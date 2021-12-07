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صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
محادثات بوتين وبايدن
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيتحدثان عن أزمة الحوار بين البلدين، يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر. وبدوره أكد البيت الأبيض أن المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها الملف النووي الإيراني والاستقرار الاستراتيجي.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/بايدن-يخطر-فرنسا-وألمانيا-وإيطاليا-وبريطانيا-بحديثه-مع-بويتن-1053684905.html
بايدن يخطر فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بحديثه مع بويتن
بايدن يخطر فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بحديثه مع بويتن
أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الوطني، جيك ساليفان، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أخطر رؤساء فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا بحديثه مع نظيره الروسي... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T21:36+0000
2021-12-07T21:36+0000
محادثات بوتين وبايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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واشنطن – سبوتنيك. وقال ساليفان في إحاطة إعلامية: "بعد المحادثات تحدث مع رؤساء فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا من أجل إخطارهم بالاتصال والمشاورة معهم حول الخطوات القادمة".وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن بايدن وبوتين ناقشا خلال محادثاتهما، التي جرت عبر الفيديو، الاستقرار الاستراتيجي والقضايا الإقليمية.وأضاف بيان البيت الأبيض، عقب المحادثات التي جرت بين رئيسي الدولتين اليوم الثلاثاء، إن الرئيسين الروسي والأمريكي أوعزا بمواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا. وأكد بيان البيت الأبيض أن بايدن وبوتين ناقشا الاستقرار الاستراتيجي والجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل المشترك بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك إيران.يشار إلى أن المحادثات بين بوتين ورئيس الولايات المتحدة، والتي استغرقت نحو ساعتين، كانت بهدف تهدئة التوتر على حدود روسيا الغربية في ظل التحركات الاستفزازية للقوات الأوكرانية وحلف "الناتو"، إلى جانب استعراض ملفات عدة أخرى.وأجريت المباحثات عبر اتصال الفيديو، وبعد الترحيب المتبادل الذي عُرض على الصحافة، عُقد اللقاء الثنائي خلف الأبواب المغلقة. ويعد هذا اللقاء الثاني للزعيمين منذ فوز بايدن برئاسة
https://arabic.sputniknews.com/20211207/البيت-الأبيض-بايدن-سيتصل-بالزعماء-الأوروبيين-بعد-اجتماعه-مع-بوتين-1053677388.html
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الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن يخطر فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بحديثه مع بويتن

21:36 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الوطني، جيك ساليفان، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أخطر رؤساء فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا بحديثه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ساليفان في إحاطة إعلامية: "بعد المحادثات تحدث مع رؤساء فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا من أجل إخطارهم بالاتصال والمشاورة معهم حول الخطوات القادمة".
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن بايدن وبوتين ناقشا خلال محادثاتهما، التي جرت عبر الفيديو، الاستقرار الاستراتيجي والقضايا الإقليمية.
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
محادثات بوتين وبايدن
البيت الأبيض: بايدن سيتصل بالزعماء الأوروبيين بعد اجتماعه مع بوتين
17:42 GMT
وأضاف بيان البيت الأبيض، عقب المحادثات التي جرت بين رئيسي الدولتين اليوم الثلاثاء، إن الرئيسين الروسي والأمريكي أوعزا بمواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا.

وتابع: "أصدر كلا الرئيسين تعليمات لفريقيهما باستمرار العمل، وستقوم الولايات المتحدة بذلك بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء".

وأكد بيان البيت الأبيض أن بايدن وبوتين ناقشا الاستقرار الاستراتيجي والجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل المشترك بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك إيران.
يشار إلى أن المحادثات بين بوتين ورئيس الولايات المتحدة، والتي استغرقت نحو ساعتين، كانت بهدف تهدئة التوتر على حدود روسيا الغربية في ظل التحركات الاستفزازية للقوات الأوكرانية وحلف "الناتو"، إلى جانب استعراض ملفات عدة أخرى.
وأجريت المباحثات عبر اتصال الفيديو، وبعد الترحيب المتبادل الذي عُرض على الصحافة، عُقد اللقاء الثنائي خلف الأبواب المغلقة. ويعد هذا اللقاء الثاني للزعيمين منذ فوز بايدن برئاسة
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