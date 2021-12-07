طفل عماني يشعل مواقع التواصل بحركة غير متوقعة خلال مرور موكب ولي العهد السعودي

وحسب مقاطع الفيديو المتداولة، قام طفل بتأدية التحية العسكرية خلال مرور موكب ولي العهد محمد بن سلمان، فيما قام مواطنين عمانيين بالترحيب بالأمير محمد بن سلمان وأهل السعودية.وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن شركات سعودية وعددا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص وقعت 13 مذكرة تفاهم في قطاعات تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والاستثمارات في منطقة الدقم بالسلطنة.فيما أكدت وسائل إعلام عُمانية، أن مجموعة "أوكيو" العمانية للطاقة وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق صناعة البتروكيماويات، بهدف تطوير مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات بالسلطنة.وقال الديوان الملكي السعودي، أمس الاثنين، إن ولي العهد يقوم بجولة خليجية يلتقي فيها قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.تابع أحدث أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن شركات سعودية وعددا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص وقعت 13 مذكرة تفاهم في قطاعات تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والاستثمارات في منطقة الدقم بالسلطنة.
فيما أكدت وسائل إعلام عُمانية، أن مجموعة "أوكيو" العمانية للطاقة وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق صناعة البتروكيماويات، بهدف تطوير مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات بالسلطنة.
وقال الديوان الملكي السعودي، أمس الاثنين، إن ولي العهد يقوم بجولة خليجية يلتقي فيها قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.