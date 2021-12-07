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تناوله كل يوم... المنتج المثالي لتطهير الجسم وفقدان الوزن
تناوله كل يوم... المنتج المثالي لتطهير الجسم وفقدان الوزن
تحدثت اختصاصية التغذية، أولغا كورابليفا، عن منتج واحد يؤدي تناوله كل يوم إلى تحسن حالة العظام والكبد والعضلات، كما أنه يساعد على تنظيم النوم و إنقاص الوزن. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T08:05+0000
2021-12-07T08:05+0000
مجتمع
غذاء
صحة
حمية غذائية
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وقالت كورابليفا في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "جبن القريش، يحتوي على الكثير من التربتوفان، وهو حمض أميني يخفف الأرق والقلق والاكتئاب، و بتضمينه في نظامك الغذائي، سوف تتخلص من مشاكل الأسنان؛ ستصبح عظامك أقوى، وستظهر أظافرك وشعرك بشكل أفضل".وأضافت: "بسبب النسب العالية في جبن القريش من الدهون والبروتين، لن تكون قادرًا على تناول وجبة دسمة. ومع جوده في القائمة، سوف تأكل طعامًا أقل من المعتاد".وتابعت: "يحتوي الجبن القريش على الحمض الأميني المايتونين، والذي له تأثير إيجابي بشكل عام على التمثيل الغذائي للدهون، بالإضافة إلى تقليل الكوليسترول السيئ في الدم".
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مجتمع, غذاء, صحة, حمية غذائية

تناوله كل يوم... المنتج المثالي لتطهير الجسم وفقدان الوزن

08:05 GMT 07.12.2021
© Sputnik . Alexey Sukhorukov / الذهاب إلى بنك الصورجبن القريش
جبن القريش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik . Alexey Sukhorukov
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تحدثت اختصاصية التغذية، أولغا كورابليفا، عن منتج واحد يؤدي تناوله كل يوم إلى تحسن حالة العظام والكبد والعضلات، كما أنه يساعد على تنظيم النوم و إنقاص الوزن.
وقالت كورابليفا في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "جبن القريش، يحتوي على الكثير من التربتوفان، وهو حمض أميني يخفف الأرق والقلق والاكتئاب، و بتضمينه في نظامك الغذائي، سوف تتخلص من مشاكل الأسنان؛ ستصبح عظامك أقوى، وستظهر أظافرك وشعرك بشكل أفضل".
وأضافت: "بسبب النسب العالية في جبن القريش من الدهون والبروتين، لن تكون قادرًا على تناول وجبة دسمة. ومع جوده في القائمة، سوف تأكل طعامًا أقل من المعتاد".
وتابعت: "يحتوي الجبن القريش على الحمض الأميني المايتونين، والذي له تأثير إيجابي بشكل عام على التمثيل الغذائي للدهون، بالإضافة إلى تقليل الكوليسترول السيئ في الدم".
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