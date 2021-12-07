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عالم فيروسات روسي: "أوميكرون" هو اللقاح الحي لكورونا
عالم فيروسات روسي: "أوميكرون" هو اللقاح الحي لكورونا
كشف عالم الفيروسات الروسي بيور تشوماكوف أن متحور "أوميكرون" يمكن أن يتحول إلى لقاح حي، نظرا لضغف شراسته، مؤكدا أنه بعد الشفاء يصبح المريض محصنا حتى من... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T13:03+0000
2021-12-07T13:03+0000
مجتمع
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وقال تشوماكوف، العضو منالاظر في الأكاديمية الروسية للعلوم ، ورئيس مختبر تكاثر الخلايا في معهد "Engelgardt" الروسي في مقابلة مع موقع "URA.RU" قائلا: "هناك رأي متفائل بأن متحور أوميكرون قد تسارع الآن خلال المرحلة الثانية من التطور. لقد أصبح أقل مسببا للأمراض، ولكنه في الوقت نفسه أكثر عدوى، وهو أمر جيد أيضا، لأنه بهذه الطريقة، ربما خلقت الطبيعة لقاحا حيا ضد فيروس كورونا. أي أن الأشخاص الذين يمرضون ويحملون هذه السلالة من الفيروس التاجي سيصبحون مقاومين للمتغيرات المسببة للأمراض".وأوضح عالم الفيروسات أنه مع ظهور سلالة "أوميكرون"، لن يكون هناك المزيد من عمليات الإغلاق. "سنرى كيف سيتطور هذا، لأننا ما زلنا بحاجة إلى متابعة كيفية قيام أوميكرون بإزاحة السلالات المسببة للأمراض وكيف يؤثر ذلك على شدة المرض، وعدد المرضى في أسرة العناية المركزة. ومع ذلك، فإن إجراءات الحجر الصحي هذه مرتبطة بإمكانيات الطب. إذا كان هذا يعطي فترة راحة للأدوية، فربما لن نرى المزيد من الحجر الصحي الجاد".وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.
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مجتمع

عالم فيروسات روسي: "أوميكرون" هو اللقاح الحي لكورونا

13:03 GMT 07.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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كشف عالم الفيروسات الروسي بيور تشوماكوف أن متحور "أوميكرون" يمكن أن يتحول إلى لقاح حي، نظرا لضغف شراسته، مؤكدا أنه بعد الشفاء يصبح المريض محصنا حتى من المتغيرات المسببة للأمراض.
وقال تشوماكوف، العضو منالاظر في الأكاديمية الروسية للعلوم ، ورئيس مختبر تكاثر الخلايا في معهد "Engelgardt" الروسي في مقابلة مع موقع "URA.RU" قائلا: "هناك رأي متفائل بأن متحور أوميكرون قد تسارع الآن خلال المرحلة الثانية من التطور. لقد أصبح أقل مسببا للأمراض، ولكنه في الوقت نفسه أكثر عدوى، وهو أمر جيد أيضا، لأنه بهذه الطريقة، ربما خلقت الطبيعة لقاحا حيا ضد فيروس كورونا. أي أن الأشخاص الذين يمرضون ويحملون هذه السلالة من الفيروس التاجي سيصبحون مقاومين للمتغيرات المسببة للأمراض".
12:28 GMT
وأوضح عالم الفيروسات أنه مع ظهور سلالة "أوميكرون"، لن يكون هناك المزيد من عمليات الإغلاق. "سنرى كيف سيتطور هذا، لأننا ما زلنا بحاجة إلى متابعة كيفية قيام أوميكرون بإزاحة السلالات المسببة للأمراض وكيف يؤثر ذلك على شدة المرض، وعدد المرضى في أسرة العناية المركزة. ومع ذلك، فإن إجراءات الحجر الصحي هذه مرتبطة بإمكانيات الطب. إذا كان هذا يعطي فترة راحة للأدوية، فربما لن نرى المزيد من الحجر الصحي الجاد".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".
وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي
"أوميكرون"... نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
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28 نوفمبر, 13:43 GMT

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