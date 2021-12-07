"سي إم - 501"... صاروخ صيني يصطاد الدبابات على بعد 40 كيلومترا... صور

وتطور الصين نوعين من هذا الصاروخ تم عرضهما في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.يحمل النوع الأول من الصاروخ اسم "سي إم - 501 جي إيه" وهو مصمم لتدمير الأهداف البرية الثابتة والمتحركة بصورة مباشرة في نطاق يتراوح بين 5 و40 كيلومترا، بحسب تقرير عن الصاروخ بموقع "جانز" الأمريكي.أما النوع الثاني فيحمل اسم "سي إم - 501 إكس إيه" ويتميز عن النوع الأول باعتماده على تقنيات القذائف الجوالة، التي يمكنها البقاء في الجو لتحديد أهدافها بدقة بعد الإطلاق، لكنه يختلف عن الطائرات المسيرة التي تعود إلى قواعدها بعد تنفيذ المهمة، في أنه ينطلق نحو الهدف وينفجر معه.وتكمن أهمية الصواريخ الموجهة في أنه يمكن الاعتماد عليها لمواجهة القوات البرية المتقدمة في ساحات القتال في نطاق تغطيتها الذي يصل إلى 40 كيلومترا.
أما النوع الثاني فيحمل اسم "سي إم - 501 إكس إيه" ويتميز عن النوع الأول باعتماده على تقنيات القذائف الجوالة، التي يمكنها البقاء في الجو لتحديد أهدافها بدقة بعد الإطلاق، لكنه يختلف عن الطائرات المسيرة التي تعود إلى قواعدها بعد تنفيذ المهمة، في أنه ينطلق نحو الهدف وينفجر معه.
وتكمن أهمية الصواريخ الموجهة في أنه يمكن الاعتماد عليها لمواجهة القوات البرية المتقدمة في ساحات القتال في نطاق تغطيتها الذي يصل إلى 40 كيلومترا.