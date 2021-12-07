تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران
https://arabic.sputniknews.com/20211207/توازن-الرعب-بين-صنعاء-والرياض-هل-يطيل-أمد-الحرب-لسنوات-قادمة؟-1053680362.html
توازن الرعب بين "صنعاء والرياض"... هل يطيل أمد الحرب لسنوات قادمة؟
توازن الرعب بين "صنعاء والرياض"... هل يطيل أمد الحرب لسنوات قادمة؟
أثارت الاستهدافات الأخيرة من جانب أنصار الله للعمق السعودي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تساؤلات عديدة حول أمد الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات.... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T19:22+0000
2021-12-07T19:22+0000
العالم العربي
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047749087_0:2:1201:677_1920x0_80_0_0_1fa60bfc6bb7048b0232db09b708584b.jpg
بداية يقول رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، الدكتور عبد الستار الشميري، إن التصعيد الأخير من جانب الحوثيين "أنصار الله" ضد الرياض، وأيضا المعارك في مأرب وغيرها، تشير بشكل واضح إلى أن الحرب في اليمن لا زالت في منتصف الطريق.استمرار الأزمةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عمليات الكر والفر والضربات الجوية سوف تستمر، مشيرا إلى أنه ليس هناك أفق قريب أو مؤشرات على اقتراب أي حل سياسي، رغم وجود مبادرات ومسودات ومحاولات وتكتيكات ومساعي من المبعوث الأممي والأمريكي ذهابا وإيابا، وعلى ما يبدو أن كل تلك المحاولات قد وضعت في الأدراج وليس لها واقع حقيقي.وأشار الشميري إلى أن المعركة في اليمن في منتصفها، وتلك المداولات الأخيرة والمعارك والصواريخ، ما هي إلا إقرار من كل الأطراف بأن الحرب في اليمن لا تزال طويلة، بل وطويلة جدا، لأن هناك توازن إنهاك بين الأطراف المتحاربة وعدم قدرة أي طرف على الحسم، ناهيك عن أن هناك تفاصيل وتشعبات في الميدان، وجماعات ترتزق من الحرب، وتجار حروب مستفيدين من بقاء تلك الحرب إلى أطول أمد ممكن.السنوات القادمةولفت رئيس مركز جهود إلى أن كل هذا التصعيد والقصف المتبادل، يدل بلا أدنى شك أن المعركة سوف تستمر إلى مدى ليس قصير، ولا تزال هناك معارك برية وجوية وصواريخ قادمة، وقد تشهد الأيام القادمة مواجهات، لكن ستظل تلك المواجهات محدودة في ذات المواقع الجغرافية، ولن يستطيع أي طرف أن يحسم المعركة عسكريا على الأقل في السنوات الثلاث القادمة.خط أحمروعلى الجانب الآخر يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد عزيز راشد، يأتي التصعيد الأخير من جانب دول العدوان على العاصمة صنعاء، نتيجة لاقتراب الجيش واللجان الشعبية من تحرير كامل محافظة مأرب"النفطية"، بعد إدعاء السعودية بأن المحافظة خط أحمر، وتريد حرمان اليمنيين من مواردهم الطبيعية.وأضاف لوكالة "سبوتنيك"، أن التصعيد الأخير من جانب الرياض، يهدف إلى الضغط على صنعاء من أجل التوقف عن استعادة كامل محافظة "مأرب" بما فيها مناطق صافر الغازية والنفطية، حيث وصلت الغارات السعودية على صنعاء والأراضي اليمنية أكثر من 300 غارة في أسبوع واحد، ولم يكن أمام الجيش واللجان الشعبية في العاصمة صنعاء سوى القيام بعمليات ردع وصلت إلى الرياض في السابع من ديسمبر/كانون أول الجاري، وإن لم تفهم السعودية هذه الرسالة العسكرية الأخيرة، فإن العام القادم ستكون الرسائل بأسراب من الطائرات المسيرة كالجراد المنتشر وأيضا بالصواريخ الباليستية من النوع الثقيل "البركان".