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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/سي-إم---501-صاروخ-صيني-يصطاد-الدبابات-على-بعد-40-كيلومترا-صور-1053678720.html
"سي إم - 501"... صاروخ صيني يصطاد الدبابات على بعد 40 كيلومترا... صور
"سي إم - 501"... صاروخ صيني يصطاد الدبابات على بعد 40 كيلومترا... صور
أصبحت الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات واحدة من أخطر الأسلحة، التي يمكنها أن تغير موازين القتال عند ظهورها في المعارك البرية، ومنها الصاروخ الصيني "سي إم ... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T18:47+0000
2021-12-07T18:47+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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وتطور الصين نوعين من هذا الصاروخ تم عرضهما في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.يحمل النوع الأول من الصاروخ اسم "سي إم - 501 جي إيه" وهو مصمم لتدمير الأهداف البرية الثابتة والمتحركة بصورة مباشرة في نطاق يتراوح بين 5 و40 كيلومترا، بحسب تقرير عن الصاروخ بموقع "جانز" الأمريكي.أما النوع الثاني فيحمل اسم "سي إم - 501 إكس إيه" ويتميز عن النوع الأول باعتماده على تقنيات القذائف الجوالة، التي يمكنها البقاء في الجو لتحديد أهدافها بدقة بعد الإطلاق، لكنه يختلف عن الطائرات المسيرة التي تعود إلى قواعدها بعد تنفيذ المهمة، في أنه ينطلق نحو الهدف وينفجر معه.وتكمن أهمية الصواريخ الموجهة في أنه يمكن الاعتماد عليها لمواجهة القوات البرية المتقدمة في ساحات القتال في نطاق تغطيتها الذي يصل إلى 40 كيلومترا.
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رصد عسكري

"سي إم - 501"... صاروخ صيني يصطاد الدبابات على بعد 40 كيلومترا... صور

18:47 GMT 07.12.2021
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABصواريخ "سي إم - 501" الصينية الموجهة المضادة للدبابات خلال عرضها في "إيديكس 2021"
صواريخ سي إم - 501 الصينية الموجهة المضادة للدبابات خلال عرضها في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أصبحت الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات واحدة من أخطر الأسلحة، التي يمكنها أن تغير موازين القتال عند ظهورها في المعارك البرية، ومنها الصاروخ الصيني "سي إم - 501".
وتطور الصين نوعين من هذا الصاروخ تم عرضهما في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ "سي إم - 501" الصينية الموجهة المضادة للدبابات خلال عرضها في "إيديكس 2021"
صواريخ سي إم - 501 الصينية الموجهة المضادة للدبابات خلال عرضها في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
صواريخ "سي إم - 501" الصينية الموجهة المضادة للدبابات خلال عرضها في "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
يحمل النوع الأول من الصاروخ اسم "سي إم - 501 جي إيه" وهو مصمم لتدمير الأهداف البرية الثابتة والمتحركة بصورة مباشرة في نطاق يتراوح بين 5 و40 كيلومترا، بحسب تقرير عن الصاروخ بموقع "جانز" الأمريكي.
Орион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
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أما النوع الثاني فيحمل اسم "سي إم - 501 إكس إيه" ويتميز عن النوع الأول باعتماده على تقنيات القذائف الجوالة، التي يمكنها البقاء في الجو لتحديد أهدافها بدقة بعد الإطلاق، لكنه يختلف عن الطائرات المسيرة التي تعود إلى قواعدها بعد تنفيذ المهمة، في أنه ينطلق نحو الهدف وينفجر معه.
وتكمن أهمية الصواريخ الموجهة في أنه يمكن الاعتماد عليها لمواجهة القوات البرية المتقدمة في ساحات القتال في نطاق تغطيتها الذي يصل إلى 40 كيلومترا.
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