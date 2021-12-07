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بريطانيا تتبجح بسلاح جديد ضد مقاتلة "سو-57"
بريطانيا تتبجح بسلاح جديد ضد مقاتلة "سو-57"
أعلنت صحيفة بريطانية عن دخول أحدث وسيلة دفاع جوي، الخدمة العسكرية في المملكة المتحدة. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T12:02+0000
2021-12-07T12:02+0000
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وقالت صحيفة "ذا تايمز"، إن الوسيلة الجديدة المسماة بـ"سكاي سيبي" (Sky Sabre ) قادرة على إصابة كل شيء وحتى كرة التنس، بصواريخها الـ24 المحلقة بسرعة الصوت.ونقلت الصحيفة عن قائد الفوج 16 في المدفعية الملكية، كريس لين، قوله إن "سكاي سيبي" ستتيح لهم التغلب على أخطر الأعداء.ومن جانبه، قال مسؤول المشتريات العسكرية، جيريمي كين، إن "الوسيلة الجديدة تُظهر الإمكانيات القتالية للمملكة المتحدة أمام مَن يتربص بها شرا".وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية أن قائمة الأخطار والتهديدات، التي يجب أن يتصدى لها نظام Sky Sabre تضم مقاتلة "سو – 57" الروسية.
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العالم

بريطانيا تتبجح بسلاح جديد ضد مقاتلة "سو-57"

12:02 GMT 07.12.2021
© REUTERS / Yiannis Kourtoglouالتحالف الثلاثي - الطيران البريطاني بعد عودته من سويا يهبط في قبرص، 14 أبريل/ نيسان 2018
التحالف الثلاثي - الطيران البريطاني بعد عودته من سويا يهبط في قبرص، 14 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
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أعلنت صحيفة بريطانية عن دخول أحدث وسيلة دفاع جوي، الخدمة العسكرية في المملكة المتحدة.
وقالت صحيفة "ذا تايمز"، إن الوسيلة الجديدة المسماة بـ"سكاي سيبي" (Sky Sabre ) قادرة على إصابة كل شيء وحتى كرة التنس، بصواريخها الـ24 المحلقة بسرعة الصوت.
ونقلت الصحيفة عن قائد الفوج 16 في المدفعية الملكية، كريس لين، قوله إن "سكاي سيبي" ستتيح لهم التغلب على أخطر الأعداء.
ومن جانبه، قال مسؤول المشتريات العسكرية، جيريمي كين، إن "الوسيلة الجديدة تُظهر الإمكانيات القتالية للمملكة المتحدة أمام مَن يتربص بها شرا".
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية أن قائمة الأخطار والتهديدات، التي يجب أن يتصدى لها نظام Sky Sabre تضم مقاتلة "سو – 57" الروسية.
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