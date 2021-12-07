فرنسا تتوقع استئناف محادثات فيينا النووية الخميس

ونقلت "رويترز" عن الوزير الفرنسي أن عناصر المحادثات التي استؤنفت غير مشجعة، موضحا أن هناك شعورا بأن الإيرانيين يريدون أن يجعلوها تستمر.ورأى أنه كلما طالت فترة المحادثات زاد تراجع الإيرانيين عن التزاماتهم واقتربوا أكثر من القدرة على امتلاك السلاح النووي.وعبر الوزير الفرنسي عن أمله في أن تتخذ الأمور اتجاها إيجابيا وإلا فإنها قد تقود إلى "وضع خطير".وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تم استئناف المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد توقف استمر 5 أشهر.لكن المحادثات توقفت مرة أخرى يوم الجمعة الماضي، حيث ما زالت الدول الأطراف في الاتفاق تطلب فرصة لدراسة مقترحات إيران.يذكر أن الاتفاق الذي عقد في عام 2015 بين إيران والقوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لم يعد قائما عقب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة في 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتنصل من معظم التزاماتها.
لكن المحادثات توقفت مرة أخرى يوم الجمعة الماضي، حيث ما زالت الدول الأطراف في الاتفاق تطلب فرصة لدراسة مقترحات إيران.
يذكر أن الاتفاق الذي عقد في عام 2015 بين إيران والقوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لم يعد قائما عقب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة في 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتنصل من معظم التزاماتها.