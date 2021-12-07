تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران
https://arabic.sputniknews.com/20211207/تقرير-يرصد-تأثير-كوفيد-19-على-حياة-جيل-كامل-من-الأطفال-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-1053678844.html
تقرير يرصد تأثير "كوفيد-19" على حياة جيل كامل من الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تقرير يرصد تأثير "كوفيد-19" على حياة جيل كامل من الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
رصد تقرير جديد أطلقه البنك الدولي واليونيسف واليونسكو، تأثير "كوفيد-19" على جيل كامل من الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T18:29+0000
2021-12-07T18:29+0000
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1047464457_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd955214259f36aa2d895966df0fbcc5.jpg
وحسب التقرير الذي نشر على موقع "اليونيسف"، فإن الاضطراب غير المسبوق الناجم عن جائحة "كوفيد-19" قاد إلى خسارة الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاما إضافيا من التعليم، نتيجة إطالة أمد إغلاق المدارس على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات لتوفير التعلم عن بُعد.أطفال المنطقة لا يجيدون القراءةوأضاف التقرير أنه قبل الجائحة، بلغ عدد الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا حوالي 15 مليون طفل، وعانى حوالي ثلثي الأطفال في جميع أنحاء المنطقة من عدم المقدرة على القراءة بكفاءة. هذا بالإضافة إلى 10 ملايين طفل ممن كانوا عُرضة لخطر التسرب من المدرسة بسبب الفقر والتهميش الاجتماعي والنزوح والاضطراب الناجم عن النزاعات المسلحة المستمرة.ويوضح التقرير أن الدلائل العالمية تشير إلى أن الخسائر في التعليم الناشئة عن "كوفيد-19" هي أعلى من المتوقع.أسوأ السيناريوهاتوتقول كيكو ميوا، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي: "لقد أدى "كوفيد-19" إلى تفاقم التحديات التي يواجهها أطفال المدارس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما تسبب في خلق أزمة في ظل أزمة". وأضافت أن التأثير المحتمل لكوفيد-19 على الأطفال، قد يتعدى التعليم ليشمل العواقب التي تطال صحتهم النفسية ورفاههم وتنشئتهم الاجتماعية ومشاركتهم في سوق العمل وما قد يجنون من أرباح على مدى الحياة. لا لإغلاق المدارسوبدوره، قال تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن تكلفة إبقاء المدارس مغلقة هي تكلفة باهظة وتهدد بإعاقة جيل من الأطفال والشباب، وتزيد في الوقت نفسه من الفوارق التي كانت موجودة ما قبل الجائحة. أما كوستانزا فارينا، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو ومسؤولة التعليم في الدول العربية فتقول: "من الضروري ألا نتراجع، وبدلاً من ذلك ينبغي أن نعمل لضمان تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030".
https://arabic.sputniknews.com/20211011/مصر-80-من-المعلمين-في-المدارس-تم-تطعيمهم-بلقاحات-كورونا-1050399814.html
https://arabic.sputniknews.com/20210808/سلطنة-عمان-تبدأ-في-تطعيم-طلبة-المدارس-بلقاح-كورونا-1049797169.html
https://arabic.sputniknews.com/20210227/لتقليل-انتشار-كورونا-بالمدارس-مؤسسة-أمريكية-تقدم-توصية-جديدة-1048231978.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1047464457_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f92c0210b3cf978e230aed321269f786.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا

تقرير يرصد تأثير "كوفيد-19" على حياة جيل كامل من الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