رسائل قويةوأشار راشد إلى أن العدوان لا يفهم إلا عمليات الردع القوية، فنحن اليوم لا نخسر شيئا بعد أن استهدفت السعودية كامل البنى التحتية في البلاد منذ بداية الحرب، لذا فإن الأهداف "الدسمة" في السعودية هى في متناول القوات المسيرة والصاروخية اليمنية.وأكد الخبير العسكري على أن صنعاء لم تستخدم تلك الرسائل القوية في الردع إلا لكي يفهم العدو أن لدينا خيارات ودفاعات، لأن تصعيده للعام السابع هو حرب عبثية، كما قال بذلك عدد من السياسيين الأمريكيين والعرب والإسلاميين والعديد من الدول، هذه المغامرة لا تزيد البلاد إلا اشتعالا، نحن لا نريد التصعيد ونريد سلاما من الآن، لكن الرياض ونظرا لتشابك أوضاعها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول المنطقة التي لا تريد السلام لليمن، وهو ما يتمثل في عدوانها للعام السابع على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.أهداف كبرىوحول ردود الفعل المتوقعة من جانب السعودية بعد الاستهداف الأخير من جانب صنعاء للرياض بالصواريخ الباليستية يقول راشد: رد الفعل المتوقع هو استمرار السعودية في شن المزيد من الغارات التي تستهدف المدنيين والأهداف المدنية، لكن عليها أن تفهم أن القوى التي تساندها قد هزمتها قوى المقاومة في العديد من الدول مثل فيتنام وكوبا وغيرها، فلدينا أهداف كبرى إذا استمرت الحرب للعام الثامن.كانت جماعة "أنصار الله" أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية جديدة داخل السعودية، بصواريخ باليستية، و25 طائرة مسيرة.جدير بالذكر أن صور أقمار صناعية أظهرت في سبتمبر/أيلول الماضي أن الولايات المتحدة سحبت صواريخ "باتريوت" من السعودية، في إطار تحول إدارة بايدن عن الشرق الأوسط لمواجهة الصين.وتستمر منذ 2015 مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله، حيث تسعى الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، من بينها العاصمة صنعاء.وأدت المعارك لمقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة. وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/التحالف-يدمر-أهدافا-عسكرية-مشروعة-ويوقع-عشرات-القتلى-عقب-استهداف-السعودية-1053666747.html
https://arabic.sputniknews.com/20211207/اليمن-على-حافة-الانهيار-الاقتصادي-الكامل-هل-تنجح-الإجراءات-الحكومية-الأخيرة-في-إنقاذه؟-1053673908.html
https://arabic.sputniknews.com/20211207/أنصار-الله-تعلن-استهداف-الدفاع-السعودية-ومطار-الملك-خالد-وشركة-أرامكو-بصواريخ-باليستية-و25-طائرة-1053654071.html
https://arabic.sputniknews.com/20211203/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-منصة-صواريخ-باليستية-وورشة-تجميع-مسيرات-في-صنعاء-1053528988.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047749087_49:0:982:700_1920x0_80_0_0_4d1a316bbc72cec50f552d55446854bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

توازن الرعب بين "صنعاء والرياض"... هل يطيل أمد الحرب لسنوات قادمة؟

19:22 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
أثارت الاستهدافات الأخيرة من جانب أنصار الله للعمق السعودي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تساؤلات عديدة حول أمد الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات.. وهل يمثل هذا التصعيد انتكاسة لكل مساعي وقف الحرب.. أم أن توازن الرعب الحادث الآن وعدم قدرة أي طرف على الحسم قد يطيل أمد الأزمة؟
بداية يقول رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، الدكتور عبد الستار الشميري، إن التصعيد الأخير من جانب الحوثيين "أنصار الله" ضد الرياض، وأيضا المعارك في مأرب وغيرها، تشير بشكل واضح إلى أن الحرب في اليمن لا زالت في منتصف الطريق.
