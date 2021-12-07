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https://arabic.sputniknews.com/20211207/رئيس-وزراء-إثيوبيا-بعد-استعادة-مناطق-رئيسية-سوف-يتم-تدمير-العدو-بالكامل-قريبا-1053655208.html
رئيس وزراء إثيوبيا بعد استعادة مناطق رئيسية: سوف يتم تدمير العدو بالكامل قريبا
رئيس وزراء إثيوبيا بعد استعادة مناطق رئيسية: سوف يتم تدمير العدو بالكامل قريبا
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه "لن يوقف الجيش الإثيوبي شيء، وسيتم تدمير العدو ‏بالكامل"، وذلك بعد استعادة مناطق رئيسية من جبهة تحرير تيغراي، أمس... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T09:24+0000
2021-12-07T09:24+0000
أخبار إثيوبيا
آبي أحمد
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وقال أحمد خلال مخاطبته عناصر قوات الكوماندوز الذين يقودهم وشاركوا في العملية الأخيرة لاستعادة بلدتي ديسي وكومبولتشا: "لقد أكملنا العملية في غضون 15 يوما، والتي استغرقت من العدو من 4 إلى 5 أشهر"، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.وفي سياق متصل، غرد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "تهانينا.. النصر دائما إثيوبي".وكانت حكومة آبي أحمد أعلنت أمس الاثنين أن القوات الإثيوبية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من قوات متمردي تيغراي، وذلك بعدما استعادت الأراضي التي فقدتها مؤخرا.وأعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، يوم السبت الماضي، أن الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، استعاد بلدات كيويت ولمليم أمبا وجوهة وسينبيتي وأتاي وكارا قوري ومحيطها في جبهة شوا الحربية.وأضاف البيان أن الجيش استعاد كذلك بلدتي كون وداوين على جبهة غاشينا بشكل كامل.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/إثيوبيا-الوكالة-الرسمية-تنشر-صورا-لـآلاف-الجنود-المستسلمين-من-جبهة-تيغراي-1053545466.html
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أخبار إثيوبيا, آبي أحمد

رئيس وزراء إثيوبيا بعد استعادة مناطق رئيسية: سوف يتم تدمير العدو بالكامل قريبا

09:24 GMT 07.12.2021
© AP Photo / Lee Jin-manرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Lee Jin-man
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أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه "لن يوقف الجيش الإثيوبي شيء، وسيتم تدمير العدو ‏بالكامل"، وذلك بعد استعادة مناطق رئيسية من جبهة تحرير تيغراي، أمس الاثنين.‏
وقال أحمد خلال مخاطبته عناصر قوات الكوماندوز الذين يقودهم وشاركوا في العملية الأخيرة لاستعادة بلدتي ديسي وكومبولتشا: "لقد أكملنا العملية في غضون 15 يوما، والتي استغرقت من العدو من 4 إلى 5 أشهر"، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.

وواصل: "إثيوبيا لن تهزم أبدا، بلدنا دائما ينهض ويتقدم بفخر، لقد اعتدنا على نقل الشجاعة إلى الأجيال".

وفي سياق متصل، غرد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "تهانينا.. النصر دائما إثيوبي".
وكانت حكومة آبي أحمد أعلنت أمس الاثنين أن القوات الإثيوبية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من قوات متمردي تيغراي، وذلك بعدما استعادت الأراضي التي فقدتها مؤخرا.
رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
إثيوبيا... الوكالة الرسمية تنشر صورا لـ"آلاف الجنود المستسلمين من جبهة تيغراي"
4 ديسمبر, 12:36 GMT
وأعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، يوم السبت الماضي، أن الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، استعاد بلدات كيويت ولمليم أمبا وجوهة وسينبيتي وأتاي وكارا قوري ومحيطها في جبهة شوا الحربية.
وأضاف البيان أن الجيش استعاد كذلك بلدتي كون وداوين على جبهة غاشينا بشكل كامل.
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