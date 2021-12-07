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https://arabic.sputniknews.com/20211207/توقيع-13-مذكرة-تفاهم-بين-شركات-عمانية-وسعودية-بقيمة-30-مليار-دولار-1053649803.html
توقيع 13 مذكرة تفاهم بين شركات عمانية وسعودية بقيمة 30 مليار دولار
توقيع 13 مذكرة تفاهم بين شركات عمانية وسعودية بقيمة 30 مليار دولار
أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من الشركات السعودية والعُمانية وقعت 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T03:30+0000
2021-12-07T03:30+0000
أرامكو
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وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن شركات سعودية وعددا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص وقعت 13 مذكرة تفاهم في قطاعات تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والاستثمارات في منطقة الدقم بالسلطنة.وأكدت وسائل إعلام عُمانية أمس الاثنين، أن مجموعة أوكيو العمانية للطاقة وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق صناعة البتروكيماويات، بهدف تطوير مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات بالسلطنة.وشملت الاتفاقيات توقيع المجموعة العمانية وأكوا باور السعودية وآير برودکتس مذكرة تفاهم في قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفقا لرويترز.وأبرمت شركة تنمية معادن عُمان مذكرة تفاهم مع معادن السعودية، أكبر شركة تعدين في الخليج، لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/السعودية-تبحث-تعزيز-استثماراتها-النفطية-عبر-هذا-البلد-1050772782.html
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أرامكو

توقيع 13 مذكرة تفاهم بين شركات عمانية وسعودية بقيمة 30 مليار دولار

03:30 GMT 07.12.2021
© REUTERS / Hamad I Mohammedعلامة أرامكو السعودية تظهر على الشاشة في المؤامر الصحفي لشركة النفط الحكومية العملاقة في الظهران
علامة أرامكو السعودية تظهر على الشاشة في المؤامر الصحفي لشركة النفط الحكومية العملاقة في الظهران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Hamad I Mohammed
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أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من الشركات السعودية والعُمانية وقعت 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار، في الوقت الذي يقوم فيه ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بجولة في دول مجلس التعاون الخليجي .
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن شركات سعودية وعددا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص وقعت 13 مذكرة تفاهم في قطاعات تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والاستثمارات في منطقة الدقم بالسلطنة.
وأكدت وسائل إعلام عُمانية أمس الاثنين، أن مجموعة أوكيو العمانية للطاقة وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق صناعة البتروكيماويات، بهدف تطوير مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات بالسلطنة.
ووقعت أوكيو مذكرة تفاهم في مجال تخزين النفط مع شركة أرامكو للتجارة لتقييم ملاءمة تخزين والمتاجرة في المواد البترولية.
وشملت الاتفاقيات توقيع المجموعة العمانية وأكوا باور السعودية وآير برودکتس مذكرة تفاهم في قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفقا لرويترز.
أرامكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
السعودية تبحث تعزيز استثماراتها النفطية عبر هذا البلد
22 نوفمبر, 10:57 GMT
وأبرمت شركة تنمية معادن عُمان مذكرة تفاهم مع معادن السعودية، أكبر شركة تعدين في الخليج، لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين.
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