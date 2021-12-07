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https://arabic.sputniknews.com/20211207/سلطان-عمان-يكرم-محمد-بن-سلمان-بوسام-يمنح-لمن-ترتبط-دولهم-بعلاقة-متميزة-مع-بلاده-صورة-1053664502.html
سلطان عمان يكرم محمد بن سلمان بوسام "يمنح لمن ترتبط دولهم بعلاقة متميزة مع بلاده"... صورة
سلطان عمان يكرم محمد بن سلمان بوسام "يمنح لمن ترتبط دولهم بعلاقة متميزة مع بلاده"... صورة
منح سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، تكريما لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ‏خلال زيارة الأخير لبلاده.‏ 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T12:55+0000
2021-12-07T12:55+0000
سلطنة عمان
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
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ونال ولي عهد السعودية من سلطان عمان وسام عمان المدني من الدرجة الأولى، وهو أحد رفع الأوسمة العمانية، ولا يمنح إلا لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميزة مع سلطنة عمان، بحسب وكالة الأنباء العمانية.وأقام سلطان عمان، هيثم بن طارق، مأدبة غذاء رسمية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصر العلم العامر، تكريما لشخصه، بمناسبة زيارته إلى سلطنة عمان.وأقام سلطان عمان مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان.واستعرض الطرفان خلال جلسة أقيمت بينهما "أوجه التعاون الثنائي القائم بين بلديهما في شتى المجالات، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشعبين العماني والسعودي، بما يحقق المزيد من تطلعاتهما وآمالهما، كما تبادلا وجهات النظر تجاه الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.
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سلطنة عمان, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان

سلطان عمان يكرم محمد بن سلمان بوسام "يمنح لمن ترتبط دولهم بعلاقة متميزة مع بلاده"... صورة

12:55 GMT 07.12.2021
© REUTERS / ANDREJ ISAKOVICولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / ANDREJ ISAKOVIC
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منح سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، تكريما لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ‏خلال زيارة الأخير لبلاده.‏
ونال ولي عهد السعودية من سلطان عمان وسام عمان المدني من الدرجة الأولى، وهو أحد رفع الأوسمة العمانية، ولا يمنح إلا لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميزة مع سلطنة عمان، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وأقام سلطان عمان، هيثم بن طارق، مأدبة غذاء رسمية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصر العلم العامر، تكريما لشخصه، بمناسبة زيارته إلى سلطنة عمان.
وأقام سلطان عمان مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان.
واستعرض الطرفان خلال جلسة أقيمت بينهما "أوجه التعاون الثنائي القائم بين بلديهما في شتى المجالات، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشعبين العماني والسعودي، بما يحقق المزيد من تطلعاتهما وآمالهما، كما تبادلا وجهات النظر تجاه الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.
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