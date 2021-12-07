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صورة خلف الشيخ طحنون بن زايد خلال اجتماع في إيران تثير جدلا واسعا
صورة خلف الشيخ طحنون بن زايد خلال اجتماع في إيران تثير جدلا واسعا
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لاستقبال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لمستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T07:00+0000
2021-12-07T07:00+0000
أخبار إيران
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وألقى النشطاء الضوء على ما كتب على خريطة خلف المسؤولين وتسمية الخليج بـ"الخليج الفارسي" عوضا عن "الخليج العربي"، الأمر الذي أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معلقا على الصورة إن "الخليج العربي العظيم فوق أنفكم وأنف فارس".فيما سخر المعارض السعودي، تركي الشلهوب، من الصورة قائلا: "استقبلوه ووضعوا وراءه خريطة كتب عليها بالخط العريض "خليــــج فــــارس".وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، قال أمس الاثنين، إن تطوير العلاقات الحميمة والأخوية مع طهران من أهم أولويات أبو ظبي.وشدد طحنون خلال لقائه سكرتير الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على ضرورة تشكيل مجموعات عمل متخصصة مع التعداد الدقيق لمجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، من أجل إزالة العقبات التي تواجه تطويرها بين البلدين.ووصل طحنون بن زايد وهو الأخ غير الشقيق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى طهران صباح الاثنين، تلبية لدعوة رسمية من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني لبحث تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية.وتعد زيارة طحنون إلى طهران، الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي منذ عام 2016، لذلك فهي علامة على جهود إعادة تأسيس العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران بعد سنوات من الجفاء.تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي
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أخبار إيران

صورة خلف الشيخ طحنون بن زايد خلال اجتماع في إيران تثير جدلا واسعا

07:00 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / ATTA KENAREأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني يستقبل مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، بعد وصوله إلى العاصمة الإيرانية طهران.
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني يستقبل مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، بعد وصوله إلى العاصمة الإيرانية طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / ATTA KENARE
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لاستقبال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لمستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، بعد وصوله إلى طهران أمس الاثنين.
وألقى النشطاء الضوء على ما كتب على خريطة خلف المسؤولين وتسمية الخليج بـ"الخليج الفارسي" عوضا عن "الخليج العربي"، الأمر الذي أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معلقا على الصورة إن "الخليج العربي العظيم فوق أنفكم وأنف فارس".
فيما سخر المعارض السعودي، تركي الشلهوب، من الصورة قائلا: "استقبلوه ووضعوا وراءه خريطة كتب عليها بالخط العريض "خليــــج فــــارس".
وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، قال أمس الاثنين، إن تطوير العلاقات الحميمة والأخوية مع طهران من أهم أولويات أبو ظبي.
وشدد طحنون خلال لقائه سكرتير الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على ضرورة تشكيل مجموعات عمل متخصصة مع التعداد الدقيق لمجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، من أجل إزالة العقبات التي تواجه تطويرها بين البلدين.
ووصل طحنون بن زايد وهو الأخ غير الشقيق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى طهران صباح الاثنين، تلبية لدعوة رسمية من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني لبحث تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية.
وتعد زيارة طحنون إلى طهران، الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي منذ عام 2016، لذلك فهي علامة على جهود إعادة تأسيس العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران بعد سنوات من الجفاء.
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