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https://arabic.sputniknews.com/20211207/برودة-القدمين-في-الشتاء-علامة-على-الإصابة-بخمسة-أمراض-1053682920.html
برودة القدمين في الشتاء علامة على الإصابة بخمسة أمراض
برودة القدمين في الشتاء علامة على الإصابة بخمسة أمراض
مع بداية فصل الشتاء يشعر الكثيرون ببرودة في أقدامهم على الرغم من التدفئة. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T20:42+0000
2021-12-07T20:42+0000
أمراض
القدم
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وإذا كنت لا تزال تعاني من برودة القدمين على الرغم من ارتداء الجوارب الدافئة فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة طبية.وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإن هناك 5 أسباب رئيسية للشعور ببرودة القدمين هي:قصور الغدة الدرقيةوقصور الغدة الدرقية يعني أنها مصابة بخمول ولا تنتج درجة كافية من الهرمونات لتعمل بشكل صحيح.ويمكن أن تتسبب الغدة الدرقية الخاملة في انخفاض الدورة الدموية، وتراجع تدفق الدم إلى القدمين والشعور العام بالقدم الباردة، نظرا لأن هذه الهرمونات تؤثر على العديد من أعضاء الجسم وتساعد في تحويل الطعام إلى طاقة.مرض رينودويعني هذا المرض أن ردة فعل جسدك تجاه البرد مبالغ فيها، وهو مرض نادر يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية في اليدين والقدمين كلما شعر المريض بالبرد أو التوتر.وعندما انخفاض درجات الحرارة، يلاحظ مرضى رينود أن هناك برودة في اليدين والقدمين.مرض السكريقد يؤدي داء السكري إلى برودة القدمين نتيجة حدوث بعض المضاعفات، ومنها الاعتلال العصبي المحيطي.وهذا الأمر يعني أن هناك تلفا قد حدث في أعصاب القدمين الأمر الذي يسبب شعورا بالبرودة، في حين أنها ستكون في درجة حرارة طبيعية عند لمسها.وقد يكون الاعتلال العصبي المحيطي حدث نتيجة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية ونقص الفيتامينات وبعض الأدوية وإدمان الكحول ومرض السكري.ضغط عصبيقد يؤدي التوتر إلى ضخ الدم باتجاه القلب وبعيدا عن الأطراف، وهو ما يجعل المصاب بالضغط العصبي يشعر بالبرودة في أصابع يديه وقدميه، ولذلك ينبغي على من يعاني من الإجهاد ويجد صعوبة في إدارته أن يطلب نصيحة الطبيب.ارتفاع الكوليسترولالشعور ببرودة في القدمين قد يكون نتيجة لتراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية أو بسبب الالتهاب.ويمكن أن يتسبب ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم في مشاكل في الدورة الدموية، كمنع تدفق الدم بدرجة كافية إلى القدمين، وهو ما يمكن أن يتسبب في الشعور ببرودة القدمين.
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أمراض, القدم

برودة القدمين في الشتاء علامة على الإصابة بخمسة أمراض

20:42 GMT 07.12.2021
CC0 / Pexels / أقدام
أقدام - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
CC0 / Pexels /
تابعنا عبر
مع بداية فصل الشتاء يشعر الكثيرون ببرودة في أقدامهم على الرغم من التدفئة.
وإذا كنت لا تزال تعاني من برودة القدمين على الرغم من ارتداء الجوارب الدافئة فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة طبية.
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1 ديسمبر, 16:31 GMT
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإن هناك 5 أسباب رئيسية للشعور ببرودة القدمين هي:
قصور الغدة الدرقية
وقصور الغدة الدرقية يعني أنها مصابة بخمول ولا تنتج درجة كافية من الهرمونات لتعمل بشكل صحيح.
ويمكن أن تتسبب الغدة الدرقية الخاملة في انخفاض الدورة الدموية، وتراجع تدفق الدم إلى القدمين والشعور العام بالقدم الباردة، نظرا لأن هذه الهرمونات تؤثر على العديد من أعضاء الجسم وتساعد في تحويل الطعام إلى طاقة.
مرض رينود
ويعني هذا المرض أن ردة فعل جسدك تجاه البرد مبالغ فيها، وهو مرض نادر يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية في اليدين والقدمين كلما شعر المريض بالبرد أو التوتر.
وعندما انخفاض درجات الحرارة، يلاحظ مرضى رينود أن هناك برودة في اليدين والقدمين.
مرض السكري
قد يؤدي داء السكري إلى برودة القدمين نتيجة حدوث بعض المضاعفات، ومنها الاعتلال العصبي المحيطي.
وهذا الأمر يعني أن هناك تلفا قد حدث في أعصاب القدمين الأمر الذي يسبب شعورا بالبرودة، في حين أنها ستكون في درجة حرارة طبيعية عند لمسها.
وقد يكون الاعتلال العصبي المحيطي حدث نتيجة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية ونقص الفيتامينات وبعض الأدوية وإدمان الكحول ومرض السكري.
ضغط عصبي
قد يؤدي التوتر إلى ضخ الدم باتجاه القلب وبعيدا عن الأطراف، وهو ما يجعل المصاب بالضغط العصبي يشعر بالبرودة في أصابع يديه وقدميه، ولذلك ينبغي على من يعاني من الإجهاد ويجد صعوبة في إدارته أن يطلب نصيحة الطبيب.
ارتفاع الكوليسترول
الشعور ببرودة في القدمين قد يكون نتيجة لتراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية أو بسبب الالتهاب.
ويمكن أن يتسبب ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم في مشاكل في الدورة الدموية، كمنع تدفق الدم بدرجة كافية إلى القدمين، وهو ما يمكن أن يتسبب في الشعور ببرودة القدمين.
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