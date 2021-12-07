محادثات بوتين وبايدن
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن سيتحدثان عن أزمة الحوار بين البلدين، يوم الثلاثء الموافق 7 ديسمبر/ كانون الأول.
برأيك.. كيف ستتطور العلاقات الروسية الأمريكية بعد لقاء القمة بين بوتين وبايدن؟
08:08 GMT 07.12.2021 (تم التحديث: 08:18 GMT 07.12.2021)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورصورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا "لا غرانج" في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021
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