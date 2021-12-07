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https://arabic.sputniknews.com/20211207/فرنسا-تتوقع-استئناف-محادثات-فيينا-النووية-الخميس--1053671561.html
فرنسا تتوقع استئناف محادثات فيينا النووية الخميس
فرنسا تتوقع استئناف محادثات فيينا النووية الخميس
توقع جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الثلاثاء، استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية يوم الخميس. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T19:43+0000
2021-12-07T19:43+0000
الاتفاق النووي
أخبار إ]يران
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ونقلت "رويترز" عن الوزير الفرنسي أن عناصر المحادثات التي استؤنفت غير مشجعة، موضحا أن هناك شعورا بأن الإيرانيين يريدون أن يجعلوها تستمر.ورأى أنه كلما طالت فترة المحادثات زاد تراجع الإيرانيين عن التزاماتهم واقتربوا أكثر من القدرة على امتلاك السلاح النووي.وعبر الوزير الفرنسي عن أمله في أن تتخذ الأمور اتجاها إيجابيا وإلا فإنها قد تقود إلى "وضع خطير".وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تم استئناف المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد توقف استمر 5 أشهر.لكن المحادثات توقفت مرة أخرى يوم الجمعة الماضي، حيث ما زالت الدول الأطراف في الاتفاق تطلب فرصة لدراسة مقترحات إيران.يذكر أن الاتفاق الذي عقد في عام 2015 بين إيران والقوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لم يعد قائما عقب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة في 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتنصل من معظم التزاماتها.
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الاتفاق النووي, أخبار إ]يران

فرنسا تتوقع استئناف محادثات فيينا النووية الخميس

19:43 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض "إكسبو 2020 دبي"، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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توقع جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الثلاثاء، استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية يوم الخميس.
ونقلت "رويترز" عن الوزير الفرنسي أن عناصر المحادثات التي استؤنفت غير مشجعة، موضحا أن هناك شعورا بأن الإيرانيين يريدون أن يجعلوها تستمر.
علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية يتحدث مع وسائل الإعلام أثناء زيارته لمرفق تخصيب نطنز وسط إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
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ورأى أنه كلما طالت فترة المحادثات زاد تراجع الإيرانيين عن التزاماتهم واقتربوا أكثر من القدرة على امتلاك السلاح النووي.
وعبر الوزير الفرنسي عن أمله في أن تتخذ الأمور اتجاها إيجابيا وإلا فإنها قد تقود إلى "وضع خطير".
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تم استئناف المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد توقف استمر 5 أشهر.
لكن المحادثات توقفت مرة أخرى يوم الجمعة الماضي، حيث ما زالت الدول الأطراف في الاتفاق تطلب فرصة لدراسة مقترحات إيران.
يذكر أن الاتفاق الذي عقد في عام 2015 بين إيران والقوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لم يعد قائما عقب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة في 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتنصل من معظم التزاماتها.
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