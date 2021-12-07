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خطيبة خاشقجي تعلق على اعتقال أحد المتهمين بقتله في فرنسا
خطيبة خاشقجي تعلق على اعتقال أحد المتهمين بقتله في فرنسا
علقت الخطيبة السابقة للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، على اعتقال أحد المتهمين بقتله في فرنسا، اليوم الثلاثاء. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T18:59+0000
2021-12-07T18:59+0000
أخبار العالم الآن
مستجدات قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي
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وقالت خديجة جنكيز على حسابها الرسمي بتويتر"، "أرحب باعتقال أحد قتلة جمال اليوم في فرنسا". وفي وقت سابق اليوم، ذكرت إذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية، أنه وفقا لمعلومات خاصة بها "قامت السلطات الفرنسية صباح اليوم باعتقال خالد عائض العتيبي البالغ من العمر 33 عاما في مطار شارل ديغول شمال شرق العاصمة باريس".وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن العتيبي كان مطلوبا من قبل الإنتربول إلا أن هذا لم يمنعه من محاولة استخدام جوار سفره للسفر من باريس للرياض.ويعد العتيبي الذي كان يخدم في الحرس الملكي السعودي أحد المتهمين الأساسيين بقتل خاشقجي في في مقر قنصلية بلاده، في مدينة إسطنبول التركية، مطلع تشرين الأول /أكتوبر 2018.يُذكر أن خاشقجي قُتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/إعلام-اعتقال-أحد-المشتبه-بهم-بقتل-الصحفي-السعودي-جمال-خاشقجي-في-مطار-شارل-ديغول-1053672745.html
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أخبار العالم الآن, مستجدات قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي

خطيبة خاشقجي تعلق على اعتقال أحد المتهمين بقتله في فرنسا

18:59 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال حفل لتكريم الصحفي خاشقجي، 11 نوفمبر /تشرين الثاني 2018
 خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال حفل لتكريم الصحفي خاشقجي، 11 نوفمبر /تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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علقت الخطيبة السابقة للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، على اعتقال أحد المتهمين بقتله في فرنسا، اليوم الثلاثاء.
وقالت خديجة جنكيز على حسابها الرسمي بتويتر"، "أرحب باعتقال أحد قتلة جمال اليوم في فرنسا".

وأضافت "على فرنسا محاكمته على جريمته، أو تسليمه إلى دولة قادرة وراغبة في التحقيق معه وكذلك مع الشخص الذي أصدر الأمر بقتل جمال".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت إذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية، أنه وفقا لمعلومات خاصة بها "قامت السلطات الفرنسية صباح اليوم باعتقال خالد عائض العتيبي البالغ من العمر 33 عاما في مطار شارل ديغول شمال شرق العاصمة باريس".

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن العتيبي كان مطلوبا من قبل الإنتربول إلا أن هذا لم يمنعه من محاولة استخدام جوار سفره للسفر من باريس للرياض.
الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
إعلام: اعتقال أحد المشتبه بهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا
15:42 GMT
ويعد العتيبي الذي كان يخدم في الحرس الملكي السعودي أحد المتهمين الأساسيين بقتل خاشقجي في في مقر قنصلية بلاده، في مدينة إسطنبول التركية، مطلع تشرين الأول /أكتوبر 2018.
يُذكر أن خاشقجي قُتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.
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