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https://arabic.sputniknews.com/20211207/انطلاق-محادثات-أستانا-بشأن-سوريا-يوم-21-ديسمبر-في-كازاخستان-1053658781.html
انطلاق محادثات أستانا بشأن سوريا يوم 21 ديسمبر في كازاخستان
انطلاق محادثات أستانا بشأن سوريا يوم 21 ديسمبر في كازاخستان
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية كازاخستان، أيبك سمادياروف، اليوم الثلاثاء، أن مباحثات صيغة أستانا بشأن سوريا، ستنطلق من 21 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T11:39+0000
2021-12-07T11:39+0000
أخبار سوريا اليوم
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نور سلطان - سبوتنيك. وقال سمادياروف للصحفيين: "في 21-22 ديسمبر، ستتم المباحثات [بشأن سوريا] في صيغة اجتماع (تحضره الأطراف)".ووفقا له، فإن الدول الضامنة والمراقبين، أكدوا جميعا على المشاركة.وصرح وزير خارجية كازاخستان، مختار تلوبيردي، في 16 من الشهر الماضي، بأن بلاده مستعدة لاستضافة الجولة الجديدة من محادثات "أستانا" حول سوريا في مدينة نور سلطان أواخر ديسمبر الجاري، مشيرا إلى تلقي مذكرة رسمية من الجانب الروسي، "والآن ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى". وذكر أنه عقب تأكيد الأطراف المعنية لمشاركتها، سيتم البدء في إرسال الدعوات رسميا إلى الاجتماع . وبدأت المحادثات وفق صيغة أستانا قبل خمس سنوات لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، تشارك فيها إيران وروسيا وتركيا. وحتى الآن، عُقدت 16 جولة من محادثات أستانا، كانت آخرها في منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وتناولت محادثات أستانا قضايا عدة بينها الأوضاع في سوريا وأداء اللجنة الدستورية السورية في جنيف والمساعدات الدولية وبعض الإجراءات مثل تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.
https://arabic.sputniknews.com/20181119/خارجية-كازاخستان-أستانا-واشنطن-1036842531.html
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أخبار سوريا اليوم

انطلاق محادثات أستانا بشأن سوريا يوم 21 ديسمبر في كازاخستان

11:39 GMT 07.12.2021
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات أستانا في مدينة نور سلطان، كازاخستان 8 يوليو 2021
محادثات أستانا في مدينة نور سلطان، كازاخستان 8 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية كازاخستان، أيبك سمادياروف، اليوم الثلاثاء، أن مباحثات صيغة أستانا بشأن سوريا، ستنطلق من 21 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في نور سلطان.
نور سلطان - سبوتنيك. وقال سمادياروف للصحفيين: "في 21-22 ديسمبر، ستتم المباحثات [بشأن سوريا] في صيغة اجتماع (تحضره الأطراف)".
ووفقا له، فإن الدول الضامنة والمراقبين، أكدوا جميعا على المشاركة.
أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2018
خارجية كازاخستان: واشنطن لن تشارك في مباحثات أستانا المقبلة حول سوريا
19 نوفمبر 2018, 06:49 GMT
وصرح وزير خارجية كازاخستان، مختار تلوبيردي، في 16 من الشهر الماضي، بأن بلاده مستعدة لاستضافة الجولة الجديدة من محادثات "أستانا" حول سوريا في مدينة نور سلطان أواخر ديسمبر الجاري، مشيرا إلى تلقي مذكرة رسمية من الجانب الروسي، "والآن ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى".
وذكر أنه عقب تأكيد الأطراف المعنية لمشاركتها، سيتم البدء في إرسال الدعوات رسميا إلى الاجتماع .
وبدأت المحادثات وفق صيغة أستانا قبل خمس سنوات لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، تشارك فيها إيران وروسيا وتركيا. وحتى الآن، عُقدت 16 جولة من محادثات أستانا، كانت آخرها في منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وتناولت محادثات أستانا قضايا عدة بينها الأوضاع في سوريا وأداء اللجنة الدستورية السورية في جنيف والمساعدات الدولية وبعض الإجراءات مثل تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.
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