18:29 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / Mohammed Abedأطفال فلسطينيون يرتدون كمامات بسبب وباء فيروس كورونا "كوفيد-19"، يلعبون خارج منزلهم في مدينة غزة، 8 سبتمبر 2020.
أطفال فلسطينيون يرتدون كمامات بسبب وباء فيروس كورونا كوفيد-19، يلعبون خارج منزلهم في مدينة غزة، 8 سبتمبر 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / Mohammed Abed
تابعنا عبر
رصد تقرير جديد أطلقه البنك الدولي واليونيسف واليونسكو، تأثير "كوفيد-19" على جيل كامل من الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحسب التقرير الذي نشر على موقع "اليونيسف"، فإن الاضطراب غير المسبوق الناجم عن جائحة "كوفيد-19" قاد إلى خسارة الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاما إضافيا من التعليم، نتيجة إطالة أمد إغلاق المدارس على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات لتوفير التعلم عن بُعد.
تلاميذ خلال استراحة في مدرسة مهابة في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2021
مصر: 80% من المعلمين في المدارس تم تطعيمهم بلقاحات كورونا
11 أكتوبر, 08:53 GMT
أطفال المنطقة لا يجيدون القراءة
وأضاف التقرير أنه قبل الجائحة، بلغ عدد الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا حوالي 15 مليون طفل، وعانى حوالي ثلثي الأطفال في جميع أنحاء المنطقة من عدم المقدرة على القراءة بكفاءة.
هذا بالإضافة إلى 10 ملايين طفل ممن كانوا عُرضة لخطر التسرب من المدرسة بسبب الفقر والتهميش الاجتماعي والنزوح والاضطراب الناجم عن النزاعات المسلحة المستمرة.
ويوضح التقرير أن الدلائل العالمية تشير إلى أن الخسائر في التعليم الناشئة عن "كوفيد-19" هي أعلى من المتوقع.
موظف في الرعاية الصحية يحضر جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال إطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم باللقاح في روندا، إسبانيا، 11 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2021
سلطنة عمان تبدأ في تطعيم طلبة المدارس بلقاح كورونا
8 أغسطس, 10:59 GMT
أسوأ السيناريوهات
وتقول كيكو ميوا، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي: "لقد أدى "كوفيد-19" إلى تفاقم التحديات التي يواجهها أطفال المدارس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما تسبب في خلق أزمة في ظل أزمة".
وأضافت أن التأثير المحتمل لكوفيد-19 على الأطفال، قد يتعدى التعليم ليشمل العواقب التي تطال صحتهم النفسية ورفاههم وتنشئتهم الاجتماعية ومشاركتهم في سوق العمل وما قد يجنون من أرباح على مدى الحياة.
ووفقا لها فإنه من المتوقع أن تصل الخسائر إلى تريليون دولار أمريكي للمنطقة ككل في أسوأ السيناريوهات.
مدرسة بريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2021
لتقليل انتشار كورونا بالمدارس... مؤسسة أمريكية تقدم توصية جديدة
27 فبراير, 21:52 GMT
لا لإغلاق المدارس
وبدوره، قال تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن تكلفة إبقاء المدارس مغلقة هي تكلفة باهظة وتهدد بإعاقة جيل من الأطفال والشباب، وتزيد في الوقت نفسه من الفوارق التي كانت موجودة ما قبل الجائحة.

وأكد أن إعادة فتح المدارس هو أفضل إجراء يمكن أن تتخذه الدول للبدء في التغلب على الخسائر التي طالت التعلم، مشيرا إلى أنه من الممكن تقليل المخاطر الصحية على الأطفال والعاملين في مجال التعليم من خلال اتخاذ التدابير المناسبة.

أما كوستانزا فارينا، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو ومسؤولة التعليم في الدول العربية فتقول: "من الضروري ألا نتراجع، وبدلاً من ذلك ينبغي أن نعمل لضمان تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:32 GMT وفد حكومي إماراتي يزور أنقرة لبحث التعاون في مجال الصناعات الدفاعية
19:22 GMTتوازن الرعب بين "صنعاء والرياض"... هل يطيل أمد الحرب لسنوات قادمة؟
18:59 GMTخطيبة خاشقجي تعلق على اعتقال أحد المتهمين بقتله في فرنسا
18:55 GMTالسعودية.. القبض على مواطنين اثنين ومقيم انتحلوا صفة رجال الأمن
18:51 GMTالولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران
18:50 GMTأمريكا تطلق قمرا صناعيا "يعزز قدراتها الحربية"
18:48 GMTاشتية يتهم إسرائيل بدفن نفايات نووية في أراض فلسطينية
18:47 GMT"سي إم - 501"... صاروخ صيني يصطاد الدبابات على بعد 40 كيلومترا... صور
18:33 GMTمسودة ميزانية الدفاع الأمريكية تخصص 4 مليارات دولار لاحتواء روسيا عسكريا
18:29 GMTتقرير يرصد تأثير "كوفيد-19" على حياة جيل كامل من الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
18:27 GMTالبيت الأبيض: بايدن وبوتين ناقشا الاستقرار الاستراتيجي والقضايا الإقليمية
18:23 GMTجونسون: متحور أوميكرون أكثر عدوى من دلتا
17:48 GMTمستشار خامنئي: ما قام به الرئيس السوري ضد الغزو الجبان من 80 دولة لبلاده يمهد الطريق للنصر النهائي
17:47 GMT"هيلتون" تعتزم زيادة عدد فنادقها في السعودية إلى 75 خلال 5 سنوات
17:47 GMTهيومن رايتس: جماعة مسلحة اختطفت 600 امرأة وفتاة في موزمبيق في آخر 3 سنوات
17:44 GMTوسط انتقادات إيرانية لاذعة.. ما انعكاسات صفقة فرنسا العسكرية في الإمارات على مفاوضات فيينا؟
17:42 GMTالبيت الأبيض: بايدن سيتصل بالزعماء الأوروبيين بعد اجتماعه مع بوتين
17:40 GMTالأرصاد المصرية تحذر من الأيام المقبلة وتطالب المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم
17:36 GMTانتهاء قمة بوتين وبايدن بعد ساعتين من المحادثات المغلقة
17:35 GMTمقاتلة صينية تنافس "إف - 16" الأمريكية... صور