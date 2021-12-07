https://arabic.sputniknews.com/20211207/عودة-خليفة-حفتر-إلى-سباق-الانتخابات-الليبية-وقنابل-الغاز-تواجه-متظاهري-السودان-1053668766.html

عودة خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات الليبية وقنابل الغاز تواجه متظاهري السودان

عودة خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات الليبية وقنابل الغاز تواجه متظاهري السودان

عاد خليفة حفتر إلى الانتخابات الرئاسية الليبية، بعد أن تم رفض حكم الطعن الذي أصدرته إحدى المحاكم الابتدائية الليبية. 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T14:25+0000

2021-12-07T14:25+0000

2021-12-07T14:25+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1053667195_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ab9c586c5fa6a46c9ded604c37341840.png

عودة خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات الرئاسية الليبية.. قنابل الغاز تواجه المظاهرات المستمرة في السودان عودة خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات الرئاسية الليبية.. قنابل الغاز تواجه المظاهرات المستمرة في السودان

عودة خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات الرئاسية الليبية بحكم قضائيرفضت محكمة استئناف ‫طرابلس حكم الطعن الصادر ضد المرشح الرئاسي خليفة ‫حفتر من محكمة ‫الزاوية الابتدائية لعدم اختصاصها المكاني في النظر بالدعوة، وأعادته إلى السباق الرئاسي.وفي 30 نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة الزاوية، حكما باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعدما قبلت الطعن المقدم ضده والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.كذلك قضت محكمة في سبها جنوب ليبيا، بعودة سيف الإسلام، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى سباق انتخابات الرئاسة.في حديثه لعالم سبوتنيك قال عصام الزبير المحلل الليبي: "لا بد من توضيح نقطة أساسية وهي أن قانون الانتخابات قد فصل تفصيلا على بعض الشخصيات الجدلية التي لا يجب أن تكون موجودة في سباق الانتخابات من أجل حل الأزمة الليبية، وما حدث ودُفِعَ به أن الانتخابات هي الحل، لكن الانتخابات هي طريق الديمقراطية ولا يمكن أن تأتي بحل إلا إذا كانت وفق قاعدة دستورية، ووفق قوانين تمنع وصول الشخصيات الجدلية وكل من أجرم في حق الليبيين".قنابل الغاز تواجه المظاهرات المستمرة في السودان ضد الانقلاب العسكريتظاهر آلاف السودانيين بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى احتجاجا على الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الشهر الماضي .وكانت مناطق متفرقة بولاية الخرطوم ومنطقة "الضعين" غربي البلاد، ومنطقة "كسلا" شرقي البلاد، ومنطقة "ود مدني"، الواقعة بولاية "الجزيرة"، أبرز المدن التي خرجت في التظاهرات السودانية.وواجهت قوات الأمن السودانية المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.وتعليقا على الموضوع قال عثمان الميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، لعالم سبوتنيك، إنه من حيث العدد والزخم على الأرض فلربما المظاهرات الأخيرة أقل عددا من سابقاتها، مستدركا أن قوة المطالب التي ترفعها هذه المظاهرات لا تزال موجودة وحاضرة في المشهد السياسي بقوة.وعلل ذلك بأن الذين يخرجون في التظاهرات ليسوا المكون المؤيد، لافتا إلى أن بقية الذين لم يخرجوا هم غالبا سيظهرون في أوقات أخرى، لكن الأجندة لاتزال نفسها وبصورة كبيرة، وماتزال مؤثرة جدا على المشهد السياسي في السودان..تركيا وقطر توقعان عشرات الاتفاقات خلال زيارة أردوغان للدوحةأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أنه سيزور أبوظبي قريبا . وقال أردوغان إن تركيا ستعمل على تقوية العلاقات مع الدول الخليجية لما في ذلك من مصلحة لكل الأطراف .من جانبه قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن قطر وتركيا ستوقعان 12 اتفاقية خلال اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين .وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال علي الهيل أستاذ العلوم السياسية والكاتب القطري إن هذه القمة هي الثلاثون بين البلدين، وذلك خلال سبعين شهرا تقريبا، وهذا أمر لافت وظاهرة متفردة في تاريخ العلاقات الدولية والشراكات طويلة الأمد.وأضاف الهيل أن مجرد التقارب التركي القطري تم تجاوزه بالفعل، فقطر وتركيا الآن يكادان يكونان بلدا واحدا، وفي شراكة استراتيجية مطلقة، وقد بدأ ذلك قبل الأزمة الخليجية، بينما كانت تركيا لدولة قطر شريانا للحياة أثناء الحصار منذ يونيو/ حزيران 2017 ولأكثر من ثلاث سنوات.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, عالم سبوتنيك, аудио