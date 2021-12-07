عمدة موسكو: مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بالعاصمة الروسية... فيديو

وكتب سوبيانين على "تويتر": حدثت مأساة في مركز تقديم خدمات منطقة "ريزانسكي"، فقد قتل شخصان وأصيب ثلاثة بجروح، نتيجة لإطلاق نار، مضيفا أنه قد تم اعتقال القاتل.وقدم سوبيانين عبر تغريدته التعازي للضحايا وأسرهم.وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": إن مجهولا فتح النار على القوة العسكرية المركزية في جنوب شرق موسكو، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بينهم طفل.وأكدت إيرينا فولك، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الشؤون الداخلية الروسية، في تصريح للصحفيين، أن الجاني قد تم احتجازه من قبل موظف دائرة الهجرة.وقالت فولك: "في موسكو، أوقف موظف في إدارة الهجرة مهاجمًا فتح النار في مبنى تقديم الخدمات للمواطنين".
أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، بمقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء إطلاق نار من قبل مجهول في أحد مراكز تقديم الخدمات للمواطنين جنوب شرقي العاصمة.
وكتب سوبيانين على "تويتر": حدثت مأساة في مركز تقديم خدمات منطقة "ريزانسكي"، فقد قتل شخصان وأصيب ثلاثة بجروح، نتيجة لإطلاق نار، مضيفا أنه قد تم اعتقال القاتل.
وقدم سوبيانين عبر تغريدته التعازي للضحايا وأسرهم.
В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым.