https://arabic.sputniknews.com/20211207/عالم-فيروسات-روسي-أوميكرون-هو-اللقاح-الحي-لكورونا-1053663293.html

عالم فيروسات روسي: "أوميكرون" هو اللقاح الحي لكورونا

عالم فيروسات روسي: "أوميكرون" هو اللقاح الحي لكورونا

كشف عالم الفيروسات الروسي بيور تشوماكوف أن متحور "أوميكرون" يمكن أن يتحول إلى لقاح حي، نظرا لضغف شراسته، مؤكدا أنه بعد الشفاء يصبح المريض محصنا حتى من... 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T13:03+0000

2021-12-07T13:03+0000

2021-12-07T13:03+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517018_0:0:3391:1907_1920x0_80_0_0_079864e01ba03d4c1dca01122a566c00.jpg

وقال تشوماكوف، العضو منالاظر في الأكاديمية الروسية للعلوم ، ورئيس مختبر تكاثر الخلايا في معهد "Engelgardt" الروسي في مقابلة مع موقع "URA.RU" قائلا: "هناك رأي متفائل بأن متحور أوميكرون قد تسارع الآن خلال المرحلة الثانية من التطور. لقد أصبح أقل مسببا للأمراض، ولكنه في الوقت نفسه أكثر عدوى، وهو أمر جيد أيضا، لأنه بهذه الطريقة، ربما خلقت الطبيعة لقاحا حيا ضد فيروس كورونا. أي أن الأشخاص الذين يمرضون ويحملون هذه السلالة من الفيروس التاجي سيصبحون مقاومين للمتغيرات المسببة للأمراض".وأوضح عالم الفيروسات أنه مع ظهور سلالة "أوميكرون"، لن يكون هناك المزيد من عمليات الإغلاق. "سنرى كيف سيتطور هذا، لأننا ما زلنا بحاجة إلى متابعة كيفية قيام أوميكرون بإزاحة السلالات المسببة للأمراض وكيف يؤثر ذلك على شدة المرض، وعدد المرضى في أسرة العناية المركزة. ومع ذلك، فإن إجراءات الحجر الصحي هذه مرتبطة بإمكانيات الطب. إذا كان هذا يعطي فترة راحة للأدوية، فربما لن نرى المزيد من الحجر الصحي الجاد".وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.

https://arabic.sputniknews.com

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع