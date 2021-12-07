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رسام تشكيلي يمني ينحت نسخة خشبية لكأس العرب.. فيديو
رسام تشكيلي يمني ينحت نسخة خشبية لكأس العرب.. فيديو
تمكن الرسام التشكيلي اليمني يعقوب هبشان من نحت نسخة خشبية من كأس العرب. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T15:48+0000
2021-12-07T15:48+0000
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وقام اليمني بنحت نسخة كأس العرب، بمقاسات مدروسة ودقيقة، معبرا عن موهبته الكبيرة، وتألقه في الأعمال الفنية.كما تفنن الرسام التشكيلي اليمني في رسومات تشكيلية بالرمل، منها رسم شخصيات دولية بالرمل، كما نحت يعقوب هبشان سنة 2019 نسخة عن كأس الخليج، التي أقيمت في ذلك العام.وبدأت النسخة الحالية من بطولة كأس العرب في قطر، يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بروفة أخيرة لقطر قبل استضافة كأس العالم 2022 في شهر نوفمبر من العام المقبل. ومن المقرر أن تقام مباريات كأس العرب على ستة من الملاعب التي ستحتضن مونديال 2022، وهي ملعب البيت، و974، والثمامة، وأحمد بن علي، والمدينة التعليمية، والجنوب.
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رسام تشكيلي يمني ينحت نسخة خشبية لكأس العرب.. فيديو

15:48 GMT 07.12.2021
© Sputnik"استاد البيت" يحتضن افتتاح "كأس العرب" في قطر
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik
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تمكن الرسام التشكيلي اليمني يعقوب هبشان من نحت نسخة خشبية من كأس العرب.
وقام اليمني بنحت نسخة كأس العرب، بمقاسات مدروسة ودقيقة، معبرا عن موهبته الكبيرة، وتألقه في الأعمال الفنية.
كما تفنن الرسام التشكيلي اليمني في رسومات تشكيلية بالرمل، منها رسم شخصيات دولية بالرمل، كما نحت يعقوب هبشان سنة 2019 نسخة عن كأس الخليج، التي أقيمت في ذلك العام.
وبدأت النسخة الحالية من بطولة كأس العرب في قطر، يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بروفة أخيرة لقطر قبل استضافة كأس العالم 2022 في شهر نوفمبر من العام المقبل. ومن المقرر أن تقام مباريات كأس العرب على ستة من الملاعب التي ستحتضن مونديال 2022، وهي ملعب البيت، و974، والثمامة، وأحمد بن علي، والمدينة التعليمية، والجنوب.
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