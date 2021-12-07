شرطة دبي تواجه الاحتيال الإلكتروني بـ4 نصائح

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فالشروط الأربعة تؤدي إلى تفادي التصيد والاحتيال الإلكتروني في أثناء استخدام شبكة الإنترنت.وجاءت النصائح الأربع كما يلي: 1-لا تشارك بياناتك الشخصية مع أي جهة، وذلك لأن الجهات الرسمية لا تطلب بيانات رسمية للأفراد عن طريق الهاتف أو رسائل نصية، ولذلك يمكن اعتبار أن المكالمات التي يطلب فيها أشخاص بيانات شخصية هي مكالمات مشبوهة تعمل على الاحتيال عليك.2-البيانات المصرفية ورموز الـ OTP والـ CCV لا يجب مشاركتها مع أحد، ويجب عليك عدم الضغط على الروابط المجهولة. 3-لا تقبل بالعروض المشبوهة، فقد ينتحل المحتال أو اللص الإلكتروني، صفة رسمية ويحاول خداعك بطرق كثيرة، أبرزها العروض المادية. 4-أبلغ دائما عن الجرائم الإلكترونية، فإذا تعرضت بياناتك للاختراق، أبلغ الشرطة عن ذلك الأمر فورا.
عمّمت شرطة دبي بدولة الإمارات، 4 نصائح اعتبرتها مهمة لتفادي الاحتيال الإلكتروني.
وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فالشروط الأربعة تؤدي إلى تفادي التصيد والاحتيال الإلكتروني في أثناء استخدام شبكة الإنترنت.
وجاءت النصائح الأربع كما يلي: 1-لا تشارك بياناتك الشخصية مع أي جهة، وذلك لأن الجهات الرسمية لا تطلب بيانات رسمية للأفراد عن طريق الهاتف أو رسائل نصية، ولذلك يمكن اعتبار أن المكالمات التي يطلب فيها أشخاص بيانات شخصية هي مكالمات مشبوهة تعمل على الاحتيال عليك.
2-البيانات المصرفية ورموز الـ OTP والـ CCV لا يجب مشاركتها مع أحد، ويجب عليك عدم الضغط على الروابط المجهولة.
3-لا تقبل بالعروض المشبوهة، فقد ينتحل المحتال أو اللص الإلكتروني، صفة رسمية ويحاول خداعك بطرق كثيرة، أبرزها العروض المادية.
4-أبلغ دائما عن الجرائم الإلكترونية، فإذا تعرضت بياناتك للاختراق، أبلغ الشرطة عن ذلك الأمر فورا.