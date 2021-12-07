https://arabic.sputniknews.com/20211207/انتهاء-قمة-بوتين-وبايدن-بعد-ساعتين-من-المحادثات-المغلقة-1053678041.html

انتهاء قمة بوتين وبايدن بعد ساعتين من المحادثات المغلقة

انتهاء قمة بوتين وبايدن بعد ساعتين من المحادثات المغلقة

انتهت منذ قليل المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدين، بعد محادثات سرية استغرقت ساعتين وتطرقت إلى ملفات عديدة. 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T17:36+0000

2021-12-07T17:36+0000

2021-12-07T17:57+0000

محادثات بوتين وبايدن

روسيا

العالم

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موسكو- سبوتنيك. أجري الاجتماع عبر اتصال فيديو، وفي البداية عُرضت مراسم الترحيب الأولى للتواصل على الصحفيين، ثم عُقد الاجتماع بين الزعيمين في سرية.ويعد هذا الاجتماع الثانى لزعيمى البلدين، حيث عقدت أول محادثات مباشرة في جنيف خلال يونيو/ حزيران من هذا العام، وتوصل الزعيمان إلى عدد من الاتفاقات.وفقا لمتحدث الرئاسة الروسية، فمن بين الموضوعات الرئيسية الموضوعة على جدول الاجتماع؛ التوترات حول أوكرانيا، وتقدم الناتو نحو حدود روسيا، ومبادرة الرئيس الروسي بشأن الضمانات الأمنية.وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي ينوي الاتصال بقادة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، عقب نهاية القمة الافتراضية مع الرئيس بوتين.وأوضح البيت الأبيض أن القادة الغربيين اتفقوا في محادثات يوم الاثنين، على البقاء على اتصال وثيق بشأن نهج منسق وشامل ردا على "الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".يزعم الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية، في الوقت الذي تنفي فيه موسكو ذلك وتؤكد "استفزازية" التحركات العسكرية لكييف وحلفائها على الحدود الغربية لها.وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف، سابقا، إن موسكو متمسكة بعدم تحرك "الناتو" نحو الشرق، وإن الحلف يرفض النظر بشكل بناء في مقترحات روسيا لتهدئة التوترات ومنع الحوادث الخطيرة.من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، يوم الأحد، إن الاتهامات الموجهة لموسكو بعدم تنفيذ اتفاقيات مينسك "سخيفة"، مضيفا أن كييف تحاول استغلال حقيقة عدم الامتثال للاتفاقيات لإبقاء الاتحاد الأوروبي على موقف العقوبات ضد روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211207/البيت-الأبيض-بايدن-سيتصل-بالزعماء-الأوروبيين-بعد-اجتماعه-مع-بوتين-1053677388.html

https://arabic.sputniknews.com/20211206/لوكاشينكو-روسيا-لن-تهاجم-أوكرانيا-وتلك-الاتهامات-لا-أساس-لها-1053613127.html

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