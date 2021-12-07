سلطان عمان يكرم محمد بن سلمان بوسام "يمنح لمن ترتبط دولهم بعلاقة متميزة مع بلاده"... صورة

ونال ولي عهد السعودية من سلطان عمان وسام عمان المدني من الدرجة الأولى، وهو أحد رفع الأوسمة العمانية، ولا يمنح إلا لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميزة مع سلطنة عمان، بحسب وكالة الأنباء العمانية.وأقام سلطان عمان، هيثم بن طارق، مأدبة غذاء رسمية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصر العلم العامر، تكريما لشخصه، بمناسبة زيارته إلى سلطنة عمان.وأقام سلطان عمان مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان.واستعرض الطرفان خلال جلسة أقيمت بينهما "أوجه التعاون الثنائي القائم بين بلديهما في شتى المجالات، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشعبين العماني والسعودي، بما يحقق المزيد من تطلعاتهما وآمالهما، كما تبادلا وجهات النظر تجاه الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.
منح سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، تكريما لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة الأخير لبلاده.
ونال ولي عهد السعودية من سلطان عمان وسام عمان المدني من الدرجة الأولى، وهو أحد رفع الأوسمة العمانية، ولا يمنح إلا لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميزة مع سلطنة عمان، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
بدء مراسم الاستقبال الرسمية بقصر العلم العامر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة زيارة سموه إلى سلطنة عُمان.#العمانية https://t.co/JGiPFx7xcd
واستعرض الطرفان خلال جلسة أقيمت بينهما "أوجه التعاون الثنائي القائم بين بلديهما في شتى المجالات، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشعبين العماني والسعودي، بما يحقق المزيد من تطلعاتهما وآمالهما، كما تبادلا وجهات النظر تجاه الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.