https://arabic.sputniknews.com/20211207/ساليفان-التيار-الشمالي-2-وسيلة-الغرب-للضغط-على-روسيا-حتى-تمتنع-عن-غزو-أوكرانيا-1053685966.html

ساليفان: التيار الشمالي-2 وسيلة الغرب للضغط على روسيا حتى تمتنع عن غزو أوكرانيا

ساليفان: التيار الشمالي-2 وسيلة الغرب للضغط على روسيا حتى تمتنع عن غزو أوكرانيا

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن الوطني، جيك ساليفان، أن مشروع نقل الغاز "التيار الشمالي-2" هو وسيلة ضغط على موسكو في يدين الغرب، تساهم في منع روسيا من غزو... 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T23:37+0000

2021-12-07T23:37+0000

2021-12-07T23:37+0000

روسيا

أوكرانيا

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واشنطن – سبوتنيك. وقال ساليفان في إحاطة إعلامية: "فيما يتعلق بالتيار الشمالي-2، فالحقيقة أن الغاز لا يسيل الآن في خط نقل الغاز "التيار الشمالي-2"، وهذا يعني أنه لا يعمل، وذلك يعني أنه لا يعد وسيلة ضغط بالنسبة لبوتين".وأضاف: "في الحقيقة هو وسيلة ضغط بالنسبة للغرب، لأنه في حال كان فلاديمير بوتين يرغب بأن يرى الغاز يسيل عبر هذا الخط، يمكن ألا يرغب بأن يخاطر ويغزو أوكرانيا".ويزعم الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية، في الوقت الذي تنفيه فيه موسكو ذلك وتؤكد "استفزازية" التحركات العسكرية لكييف وحلفائها على الحدود الغربية لروسيا.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، إن بلاده تصر على عدم تحرك "الناتو" نحو الشرق، مضيفا أن الحلف يرفض النظر بشكل بناء في مقترحات روسيا لتهدئة التوترات ومنع الحوادث الخطيرة.فيما حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، من أن كييف تعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية.

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روسيا, أوكرانيا