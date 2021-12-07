https://arabic.sputniknews.com/20211207/جورج-قرداحي-يعلق-على-أنباء-حصوله-على-تعويضات-مالية-بمرسوم-رئاسي-بعد-استقالته-1053658445.html

جورج قرداحي يعلق على أنباء حصوله على تعويضات مالية بمرسوم رئاسي بعد استقالته

جورج قرداحي يعلق على أنباء حصوله على تعويضات مالية بمرسوم رئاسي بعد استقالته

علق وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، على أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ‏حصوله على تعويضات مالية بعد تقديم استقالته من منصبه.‏ 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T10:45+0000

2021-12-07T10:45+0000

2021-12-07T10:47+0000

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جورج قرداحي

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ونفى قرداحي صحة تلك المزاعم، من خلال نشره رابطا لموقع "لبنان 24" على حساباته الرسمية في موقعي "فيسبوك" و"تويتر".وقال الموقع اللبناني في تقريره إن مصادر حكومية أكدت له إن المرسوم الرئاسي المتداول بشأن منح قرداحي تعويضات مالية بعد الاستقالة "مزور وعار من الصحة جملة وتفصيلا وهدفه إثارة البلبلة".يشار إلى أن جورج قرداحي أعلن تقديم استقالته، يوم الجمعة الماضي الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من الحكومة اللبنانية، وذلك على خلفية أزمة التصريحات بشأن تدخل المملكة العربية السعودية في حرب اليمن.واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، بعد أن تم نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وبعد إذاعة التصريحات، أعلنت السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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