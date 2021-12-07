انطلاق محادثات أستانا بشأن سوريا يوم 21 ديسمبر في كازاخستان

نور سلطان - سبوتنيك. وقال سمادياروف للصحفيين: "في 21-22 ديسمبر، ستتم المباحثات [بشأن سوريا] في صيغة اجتماع (تحضره الأطراف)".ووفقا له، فإن الدول الضامنة والمراقبين، أكدوا جميعا على المشاركة.وصرح وزير خارجية كازاخستان، مختار تلوبيردي، في 16 من الشهر الماضي، بأن بلاده مستعدة لاستضافة الجولة الجديدة من محادثات "أستانا" حول سوريا في مدينة نور سلطان أواخر ديسمبر الجاري، مشيرا إلى تلقي مذكرة رسمية من الجانب الروسي، "والآن ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى". وذكر أنه عقب تأكيد الأطراف المعنية لمشاركتها، سيتم البدء في إرسال الدعوات رسميا إلى الاجتماع . وبدأت المحادثات وفق صيغة أستانا قبل خمس سنوات لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، تشارك فيها إيران وروسيا وتركيا. وحتى الآن، عُقدت 16 جولة من محادثات أستانا، كانت آخرها في منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وتناولت محادثات أستانا قضايا عدة بينها الأوضاع في سوريا وأداء اللجنة الدستورية السورية في جنيف والمساعدات الدولية وبعض الإجراءات مثل تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.
وصرح وزير خارجية كازاخستان، مختار تلوبيردي، في 16 من الشهر الماضي، بأن بلاده مستعدة لاستضافة الجولة الجديدة من محادثات "أستانا" حول سوريا في مدينة نور سلطان أواخر ديسمبر الجاري، مشيرا إلى تلقي مذكرة رسمية من الجانب الروسي، "والآن ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى".
وذكر أنه عقب تأكيد الأطراف المعنية لمشاركتها، سيتم البدء في إرسال الدعوات رسميا إلى الاجتماع .
وبدأت المحادثات وفق صيغة أستانا قبل خمس سنوات لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، تشارك فيها إيران وروسيا وتركيا. وحتى الآن، عُقدت 16 جولة من محادثات أستانا، كانت آخرها في منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وتناولت محادثات أستانا قضايا عدة بينها الأوضاع في سوريا وأداء اللجنة الدستورية السورية في جنيف والمساعدات الدولية وبعض الإجراءات مثل تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.