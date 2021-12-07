العاصمة المصرية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب حالة الجو غدا

وأفادت صحيفة اليوم السابع، مساء اليوم الثلاثاء، بأن محافظة القاهرة نفت تعطيل الدراسة، غدا الأربعاء، مؤكدة أنه يوم دراسة عادي، ولا صحة لما يتردد عن تعطيل الدراسة بالعاصمة المصرية، بسبب حالة الجو.وحذرت هيئة الأرصاد المصرية من حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة احتياطاتهم خلال هذه الفترة.وقالت الأرصاد في بيان إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وذلك من الأربعاء حتى الاثنين المقبل.وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطا في حركة الرياح الجنوبية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل للعاصفة على المناطق المكشوفة ما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية.وتوقعت الهيئة اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، حيث سيصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار، وسرعة الرياح إلى 65 كم في الساعة، مع سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.كما طالبت الأرصاد المواطنين باتخاذ كل التدابير الممكنة وغلق النوافذ جيدا وحذرت مرضى الصدر والجيوب الأنفية من عدم الخروج في مثل هذه الأجواء.وناشدت السائقين القيادة بالحذر على الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.