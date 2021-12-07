https://arabic.sputniknews.com/20211207/المباحث-الفيدرالية-تستخدم-منشارا-لفتح-خزانة-رجل-الأعمال-المنتحر-جيفري-إبستين-ماذا-وجدوا-داخلها؟-1053661164.html

المباحث الفيدرالية تستخدم منشارا لفتح خزانة رجل الأعمال المنتحر جيفري ‏إبستين... ماذا وجدوا داخلها؟

المباحث الفيدرالية تستخدم منشارا لفتح خزانة رجل الأعمال المنتحر جيفري ‏إبستين... ماذا وجدوا داخلها؟

كشف مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية إنه استخدم منشارا لفتح خزانة رجل الأعمال الأمريكي ‏المنتحر، جيفري إبستين، الموجودة داخل قصره في مدينة مانهاتن.‏ 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T12:06+0000

2021-12-07T12:06+0000

2021-12-07T12:06+0000

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وعثر ضباط المباحث الفيدرالية داخل الخزانة على محركات أقراص صلبة، وأقراص مدمجة، وماسات، وجوازات سفر تخص إبستين، الذي تم اعتقاله بتهمة الإتجار بالجنس، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.جاء ذلك في شهادة العميلة الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالية، كيلي ماغواير، أمس الاثنين، التي قادت الفريق الذي فتش منزل إبستين في 6 و7 يوليو/ تموز 2019، وذلك كجزء من أمر تفتيش تم تنفيذه قبل أيام قليلة من اعتقاله.وأشارت ماغواير إلى أن فريقها اقتحم قصر إبستين بعد أن لم يرد أحد بالداخل عليه.وأدلت ماغواير بشهادتها خلال محاكمة جيسلين ماكسويل، والتي زعم ممثلو الادعاء أنها قامت بالاتجار بالفتيات من أجل إجيفري بستين للإساءة الجنسية في قصر أبر إيست سايد، وكذلك في منازل إبستين في لندن وجزر فيرجن الأمريكية وبالم بيتش بفلوريدا.وفي محاكمة أمس الاثنين، أكدت ماكسويل أنها غير مذنبة في التهم الموجهة إليها.وكشفت ماغواير في شهادتها أن نطاق مذكرة التفتيش التي حصلت عليها لم يسمح لفريقها بالاستيلاء على الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة، لذلك تركوها فوق الخزانة، لكن عندما حصلت على أمر قضائي أوسع وعادت لاستعادة المواد فوجئت باختفائها من مكانها حيث تركتها.وأضافت أنها بعد ذلك اتصلت بريتشارد كان، أحد محامي إبستين، وأبلغته أن لديها مذكرة بشأن الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة، وبعد دقائق حضر إلى مكتبها بعد دقائق وهو يحمل حقيبتين مع الأشياء، وطلبت من فريقها أن يفحصوها للتأكد من أنها نفس محركات الأقراص الثابتة والأقراص المدمجة التي تم العثور عليها أثناء تنفيذ أمر التفتيش الأول.وأشار المدعون من جانبهم إلى أنهم سيقدمون شاهدا آخر على دراية بالأقراص الصلبة في وقت لاحق من المحاكمة.ومات جيفري إبستين منتحرا في السجن في أغسطس/ آب 2019، أثناء انتظار محاكمته.وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها مسؤولو وزارة العدل الأمريكية الأقراص الصلبة داخل خزانة جيفري إبستين.كما أنها المرة الأولى التي يصف فيها أي مسؤول منزل جيفري إبستين المكون من 8 طوابق، والذي تبلغ مساحته 19000 قدم مربع، أو حتى يناقش الأقراص المضغوطة المليئة بالصور في أي مكان بقصره.

https://arabic.sputniknews.com/20191117/نجل-ملكة-بريطانيا-عن-مزاعم-علاقته-بعشيقة-رجل-الأعمال-المنتحر-كنت-أتناول-البيتزا-1043436982.html

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