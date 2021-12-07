https://arabic.sputniknews.com/20211207/برودة-القدمين-في-الشتاء-علامة-على-الإصابة-بخمسة-أمراض-1053682920.html

برودة القدمين في الشتاء علامة على الإصابة بخمسة أمراض

برودة القدمين في الشتاء علامة على الإصابة بخمسة أمراض

مع بداية فصل الشتاء يشعر الكثيرون ببرودة في أقدامهم على الرغم من التدفئة. 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T20:42+0000

2021-12-07T20:42+0000

2021-12-07T20:42+0000

أمراض

القدم

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وإذا كنت لا تزال تعاني من برودة القدمين على الرغم من ارتداء الجوارب الدافئة فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة طبية.وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإن هناك 5 أسباب رئيسية للشعور ببرودة القدمين هي:قصور الغدة الدرقيةوقصور الغدة الدرقية يعني أنها مصابة بخمول ولا تنتج درجة كافية من الهرمونات لتعمل بشكل صحيح.ويمكن أن تتسبب الغدة الدرقية الخاملة في انخفاض الدورة الدموية، وتراجع تدفق الدم إلى القدمين والشعور العام بالقدم الباردة، نظرا لأن هذه الهرمونات تؤثر على العديد من أعضاء الجسم وتساعد في تحويل الطعام إلى طاقة.مرض رينودويعني هذا المرض أن ردة فعل جسدك تجاه البرد مبالغ فيها، وهو مرض نادر يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية في اليدين والقدمين كلما شعر المريض بالبرد أو التوتر.وعندما انخفاض درجات الحرارة، يلاحظ مرضى رينود أن هناك برودة في اليدين والقدمين.مرض السكريقد يؤدي داء السكري إلى برودة القدمين نتيجة حدوث بعض المضاعفات، ومنها الاعتلال العصبي المحيطي.وهذا الأمر يعني أن هناك تلفا قد حدث في أعصاب القدمين الأمر الذي يسبب شعورا بالبرودة، في حين أنها ستكون في درجة حرارة طبيعية عند لمسها.وقد يكون الاعتلال العصبي المحيطي حدث نتيجة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية ونقص الفيتامينات وبعض الأدوية وإدمان الكحول ومرض السكري.ضغط عصبيقد يؤدي التوتر إلى ضخ الدم باتجاه القلب وبعيدا عن الأطراف، وهو ما يجعل المصاب بالضغط العصبي يشعر بالبرودة في أصابع يديه وقدميه، ولذلك ينبغي على من يعاني من الإجهاد ويجد صعوبة في إدارته أن يطلب نصيحة الطبيب.ارتفاع الكوليسترولالشعور ببرودة في القدمين قد يكون نتيجة لتراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية أو بسبب الالتهاب.ويمكن أن يتسبب ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم في مشاكل في الدورة الدموية، كمنع تدفق الدم بدرجة كافية إلى القدمين، وهو ما يمكن أن يتسبب في الشعور ببرودة القدمين.

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أمراض, القدم