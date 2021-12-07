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تفاصيل الخسائر الكبيرة... ماذا دمرت غارات إسرائيل على اللاذقية في سوريا
تفاصيل الخسائر الكبيرة... ماذا دمرت غارات إسرائيل على اللاذقية في سوريا
قال مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل حققت مستوى ردع كبيرا ضد إيران في سوريا، إذ تمكنت بالغارات من استهداف 75 % من الأسلحة الإيرانية... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T17:09+0000
2021-12-07T17:09+0000
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ونقل موقع "واللا" العبري، عن المسؤولين الأمنيين قولهم إن مستوى الردع الإسرائيلي ضد إيران في سوريا وضد الحكومة السورية تحقق بشكل كامل، وذلك في أعقاب غارة إسرائيلية استهدفت ميناء اللاذقية، الليلة الماضية.وأشاروا إلى أن "قسما من هذه الأسلحة صُنع في إيران ونُقل إلى سوريا عن طريق البر والجو والبحر، وقسم آخر صُنع في الأراضي السورية".وبحسب المسؤولين، شملت الغارات الإسرائيلية استهداف طائرات دون طيار من أنواع مختلفة وصواريخ وقذائف صاروخية وقطع منظومات دفاع جوي وبنية تحتية لصنع أسلحة.وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن "كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا صاروخيا مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري، ما أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات".وقال محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال للوكالة إن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي".وكشف "مراسل سبوتنيك"، أن حجم الانفجارات والنيران المشتعلة تشير إلى وقوع أضرار كبيرة في المرفأ.بدورها ردت الدفاعات الجوية السورية بضرواة على الهجوم الإسرائيلي حيث سمعت أصوات اعتراضها للصواريخ الإسرئيلية بوضوح في المدينة ومحيطها، وفقا لمراسل "سبوتنيك" في اللاذقية.وعقب الهجوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن بلاده "تصد قوى الشر في المنطقة ليلا ونهارا".وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/معارك-جوية-إسرائيل-تتابع-حدثا-عسكريا-في-سماء-سوريا-هو-الأول-من-نوعه-منذ-سنوات-1053404403.html
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العالم العربي, العالم, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, سوريا

تفاصيل الخسائر الكبيرة... ماذا دمرت غارات إسرائيل على اللاذقية في سوريا

17:09 GMT 07.12.2021
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي في الجولان
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
قال مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل حققت مستوى ردع كبيرا ضد إيران في سوريا، إذ تمكنت بالغارات من استهداف 75 % من الأسلحة الإيرانية هناك.
ونقل موقع "واللا" العبري، عن المسؤولين الأمنيين قولهم إن مستوى الردع الإسرائيلي ضد إيران في سوريا وضد الحكومة السورية تحقق بشكل كامل، وذلك في أعقاب غارة إسرائيلية استهدفت ميناء اللاذقية، الليلة الماضية.
وذكر المسؤولون أن الأسلحة التي تم استهدافها في اللاذقية، كانت مرسلة إلى عناصر موالية لإيران وإلى حزب الله في لبنان، على حد قولهم.
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وأشاروا إلى أن "قسما من هذه الأسلحة صُنع في إيران ونُقل إلى سوريا عن طريق البر والجو والبحر، وقسم آخر صُنع في الأراضي السورية".
وبحسب المسؤولين، شملت الغارات الإسرائيلية استهداف طائرات دون طيار من أنواع مختلفة وصواريخ وقذائف صاروخية وقطع منظومات دفاع جوي وبنية تحتية لصنع أسلحة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن "كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا صاروخيا مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري، ما أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات".
وقال محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال للوكالة إن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي".
وكشف "مراسل سبوتنيك"، أن حجم الانفجارات والنيران المشتعلة تشير إلى وقوع أضرار كبيرة في المرفأ.
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بدورها ردت الدفاعات الجوية السورية بضرواة على الهجوم الإسرائيلي حيث سمعت أصوات اعتراضها للصواريخ الإسرئيلية بوضوح في المدينة ومحيطها، وفقا لمراسل "سبوتنيك" في اللاذقية.
وعقب الهجوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن بلاده "تصد قوى الشر في المنطقة ليلا ونهارا".
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
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