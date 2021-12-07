صورة خلف الشيخ طحنون بن زايد خلال اجتماع في إيران تثير جدلا واسعا
© AFP 2021 / ATTA KENAREأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني يستقبل مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، بعد وصوله إلى العاصمة الإيرانية طهران.
© AFP 2021 / ATTA KENARE
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لاستقبال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لمستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، بعد وصوله إلى طهران أمس الاثنين.
وألقى النشطاء الضوء على ما كتب على خريطة خلف المسؤولين وتسمية الخليج بـ"الخليج الفارسي" عوضا عن "الخليج العربي"، الأمر الذي أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معلقا على الصورة إن "الخليج العربي العظيم فوق أنفكم وأنف فارس".
الخليج العربي العظيم فوق انفكم و انف فارس 🙂 pic.twitter.com/4gHIXwTGr6— سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 6, 2021
فيما سخر المعارض السعودي، تركي الشلهوب، من الصورة قائلا: "استقبلوه ووضعوا وراءه خريطة كتب عليها بالخط العريض "خليــــج فــــارس".
استقبلوه ووضعوا وراءه خريطة كتب عليها بالخط العريض "خليــــج فــــارس" pic.twitter.com/Fw7JCq1CuU— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 6, 2021
وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، قال أمس الاثنين، إن تطوير العلاقات الحميمة والأخوية مع طهران من أهم أولويات أبو ظبي.
وشدد طحنون خلال لقائه سكرتير الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على ضرورة تشكيل مجموعات عمل متخصصة مع التعداد الدقيق لمجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، من أجل إزالة العقبات التي تواجه تطويرها بين البلدين.
مشاور امنیت ملی امارات صبح امروز با شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفتوگو کرد. pic.twitter.com/lru7CbUI6d— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) December 6, 2021
ووصل طحنون بن زايد وهو الأخ غير الشقيق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى طهران صباح الاثنين، تلبية لدعوة رسمية من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني لبحث تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية.
وتعد زيارة طحنون إلى طهران، الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي منذ عام 2016، لذلك فهي علامة على جهود إعادة تأسيس العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران بعد سنوات من الجفاء.
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