة الطقس الآن
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104485/79/1044857974_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b8fdef898ce72d5ea0f14a0172c52876.jpg
وأفادت صحيفة اليوم السابع، مساء اليوم الثلاثاء، بأن محافظة القاهرة نفت تعطيل الدراسة، غدا الأربعاء، مؤكدة أنه يوم دراسة عادي، ولا صحة لما يتردد عن تعطيل الدراسة بالعاصمة المصرية، بسبب حالة الجو.وحذرت هيئة الأرصاد المصرية من حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة احتياطاتهم خلال هذه الفترة.وقالت الأرصاد في بيان إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وذلك من الأربعاء حتى الاثنين المقبل.وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطا في حركة الرياح الجنوبية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل للعاصفة على المناطق المكشوفة ما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية.وتوقعت الهيئة اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، حيث سيصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار، وسرعة الرياح إلى 65 كم في الساعة، مع سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.كما طالبت الأرصاد المواطنين باتخاذ كل التدابير الممكنة وغلق النوافذ جيدا وحذرت مرضى الصدر والجيوب الأنفية من عدم الخروج في مثل هذه الأجواء.وناشدت السائقين القيادة بالحذر على الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الأحد-أمطار-ورياح-مثيرة-للأتربة-1053567385.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104485/79/1044857974_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c7cfbd43a07251045fb7fbaeeef7d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حالة الطقس الآن, مصر

العاصمة المصرية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب حالة الجو غدا

21:11 GMT 07.12.2021
© AP Photo / Mohamed Elraaiتلاميذ وطلاب مدرسة في مصر
تلاميذ وطلاب مدرسة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Mohamed Elraai
تابعنا عبر
كشفت العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الثلاثاء، حقيقة تعطيل الدراسة بسبب حالة الجو غدا.
وأفادت صحيفة اليوم السابع، مساء اليوم الثلاثاء، بأن محافظة القاهرة نفت تعطيل الدراسة، غدا الأربعاء، مؤكدة أنه يوم دراسة عادي، ولا صحة لما يتردد عن تعطيل الدراسة بالعاصمة المصرية، بسبب حالة الجو.
مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة
4 ديسمبر, 21:42 GMT
وحذرت هيئة الأرصاد المصرية من حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة احتياطاتهم خلال هذه الفترة.
وقالت الأرصاد في بيان إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وذلك من الأربعاء حتى الاثنين المقبل.
وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطا في حركة الرياح الجنوبية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل للعاصفة على المناطق المكشوفة ما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية.
وتوقعت الهيئة اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، حيث سيصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار، وسرعة الرياح إلى 65 كم في الساعة، مع سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.
كما طالبت الأرصاد المواطنين باتخاذ كل التدابير الممكنة وغلق النوافذ جيدا وحذرت مرضى الصدر والجيوب الأنفية من عدم الخروج في مثل هذه الأجواء.
وناشدت السائقين القيادة بالحذر على الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:11 GMTالصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من "أوميكرون"
22:07 GMTإدارة بايدن تعارض "بشدة" قرارا لمجلس الشيوخ يمنع بيع صواريخ للسعودية
22:06 GMTالدوحة تكشف موعد استقبالها ولي العهد السعودي
22:01 GMTأول تعليق إيراني على فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية وسورية
21:56 GMTمؤتمر الجزائر الجامع.. ما الذي يمكن أن يحققه في ملف المصالحة الفلسطينية؟
21:56 GMTالسعودية تعلق على اعتقال فرنسا مشتبه به في قتل خاشقجي
21:46 GMTالحكومة المصرية تصدر 3 تشريعات دفعة واحدة لحماية حقوق الأطفال
21:36 GMTبايدن يخطر فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بحديثه مع بويتن
21:34 GMTأهداف مباراة مصر والجزائر 1-1 في كأس العرب... فيديو
21:26 GMTإعلام: إيطاليا ترفض دعم أمريكا في مقاطعة أولمبياد بكين
21:26 GMTالخارجية الفلسطينية ترحب بالموقف الأمريكي بشأن الاستيطان
21:25 GMTما هي قدرات المدفعية الصاروخية "كراسنوبول"؟... صور
21:11 GMTالعاصمة المصرية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب حالة الجو غدا
21:08 GMTرالي الجونة في نسخته العاشرة الأسبوع المقبل... صور
20:51 GMTالكرملين: بوتين عرض على بايدن إلغاء القيود المفروضة على عمل البعثات الدبلوماسية
20:43 GMTوزيرة أمريكية تدعو إلى إجراءات حمائية لمعالجة مشاكل سلاسل التوريد
20:42 GMTالأعلى للدولة في ليبيا يطرح مبادرة جديدة للانتخابات تتضمن بنودا خاصة
20:42 GMTبرودة القدمين في الشتاء علامة على الإصابة بخمسة أمراض
20:25 GMTالاتحاد الأوروبي: الصراع في اليمن يشهد تصعيدا عسكريا "مقلقا"
20:14 GMTما هي أخطر صواريخ مقاتلات رافال؟... صور