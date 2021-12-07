انتحار ألماني بعد أن قتل زوجته وأطفاله بسبب شهادة لقاح مزيفة

وحسب رويترز قال المدع العام الألماني، اليوم الثلاثاء، إن رجلا قتل زوجته وثلاثة أطفال صغار، قبل أن يقتل نفسه، بسبب قيامه بتزوير شهادة تطعيم، وخوفه من أن يتم القبض عليه فيفقد أطفاله إذا ما تم اكتشاف التزوير.وقالت الوكالة إن الشرطة عثرت على شخصين بالغين، كليهما في سن الـ40 عاما، وثلاثة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 4 و8 و10، جميعهم قتلى، متأثرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية في منزل عائلي في كوينيجز وسترهاوزن جنوب برلين يوم السبت الماضي.وفي مذكرة وداع عثرت عليها الشرطة، قال الرجل إنه زور شهادة تطعيم لزوجته، فيما قال المدعي العام جيرنوت بانتليون إن صاحب عملها اكتشف الأمر، مما دفع الزوجين للخوف من التعرض للاعتقال وفقدان أطفالهما.وقالت الشرطة والمدّعون العامون إن شهود عيان رأوا جثثاً هامدة في المنزل، ومن ثم قاموا باستدعاء السلطات المختصة.تأتي هذه الحادثة المروعة في الوقت الذي شددت فيه ألمانيا القيود في محاولة لوقف الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا، حيث طلبت من الموظفين اعتبارًا من الشهر الماضي، إثبات تطعيمهم أو تعافيهم أو اختبارهم سلبيًا لفيروس كورونا.وقد قررت السلطات الألمانية الأسبوع الماضي، منع غير الملقحين من الوصول إلى جميع الشركات، باستثناء محلات البقالة والصيدليات والمخابز وما في معناها، كما تخطط لجعل التطعيم إلزاميًا لبعض الوظائف.
أقدم ألماني على الانتحار بعدما قتل عائلته، المكونة من زوجته وأطفاله الثلاثة، وذلك بسبب شهادة لقاح مزيفة.
وحسب رويترز قال المدع العام الألماني، اليوم الثلاثاء، إن رجلا قتل زوجته وثلاثة أطفال صغار، قبل أن يقتل نفسه، بسبب قيامه بتزوير شهادة تطعيم، وخوفه من أن يتم القبض عليه فيفقد أطفاله إذا ما تم اكتشاف التزوير.
وقالت الوكالة إن الشرطة عثرت على شخصين بالغين، كليهما في سن الـ40 عاما، وثلاثة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 4 و8 و10، جميعهم قتلى، متأثرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية في منزل عائلي في كوينيجز وسترهاوزن جنوب برلين يوم السبت الماضي.
وفي مذكرة وداع عثرت عليها الشرطة، قال الرجل إنه زور شهادة تطعيم لزوجته، فيما قال المدعي العام جيرنوت بانتليون إن صاحب عملها اكتشف الأمر، مما دفع الزوجين للخوف من التعرض للاعتقال وفقدان أطفالهما.
وقالت الشرطة والمدّعون العامون إن شهود عيان رأوا جثثاً هامدة في المنزل، ومن ثم قاموا باستدعاء السلطات المختصة.
تأتي هذه الحادثة المروعة في الوقت الذي شددت فيه ألمانيا القيود في محاولة لوقف الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا، حيث طلبت من الموظفين اعتبارًا من الشهر الماضي، إثبات تطعيمهم أو تعافيهم أو اختبارهم سلبيًا لفيروس كورونا.
وقد قررت السلطات الألمانية الأسبوع الماضي، منع غير الملقحين من الوصول إلى جميع الشركات، باستثناء محلات البقالة والصيدليات والمخابز وما في معناها، كما تخطط لجعل التطعيم إلزاميًا لبعض الوظائف.