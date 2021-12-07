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https://arabic.sputniknews.com/20211207/تقرير-873-احتجاجا-في-تونس-خلال-الشهر-الماضي-معظمها-ينزع-إلى-العنف-1053658221.html
تقرير: 873 احتجاجا في تونس خلال الشهر الماضي معظمها "ينزع إلى العنف"
تقرير: 873 احتجاجا في تونس خلال الشهر الماضي معظمها "ينزع إلى العنف"
شهدت تونس خلال الشهر الماضي، 873 تحركا احتجاجيا نظمه مواطنون وحركات اجتماعية، كان أغلبها عشوائي وينزع إلى العنف، بحسب تقرير حقوقي. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T10:43+0000
2021-12-07T10:43+0000
2021-12-07T10:43+0000
احتجاجات
تونس
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جاء ذلك وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، تقرير صادر عن المرصد الاجتماعي التونسي التابع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.ومن بين هذه الاحتجاجات سجل الوسط الغربي (يضم ولايات القصير وسيدي بوزيد والقيروان) في البلاد 333 تحركا احتجاجيا ليتصدر المناطق التونسية ذات الثقل الاحتجاجي.فيما شهد إقليم الشمال الشرقي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 184 احتجاجا وفي مقدمته ولاية تونس، ثم إقليم الجنوب الغربي بـ150 احتجاجا، والذي تصدرت فيه قفصة التحركات الاحتجاجية بـ 115 تحركا.وصنف التقرير 81.2% من مجموع الاحتجاجات خلال الشهر الماضي بأنها عشوائية وتنزع إلى العنف، من ضمنها 88% من الاحتجاجات التي شهدتها ولاية تونس وحدها.
https://arabic.sputniknews.com/20211119/ارتفاع-معدلات-البطالة-يفاقم-حالة-اليأس-حيال-مستقبل-سوق-الشغل-في-تونس-1050755520.html
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احتجاجات, تونس
تقرير: 873 احتجاجا في تونس خلال الشهر الماضي معظمها "ينزع إلى العنف"
شهدت تونس خلال الشهر الماضي، 873 تحركا احتجاجيا نظمه مواطنون وحركات اجتماعية، كان أغلبها عشوائي وينزع إلى العنف، بحسب تقرير حقوقي.
جاء ذلك وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، تقرير صادر عن المرصد الاجتماعي التونسي التابع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، بحسب قناة "
نسمة
" الخاصة.
ومن بين هذه
الاحتجاجات
سجل الوسط الغربي (يضم ولايات القصير وسيدي بوزيد والقيروان) في البلاد 333 تحركا احتجاجيا ليتصدر المناطق التونسية ذات الثقل الاحتجاجي.
فيما شهد إقليم الشمال الشرقي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 184 احتجاجا وفي مقدمته ولاية تونس، ثم إقليم الجنوب الغربي بـ150 احتجاجا، والذي تصدرت فيه قفصة التحركات الاحتجاجية بـ 115 تحركا.
وصنف التقرير 81.2% من مجموع الاحتجاجات خلال الشهر الماضي بأنها عشوائية وتنزع إلى العنف، من ضمنها 88% من الاحتجاجات التي شهدتها ولاية تونس وحدها.