استمرار الأزمة
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عمليات الكر والفر والضربات الجوية سوف تستمر، مشيرا إلى أنه ليس هناك أفق قريب أو مؤشرات على اقتراب أي حل سياسي، رغم وجود مبادرات ومسودات ومحاولات وتكتيكات ومساعي من المبعوث الأممي والأمريكي ذهابا وإيابا، وعلى ما يبدو أن كل تلك المحاولات قد وضعت في الأدراج وليس لها واقع حقيقي.
وأشار الشميري إلى أن المعركة في اليمن في منتصفها، وتلك المداولات الأخيرة والمعارك والصواريخ، ما هي إلا إقرار من كل الأطراف بأن الحرب في اليمن لا تزال طويلة، بل وطويلة جدا، لأن هناك توازن إنهاك بين الأطراف المتحاربة وعدم قدرة أي طرف على الحسم، ناهيك عن أن هناك تفاصيل وتشعبات في الميدان، وجماعات ترتزق من الحرب، وتجار حروب مستفيدين من بقاء تلك الحرب إلى أطول أمد ممكن.
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
التحالف يدمر "أهدافا عسكرية مشروعة" ويوقع عشرات القتلى عقب استهداف السعودية
13:34 GMT
السنوات القادمة
ولفت رئيس مركز جهود إلى أن كل هذا التصعيد والقصف المتبادل، يدل بلا أدنى شك أن المعركة سوف تستمر إلى مدى ليس قصير، ولا تزال هناك معارك برية وجوية وصواريخ قادمة، وقد تشهد الأيام القادمة مواجهات، لكن ستظل تلك المواجهات محدودة في ذات المواقع الجغرافية، ولن يستطيع أي طرف أن يحسم المعركة عسكريا على الأقل في السنوات الثلاث القادمة.
خط أحمر
وعلى الجانب الآخر يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد عزيز راشد، يأتي التصعيد الأخير من جانب دول العدوان على العاصمة صنعاء، نتيجة لاقتراب الجيش واللجان الشعبية من تحرير كامل محافظة مأرب"النفطية"، بعد إدعاء السعودية بأن المحافظة خط أحمر، وتريد حرمان اليمنيين من مواردهم الطبيعية.
وأضاف لوكالة "سبوتنيك"، أن التصعيد الأخير من جانب الرياض، يهدف إلى الضغط على صنعاء من أجل التوقف عن استعادة كامل محافظة "مأرب" بما فيها مناطق صافر الغازية والنفطية، حيث وصلت الغارات السعودية على صنعاء والأراضي اليمنية أكثر من 300 غارة في أسبوع واحد، ولم يكن أمام الجيش واللجان الشعبية في العاصمة صنعاء سوى القيام بعمليات ردع وصلت إلى الرياض في السابع من ديسمبر/كانون أول الجاري، وإن لم تفهم السعودية هذه الرسالة العسكرية الأخيرة، فإن العام القادم ستكون الرسائل بأسراب من الطائرات المسيرة كالجراد المنتشر وأيضا بالصواريخ الباليستية من النوع الثقيل "البركان".
منظر يطل على مدينة عدن، اليمن 12 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي الكامل... هل تنجح الإجراءات الحكومية الأخيرة في إنقاذه؟
16:29 GMT
رسائل قوية
وأشار راشد إلى أن العدوان لا يفهم إلا عمليات الردع القوية، فنحن اليوم لا نخسر شيئا بعد أن استهدفت السعودية كامل البنى التحتية في البلاد منذ بداية الحرب، لذا فإن الأهداف "الدسمة" في السعودية هى في متناول القوات المسيرة والصاروخية اليمنية.
وأكد الخبير العسكري على أن صنعاء لم تستخدم تلك الرسائل القوية في الردع إلا لكي يفهم العدو أن لدينا خيارات ودفاعات، لأن تصعيده للعام السابع هو حرب عبثية، كما قال بذلك عدد من السياسيين الأمريكيين والعرب والإسلاميين والعديد من الدول، هذه المغامرة لا تزيد البلاد إلا اشتعالا، نحن لا نريد التصعيد ونريد سلاما من الآن، لكن الرياض ونظرا لتشابك أوضاعها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول المنطقة التي لا تريد السلام لليمن، وهو ما يتمثل في عدوانها للعام السابع على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.
حريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
"أنصار الله" تعلن استهداف الدفاع السعودية ومطار الملك خالد وشركة أرامكو بصواريخ باليستية و25 طائرة
08:33 GMT
أهداف كبرى
وحول ردود الفعل المتوقعة من جانب السعودية بعد الاستهداف الأخير من جانب صنعاء للرياض بالصواريخ الباليستية يقول راشد: رد الفعل المتوقع هو استمرار السعودية في شن المزيد من الغارات التي تستهدف المدنيين والأهداف المدنية، لكن عليها أن تفهم أن القوى التي تساندها قد هزمتها قوى المقاومة في العديد من الدول مثل فيتنام وكوبا وغيرها، فلدينا أهداف كبرى إذا استمرت الحرب للعام الثامن.
كانت جماعة "أنصار الله" أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية جديدة داخل السعودية، بصواريخ باليستية، و25 طائرة مسيرة.
جدير بالذكر أن صور أقمار صناعية أظهرت في سبتمبر/أيلول الماضي أن الولايات المتحدة سحبت صواريخ "باتريوت" من السعودية، في إطار تحول إدارة بايدن عن الشرق الأوسط لمواجهة الصين.
دخان يتصاعد من موقع ضربات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في صنعاء 27 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
التحالف العربي يعلن تدمير منصة صواريخ باليستية وورشة تجميع مسيرات في صنعاء
3 ديسمبر, 23:21 GMT
وتستمر منذ 2015 مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله، حيث تسعى الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، من بينها العاصمة صنعاء.
وأدت المعارك لمقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة. وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:32 GMT وفد حكومي إماراتي يزور أنقرة لبحث التعاون في مجال الصناعات الدفاعية
19:22 GMTتوازن الرعب بين "صنعاء والرياض"... هل يطيل أمد الحرب لسنوات قادمة؟
18:59 GMTخطيبة خاشقجي تعلق على اعتقال أحد المتهمين بقتله في فرنسا
18:55 GMTالسعودية.. القبض على مواطنين اثنين ومقيم انتحلوا صفة رجال الأمن
18:51 GMTالولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران
18:50 GMTأمريكا تطلق قمرا صناعيا "يعزز قدراتها الحربية"
18:48 GMTاشتية يتهم إسرائيل بدفن نفايات نووية في أراض فلسطينية
18:47 GMT"سي إم - 501"... صاروخ صيني يصطاد الدبابات على بعد 40 كيلومترا... صور
18:33 GMTمسودة ميزانية الدفاع الأمريكية تخصص 4 مليارات دولار لاحتواء روسيا عسكريا
18:29 GMTتقرير يرصد تأثير "كوفيد-19" على حياة جيل كامل من الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
18:27 GMTالبيت الأبيض: بايدن وبوتين ناقشا الاستقرار الاستراتيجي والقضايا الإقليمية
18:23 GMTجونسون: متحور أوميكرون أكثر عدوى من دلتا
17:48 GMTمستشار خامنئي: ما قام به الرئيس السوري ضد الغزو الجبان من 80 دولة لبلاده يمهد الطريق للنصر النهائي
17:47 GMT"هيلتون" تعتزم زيادة عدد فنادقها في السعودية إلى 75 خلال 5 سنوات
17:47 GMTهيومن رايتس: جماعة مسلحة اختطفت 600 امرأة وفتاة في موزمبيق في آخر 3 سنوات
17:44 GMTوسط انتقادات إيرانية لاذعة.. ما انعكاسات صفقة فرنسا العسكرية في الإمارات على مفاوضات فيينا؟
17:42 GMTالبيت الأبيض: بايدن سيتصل بالزعماء الأوروبيين بعد اجتماعه مع بوتين
17:40 GMTالأرصاد المصرية تحذر من الأيام المقبلة وتطالب المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم
17:36 GMTانتهاء قمة بوتين وبايدن بعد ساعتين من المحادثات المغلقة
17:35 GMTمقاتلة صينية تنافس "إف - 16" الأمريكية... صور