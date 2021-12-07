ترتيب مجموعات كأس العرب 2021 قبل اللقائين الختاميين للدور الأول

وتتبقى فقط مباراتان في هذا الدور، في المجموعة الرابعة، الأولى بين مصر والجزائر لحسم الصدارة والثانية تحصيل حاصل بين لبنان والسودان، لا تأثير لها على التأهل للدور الثاني الذي حسمه الفراعنة ومحاربو الصحراء من الجولة الثانية.ويتأهل من كل مجموعة من المجموعات الـ4 المتصدر والوصيف، وتكون مواجهات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.ويواجه متصدر كل مجموعة وصيف المجموعة التالية بداية من المجموعة الأولى وحتى الرابعة.وتستمر المباريات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي، والذي من المقرر أن يقام في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.ونستعرض موقف جميع المنتخبات في كأس العرب 2021 حتى الأن.المجموعة الأولي: قطر (9 نقاط)، عمان (4 نقاط)، العراق (نقطتين)، البحرين (نقطة واحدة).المجموعة الثانية: تونس (6 نقاط)، الإمارات (6 نقاط)، سوريا (3 نقاط)، موريتانيا (3 نقاط).المجموعة الثالثة: المغرب (9 نقاط)، الأردن (6 نقاط)، السعودية (نقطة واحدة)، فلسطين (نقطة واحدة).المجموعة الرابعة: مصر (6 نقاط) ، الجزائر (6 نقاط) ، لبنان (بدون نقاط)، السودان (بدون نقاط).وتحصل المنتخبات التي تغادر الدور الأول على 750 ألف دولار، ويحصل المتأهل لدور ربع النهائي على مليون دولار وفي حالة مواصلة المشوار نحو اللقب سترتفع الجوائز المالية، حيث يحصل البطل على 5 ملايين دولار والوصيف على 3 ملايين دولار بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار.يشار إلى أن إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب، وصلت إلى 25 مليون دولار للمنتخبات الـ16 المشاركة فيها.
حقق المنتخب المغربي فوزه الثالث على التوالي في بطولة كأس العرب 2021 في قطر بتغلبه على نظيره السعودية بهدف يتيم، وتفوق المنتخب الأردني على الفلسطيني بنتيحة كبيرة وصلت إلى خمسة أهداف مقابل هدف وحيد في ختام مباريات المجموعة الثالثة من الدور الأول.
وتتبقى فقط مباراتان في هذا الدور، في المجموعة الرابعة، الأولى بين مصر والجزائر لحسم الصدارة والثانية تحصيل حاصل بين لبنان والسودان، لا تأثير لها على التأهل للدور الثاني الذي حسمه الفراعنة ومحاربو الصحراء من الجولة الثانية.
ويتأهل من كل مجموعة من المجموعات الـ4 المتصدر والوصيف، وتكون مواجهات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
ويواجه متصدر كل مجموعة وصيف المجموعة التالية بداية من المجموعة الأولى وحتى الرابعة.
🚨⚽️ | رسـمـيا المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2021 حتى الآن ⏳: المجموعة الـ1️⃣: - قطر 🇶🇦 - عمان 🇴🇲
المجموعة الثالثة: المغرب (9 نقاط)، الأردن (6 نقاط)، السعودية (نقطة واحدة)، فلسطين (نقطة واحدة).
المجموعة الرابعة: مصر (6 نقاط) ، الجزائر (6 نقاط) ، لبنان (بدون نقاط)، السودان (بدون نقاط).
وتحصل المنتخبات التي تغادر الدور الأول على 750 ألف دولار، ويحصل المتأهل لدور ربع النهائي على مليون دولار وفي حالة مواصلة المشوار نحو اللقب سترتفع الجوائز المالية، حيث يحصل البطل على 5 ملايين دولار والوصيف على 3 ملايين دولار بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار.
يشار إلى أن إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب، وصلت إلى 25 مليون دولار للمنتخبات الـ16 المشاركة فيها.