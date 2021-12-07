خبيرة روسية تسمي عشبة مفيدة للدماغ

قالت إخصائية التغذية أولغا كوفينينكو لوكالة "سبوتنيك" إن الأعشاب البحرية (لاميناريا) تقي من أمراض الغدة الدرقية وتحسن وظائف المخ.وفقًا لها، يتحقق التأثير الإيجابي بشكل أساسي بسبب المحتوى العالي من اليود العضوي، وكذلك الحديد والمغنيسيوم والزنك والكروم والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة والفيتامينات (أ ، المجموعة ب ، ج ، هـ ، د ، ك) .وقالت الخبيرة: "الأعشاب البحرية لها تأثير مفيد على الدماغ، وتمنح الطاقة والرفاهية، وتحسن التمثيل الغذائي، ووظيفة الأمعاء وتزيل السموم".تكثر اللاميناريا في الأطباق اليابانية والكورية، وتعتبر من المكونات الأساسية لبعض أنواع السلطة الآسيوية.
بعيدا عن اللحوم والدهون والمنتجات النشوية، هناك بعض الأغذية التي يجهلها المرء ويبتعد عن شرائها ولكنها قادرة على تحسين وتنظيم وظائف الجسم وخاصة الدماغ.
قالت إخصائية التغذية أولغا كوفينينكو لوكالة "سبوتنيك" إن الأعشاب البحرية (لاميناريا) تقي من أمراض الغدة الدرقية وتحسن وظائف المخ.
وفقًا لها، يتحقق التأثير الإيجابي بشكل أساسي بسبب المحتوى العالي من اليود العضوي، وكذلك الحديد والمغنيسيوم والزنك والكروم والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة والفيتامينات (أ ، المجموعة ب ، ج ، هـ ، د ، ك) .