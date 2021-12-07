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عبير موسي تدعو إلى حل البرلمان التونسي... فيديو
عبير موسي تدعو إلى حل البرلمان التونسي... فيديو
دعت النائبة التونسية عبير موسي إلى حل برلمان بلادها، وإجراء انتخابات مبكرة، مؤكدة أنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T16:34+0000
2021-12-07T16:34+0000
أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي
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ووفقا لتصريحات أدلت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، لإذاعة الجوهرة، قالت: "أدعو إلى حل البرلمان حالا وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها".وأكدت موسي أنه لا خلاف بينها وبين الرئيس التونسي قيس سعيد، لافتة إلى أن معارضتها للأمر عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول، كان من أجل محاولة فهمه فقط واستيضاح خارطة الطريق.وكانت موسي قد انتقدت الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أن حزبها بريء من قانون المالية الحالي لعام 2021، ولم يقم بالتصويت عليه وقت عرضه في البرلمان التونسي.وحملت النائبة التونسية رئيس الجمهورية قيس سعيد، مسؤولية تمرير القانون، حيث قالت: "رئيس السلطة القائمة هو شريك في تمريره (قانون المالية الحالي) عبر ختمه، واليوم يتحمل المسؤولية".ونوهت موسي إلى أن "الديون اليوم وصلت إلى 100 ألف مليار، والحكومة التزمت بتنفيذ الاتفاقيات السابقة مقابل غياب الموارد والاعتمادات المالية".
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أخبار تونس اليوم, الرئيس التونسي

عبير موسي تدعو إلى حل البرلمان التونسي... فيديو

16:34 GMT 07.12.2021
© Photo / Abeer Moussaعبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر في تونس
عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Photo / Abeer Moussa
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دعت النائبة التونسية عبير موسي إلى حل برلمان بلادها، وإجراء انتخابات مبكرة، مؤكدة أنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.
ووفقا لتصريحات أدلت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، لإذاعة الجوهرة، قالت: "أدعو إلى حل البرلمان حالا وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها".
وأكدت موسي أنه لا خلاف بينها وبين الرئيس التونسي قيس سعيد، لافتة إلى أن معارضتها للأمر عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول، كان من أجل محاولة فهمه فقط واستيضاح خارطة الطريق.
وكانت موسي قد انتقدت الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أن حزبها بريء من قانون المالية الحالي لعام 2021، ولم يقم بالتصويت عليه وقت عرضه في البرلمان التونسي.
وحملت النائبة التونسية رئيس الجمهورية قيس سعيد، مسؤولية تمرير القانون، حيث قالت: "رئيس السلطة القائمة هو شريك في تمريره (قانون المالية الحالي) عبر ختمه، واليوم يتحمل المسؤولية".
ونوهت موسي إلى أن "الديون اليوم وصلت إلى 100 ألف مليار، والحكومة التزمت بتنفيذ الاتفاقيات السابقة مقابل غياب الموارد والاعتمادات المالية".
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