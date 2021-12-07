تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
عمدة موسكو: مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بالعاصمة الروسية... فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20211207/صحيفة-تسيركون-يحد-من-قدرات-السفن-الحربية-للولايات-المتحدة-والناتو-1053660876.html
صحيفة: "تسيركون" يحد من قدرات السفن الحربية للولايات المتحدة والناتو
صحيفة: "تسيركون" يحد من قدرات السفن الحربية للولايات المتحدة والناتو
أجبر الإطلاق الناجح لصاروخ "تسيركون" الفرط صوتي المضاد للسفن من الفرقاطة الأدميرال جورشكوف، المحللين العسكريين الأمريكيين على إلقاء نظرة جديدة على الفعالية... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T11:53+0000
2021-12-07T11:53+0000
روسيا
رصد عسكري
العالم
وسائل إعلام أمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101806/31/1018063194_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_a7574f64246dad330e03067b48b832a7.jpg
وبحسب ما نشرته صحيفة "19 فورتي فايف" الأمريكية، الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يمكن أن تطير بـ 5 مرات أسرع من سرعة الصوت، أي بسرعة نحو 3000 ميل في الساعة، مما يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، اعتراضها.وقد تجاوز صاروخ "تسيركون" هذه الأرقام وقادر على الوصول إلى سرعة 9 ماخ، أو ما يقرب من 7000 ميل في الساعة.بالإضافة إلى ذلك، يبلغ مدى "تسيركون" نحو 620 ميلاً أو 1000 كيلومتر، والتي، عند استخدامها من سفينة أو غواصة، تسمح باستخدامها ضد أهداف تقع في الولايات المتحدة أو دول "الناتو".يمكن لبطاريات "التسيركون" الساحلية، جنبًا إلى جنب مع منظومات صواريخ أرض جو "إس 300" و"إس 400" المنتشرة في أماكن مثل شبه جزيرة القرم أو دول البلطيق، أن تخلق "مظلة قوية" تمنع تسلل السفن الحربية للولايات المتحدة والناتو وستوفر غطاء للقوات الروسية".وخلصت الصحيفة إلى أن صاروخ "تسيركون" يمكن أن يصبح عقبة خطيرة أمام البحرية الأمريكية ودول الناتو.يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني، أطلقت الفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" صاروخًا تفوق سرعته سرعة الصوت "تسيركون" في البحر الأبيض وضرب هدفًا سطحيًا على مسافة 250 ميلًا بحريًا. في عام 2022 ، سيدخل صاروخ كروز الجديد الخدمة مع البحرية الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20210909/قلق-الناتو-تجهيز-البحرية-الروسية-بصواريخ-تزعزع-الاستقرار-وتهدد-الغرب-وواشنطن-1050097251.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101806/31/1018063194_171:0:734:422_1920x0_80_0_0_3992500d5efe1f4b21375c4bfce5be60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, العالم, وسائل إعلام أمريكية

صحيفة: "تسيركون" يحد من قدرات السفن الحربية للولايات المتحدة والناتو

11:53 GMT 07.12.2021
© Sputnikروسيا تختبر صاروخ "تسيركون"
روسيا تختبر صاروخ تسيركون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik
تابعنا عبر
أجبر الإطلاق الناجح لصاروخ "تسيركون" الفرط صوتي المضاد للسفن من الفرقاطة الأدميرال جورشكوف، المحللين العسكريين الأمريكيين على إلقاء نظرة جديدة على الفعالية القتالية للبحرية الروسية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "19 فورتي فايف" الأمريكية، الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يمكن أن تطير بـ 5 مرات أسرع من سرعة الصوت، أي بسرعة نحو 3000 ميل في الساعة، مما يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، اعتراضها.
وقد تجاوز صاروخ "تسيركون" هذه الأرقام وقادر على الوصول إلى سرعة 9 ماخ، أو ما يقرب من 7000 ميل في الساعة.

