رئيس وزراء إثيوبيا بعد استعادة مناطق رئيسية: سوف يتم تدمير العدو بالكامل قريبا

وقال أحمد خلال مخاطبته عناصر قوات الكوماندوز الذين يقودهم وشاركوا في العملية الأخيرة لاستعادة بلدتي ديسي وكومبولتشا: "لقد أكملنا العملية في غضون 15 يوما، والتي استغرقت من العدو من 4 إلى 5 أشهر"، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.وفي سياق متصل، غرد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "تهانينا.. النصر دائما إثيوبي".وكانت حكومة آبي أحمد أعلنت أمس الاثنين أن القوات الإثيوبية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من قوات متمردي تيغراي، وذلك بعدما استعادت الأراضي التي فقدتها مؤخرا.وأعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، يوم السبت الماضي، أن الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، استعاد بلدات كيويت ولمليم أمبا وجوهة وسينبيتي وأتاي وكارا قوري ومحيطها في جبهة شوا الحربية.وأضاف البيان أن الجيش استعاد كذلك بلدتي كون وداوين على جبهة غاشينا بشكل كامل.
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه "لن يوقف الجيش الإثيوبي شيء، وسيتم تدمير العدو بالكامل"، وذلك بعد استعادة مناطق رئيسية من جبهة تحرير تيغراي، أمس الاثنين.
وقال أحمد خلال مخاطبته عناصر قوات الكوماندوز الذين يقودهم وشاركوا في العملية الأخيرة لاستعادة بلدتي ديسي وكومبولتشا: "لقد أكملنا العملية في غضون 15 يوما، والتي استغرقت من العدو من 4 إلى 5 أشهر"، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.
وواصل: "إثيوبيا لن تهزم أبدا، بلدنا دائما ينهض ويتقدم بفخر، لقد اعتدنا على نقل الشجاعة إلى الأجيال".
وفي سياق متصل، غرد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "تهانينا.. النصر دائما إثيوبي".
وأعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، يوم السبت الماضي، أن الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، استعاد بلدات كيويت ولمليم أمبا وجوهة وسينبيتي وأتاي وكارا قوري ومحيطها في جبهة شوا الحربية.
وأضاف البيان أن الجيش استعاد كذلك بلدتي كون وداوين على جبهة غاشينا بشكل كامل.