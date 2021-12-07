بايدن يخطر فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بحديثه مع بويتن

واشنطن – سبوتنيك. وقال ساليفان في إحاطة إعلامية: "بعد المحادثات تحدث مع رؤساء فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا من أجل إخطارهم بالاتصال والمشاورة معهم حول الخطوات القادمة".وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن بايدن وبوتين ناقشا خلال محادثاتهما، التي جرت عبر الفيديو، الاستقرار الاستراتيجي والقضايا الإقليمية.وأضاف بيان البيت الأبيض، عقب المحادثات التي جرت بين رئيسي الدولتين اليوم الثلاثاء، إن الرئيسين الروسي والأمريكي أوعزا بمواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا. وأكد بيان البيت الأبيض أن بايدن وبوتين ناقشا الاستقرار الاستراتيجي والجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل المشترك بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك إيران.يشار إلى أن المحادثات بين بوتين ورئيس الولايات المتحدة، والتي استغرقت نحو ساعتين، كانت بهدف تهدئة التوتر على حدود روسيا الغربية في ظل التحركات الاستفزازية للقوات الأوكرانية وحلف "الناتو"، إلى جانب استعراض ملفات عدة أخرى.وأجريت المباحثات عبر اتصال الفيديو، وبعد الترحيب المتبادل الذي عُرض على الصحافة، عُقد اللقاء الثنائي خلف الأبواب المغلقة. ويعد هذا اللقاء الثاني للزعيمين منذ فوز بايدن برئاسة
وأضاف بيان البيت الأبيض، عقب المحادثات التي جرت بين رئيسي الدولتين اليوم الثلاثاء، إن الرئيسين الروسي والأمريكي أوعزا بمواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا.
وتابع: "أصدر كلا الرئيسين تعليمات لفريقيهما باستمرار العمل، وستقوم الولايات المتحدة بذلك بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء".
وأكد بيان البيت الأبيض أن بايدن وبوتين ناقشا الاستقرار الاستراتيجي والجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل المشترك بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك إيران.
يشار إلى أن المحادثات بين بوتين ورئيس الولايات المتحدة، والتي استغرقت نحو ساعتين، كانت بهدف تهدئة التوتر على حدود روسيا الغربية في ظل التحركات الاستفزازية للقوات الأوكرانية وحلف "الناتو"، إلى جانب استعراض ملفات عدة أخرى.
وأجريت المباحثات عبر اتصال الفيديو، وبعد الترحيب المتبادل الذي عُرض على الصحافة، عُقد اللقاء الثنائي خلف الأبواب المغلقة. ويعد هذا اللقاء الثاني للزعيمين منذ فوز بايدن برئاسة