وكتبت الصحيفة: "هذا يعني أن صاروخ كروز لن يتمكن من إيقافه".

بالإضافة إلى ذلك، يبلغ مدى "تسيركون" نحو 620 ميلاً أو 1000 كيلومتر، والتي، عند استخدامها من سفينة أو غواصة، تسمح باستخدامها ضد أهداف تقع في الولايات المتحدة أو دول "الناتو".
يمكن لبطاريات "التسيركون" الساحلية، جنبًا إلى جنب مع منظومات صواريخ أرض جو "إس 300" و"إس 400" المنتشرة في أماكن مثل شبه جزيرة القرم أو دول البلطيق، أن تخلق "مظلة قوية" تمنع تسلل السفن الحربية للولايات المتحدة والناتو وستوفر غطاء للقوات الروسية".
صواريخ زيركون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2021
"قلق الناتو"... تجهيز البحرية الروسية بصواريخ تهدد الغرب وواشنطن
9 سبتمبر, 15:42 GMT
وخلصت الصحيفة إلى أن صاروخ "تسيركون" يمكن أن يصبح عقبة خطيرة أمام البحرية الأمريكية ودول الناتو.
يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني، أطلقت الفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" صاروخًا تفوق سرعته سرعة الصوت "تسيركون" في البحر الأبيض وضرب هدفًا سطحيًا على مسافة 250 ميلًا بحريًا. في عام 2022 ، سيدخل صاروخ كروز الجديد الخدمة مع البحرية الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:23 GMTإنزال جوي للقوات الأمريكية بريف دير الزور السوري
13:23 GMTالحكومة المصرية تطرح كراسة شروط جديدة لرخصة إنتاج السجائر
13:03 GMTعالم فيروسات روسي: "أوميكرون" هو اللقاح الحي لكورونا
13:03 GMT "لم يحدث توافق"... ما الذي منع لقاء أردوغان ومحمد بن سلمان في قطر
13:00 GMTعمدة موسكو: مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بالعاصمة الروسية... فيديو
12:59 GMTمصر... مشروع "كود أخلاقي" لتناول أخبار الجرائم في وسائل الإعلام
12:56 GMTالسودان... حاكم دارفور يعلن عن سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار
12:55 GMTسلطان عمان يكرم محمد بن سلمان بوسام "يمنح لمن ترتبط دولهم بعلاقة متميزة مع بلاده"... صورة
12:51 GMTليفاندوفسكي يخرج عن صمته بعد خسارة الكرة الذهبية ويهاجم ميسي
12:49 GMTجلسة خاصة في البرلمان الليبي لمناقشة مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية... ما القرارات المرتقبة؟
12:46 GMT38 قتيلا و69 إصابة خطيرة في حريق بسجن "بوروندي"... فيديو
12:44 GMTلاجئو الروهينغا يقاضون فيسبوك ويطالبونها بتعويض بأكثر من 150 مليار دولار
12:43 GMTرئيسي يعلن عن تحرك المخابرات الإيرانية لتحديد المتورطين في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية
12:38 GMT تبون يعلن دعما قويا للفلسطينيين ولقاء قريبا للفصائل في الجزائر
12:34 GMTأمريكا... أصوات أكاديمية تدعم ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال تحت ستار نظرية "ما بعد الحداثة"
12:24 GMTالرئيس العراقي: حادث البصرة محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلد
12:16 GMTالطريق للقنبلة النووية... كاميرات حساسة تلتقط صورا مفاجئة لإسرائيل من إيران
12:09 GMTأمام الشروط الإيرانية... هل تنهار مفاوضات فيينا؟
12:06 GMTالمباحث الفيدرالية تستخدم منشارا لفتح خزانة رجل الأعمال المنتحر جيفري ‏إبستين... ماذا وجدوا داخلها؟
12:02 GMTبريطانيا تتبجح بسلاح جديد ضد مقاتلة "سو-57"