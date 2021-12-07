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رالي الجونة في نسخته العاشرة الأسبوع المقبل... صور
رالي الجونة في نسخته العاشرة الأسبوع المقبل... صور
تنطلق في مدينة الجونة أكبر حدث لسباقات السيارات في مصر، رالي الجونة، والمقرر خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T21:08+0000
2021-12-07T22:15+0000
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ويستعد فريق صحاري للسباقات لخوض غمار المسابقة، مرتكزا على خبراته السابقة. وأكد قائد الفريق، أحمد شومان، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، استعداداته لرالي الجونة الذي يعد أكبر حدث مصري بخريطة الراليات المصرية والذي يتم فيه اختتام بطولة الجمهورية للراليات لعام 2021.ويستهدف شومان المراكز الأولى لما لدية من الخبرات في مجال سباقات الرالي، حيث أنه توج من شهرين برالي القصير، وحصد الفريق المركز الأول في فئة السيارات القياسية. الجدير بالذكر أن فريق صحاري للسباقات خاض عدة سباقات بداية من عام 2016 وحتى العام الحالي، بإجمالي 15 سباقا، خلال الست سنوات المنصرمة، ونتيجة للخبرات السابقة توج الفريق بالمركز الثاني بالترتيب العام ببطولة الجمهورية لرالي السيارات الصحراوية.حدثنا شومان عن الترتيبات التي تلي كل سباق من تجهيز السيارة مرورا بتحليل كافة المشاكل التي واجهها الفريق بالسيارة والعمل علي تحسينها وتجنبها في المستقبل، مرورا بفتره تجارب واختبارات السيارة. ويقوم الفريق المكون من مدير الفريق تامر بسيوني والملاح أحمد الكعكي وفريق الدعم وفريق الميكانيكا بالتعاون لإنجاح هذا الحدث وحصد المزيد من الألقاب.يشار إلى أن فريق رحالة للراليات كان قد فاز بالمركز الأول في رالي الجونة في نسخته الأخيرة وذلك للمرة السادسة على التوالي.
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أخبار مصر الآن

رالي الجونة في نسخته العاشرة الأسبوع المقبل... صور

21:08 GMT 07.12.2021 (تم التحديث: 22:15 GMT 07.12.2021)
© Sputnikرالي الجونة
رالي الجونة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik
تابعنا عبر
تنطلق في مدينة الجونة أكبر حدث لسباقات السيارات في مصر، رالي الجونة، والمقرر خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويستعد فريق صحاري للسباقات لخوض غمار المسابقة، مرتكزا على خبراته السابقة.
وأكد قائد الفريق، أحمد شومان، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، استعداداته لرالي الجونة الذي يعد أكبر حدث مصري بخريطة الراليات المصرية والذي يتم فيه اختتام بطولة الجمهورية للراليات لعام 2021.
© Sputnikرالي الجونة
رالي الجونة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
رالي الجونة
© Sputnik
ويستهدف شومان المراكز الأولى لما لدية من الخبرات في مجال سباقات الرالي، حيث أنه توج من شهرين برالي القصير، وحصد الفريق المركز الأول في فئة السيارات القياسية.
الجدير بالذكر أن فريق صحاري للسباقات خاض عدة سباقات بداية من عام 2016 وحتى العام الحالي، بإجمالي 15 سباقا، خلال الست سنوات المنصرمة، ونتيجة للخبرات السابقة توج الفريق بالمركز الثاني بالترتيب العام ببطولة الجمهورية لرالي السيارات الصحراوية.
© Sputnikرالي الجونة
رالي الجونة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
رالي الجونة
© Sputnik
حدثنا شومان عن الترتيبات التي تلي كل سباق من تجهيز السيارة مرورا بتحليل كافة المشاكل التي واجهها الفريق بالسيارة والعمل علي تحسينها وتجنبها في المستقبل، مرورا بفتره تجارب واختبارات السيارة.
ويقوم الفريق المكون من مدير الفريق تامر بسيوني والملاح أحمد الكعكي وفريق الدعم وفريق الميكانيكا بالتعاون لإنجاح هذا الحدث وحصد المزيد من الألقاب.
يشار إلى أن فريق رحالة للراليات كان قد فاز بالمركز الأول في رالي الجونة في نسخته الأخيرة وذلك للمرة السادسة على التوالي.
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