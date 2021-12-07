خطيبة خاشقجي تعلق على اعتقال أحد المتهمين بقتله في فرنسا
© AFP 2021 / OZAN KOSE خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال حفل لتكريم الصحفي خاشقجي، 11 نوفمبر /تشرين الثاني 2018
© AFP 2021 / OZAN KOSE
علقت الخطيبة السابقة للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، على اعتقال أحد المتهمين بقتله في فرنسا، اليوم الثلاثاء.
وقالت خديجة جنكيز على حسابها الرسمي بتويتر"، "أرحب باعتقال أحد قتلة جمال اليوم في فرنسا".
وأضافت "على فرنسا محاكمته على جريمته، أو تسليمه إلى دولة قادرة وراغبة في التحقيق معه وكذلك مع الشخص الذي أصدر الأمر بقتل جمال".
I welcome the arrest of one of Jamal’s killers today in #France. France should try him for his crime, or extradite him to a country able and willing to genuinely investigate and prosecute him as well as the person who gave the order to murder Jamal. https://t.co/naqzfujCsp— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) December 7, 2021
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت إذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية، أنه وفقا لمعلومات خاصة بها "قامت السلطات الفرنسية صباح اليوم باعتقال خالد عائض العتيبي البالغ من العمر 33 عاما في مطار شارل ديغول شمال شرق العاصمة باريس".
وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن العتيبي كان مطلوبا من قبل الإنتربول إلا أن هذا لم يمنعه من محاولة استخدام جوار سفره للسفر من باريس للرياض.
وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن العتيبي كان مطلوبا من قبل الإنتربول إلا أن هذا لم يمنعه من محاولة استخدام جوار سفره للسفر من باريس للرياض.
ويعد العتيبي الذي كان يخدم في الحرس الملكي السعودي أحد المتهمين الأساسيين بقتل خاشقجي في في مقر قنصلية بلاده، في مدينة إسطنبول التركية، مطلع تشرين الأول /أكتوبر 2018.
يُذكر أن خاشقجي قُتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.