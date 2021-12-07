بريطانيا تتبجح بسلاح جديد ضد مقاتلة "سو-57"

وقالت صحيفة "ذا تايمز"، إن الوسيلة الجديدة المسماة بـ"سكاي سيبي" (Sky Sabre ) قادرة على إصابة كل شيء وحتى كرة التنس، بصواريخها الـ24 المحلقة بسرعة الصوت.ونقلت الصحيفة عن قائد الفوج 16 في المدفعية الملكية، كريس لين، قوله إن "سكاي سيبي" ستتيح لهم التغلب على أخطر الأعداء.ومن جانبه، قال مسؤول المشتريات العسكرية، جيريمي كين، إن "الوسيلة الجديدة تُظهر الإمكانيات القتالية للمملكة المتحدة أمام مَن يتربص بها شرا".وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية أن قائمة الأخطار والتهديدات، التي يجب أن يتصدى لها نظام Sky Sabre تضم مقاتلة "سو – 57" الروسية.
أعلنت صحيفة بريطانية عن دخول أحدث وسيلة دفاع جوي، الخدمة العسكرية في المملكة المتحدة.
وقالت صحيفة "ذا تايمز"، إن الوسيلة الجديدة المسماة بـ"سكاي سيبي" (Sky Sabre ) قادرة على إصابة كل شيء وحتى كرة التنس، بصواريخها الـ24 المحلقة بسرعة الصوت.
ونقلت الصحيفة عن قائد الفوج 16 في المدفعية الملكية، كريس لين، قوله إن "سكاي سيبي" ستتيح لهم التغلب على أخطر الأعداء.
“Sky Sabre” missiles that can hit a tennis ball-sized object travelling at the speed of sound have been given to the British army to counter the threat from modern Russian fighter jets https://t.co/KNekSkBsWW