https://arabic.sputniknews.com/20211207/الكرملين-بوتين-عرض-على-بايدن-إلغاء-القيود-المفروضة-على-عمل-البعثات-الدبلوماسية--1053682512.html

الكرملين: بوتين عرض على بايدن إلغاء القيود المفروضة على عمل البعثات الدبلوماسية

الكرملين: بوتين عرض على بايدن إلغاء القيود المفروضة على عمل البعثات الدبلوماسية

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء خلال اتصال مرئي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، إلغاء القيود المفروضة على عمل البعثات الدبلوماسية بشكل متبادل بين... 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T20:51+0000

2021-12-07T20:51+0000

2021-12-07T20:51+0000

روسيا

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وقال الكرملين في بيان: "عرض الجانب الروسي إلغاء جميع القيود المفروضة على عمل البعثات الدبلوماسية، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضا في تطبيع جوانب أخرى من العلاقات الثنائية".كما أضاف البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن أكدا حالة التعاون غير المرضية بين البلدين: "تمت مناقشة القضايا الثنائية. وتم استنتاج أن التعاون لا يزال في حالة غير مرضية. ويتجلى ذلك بشكل خاص في الصعوبات التي تواجهها البعثات الدبلوماسية المقيدة" لكلا البلدين".وأضاف البيان: "شدد فلاديمير بوتين على أن كل هذا هو نتيجة لخط السلطات الأمريكية، التي بدأت قبل خمس سنوات في ممارسة قيود واسعة النطاق وحظر وطرد جماعي للدبلوماسيين الروس، والتي يتعين علينا الرد عليها بطريقة تشبه المرآة".وتابع البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب خلال محادثاته مع نظيره الأمريكي جو بايدن، عن قلقه الشديد إزاء تصرفات كييف الاستفزازية ضد دونباس: "أوضح رئيس روسيا، باستخدام أمثلة محددة، الخط التدميري لكييف، الذي يهدف إلى التفكيك الكامل لاتفاقيات مينسك والاتفاقات التي تم التوصل إليها في صيغة نورماندي، وأعرب عن قلقه الشديد بشأن الإجراءات الاستفزازية التي تتخذها كييف ضد دونباس".هذا ونفت روسيا مرارا الاتهامات بـ "الأعمال العدوانية" من قبل الغرب وأوكرانيا، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وتستخدم تصريحاتها حول "العدوان الروسي" كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.وسبق أن أشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة.

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روسيا