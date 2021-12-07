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فلسطيني ينتظر بت محكمة هولندية في اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي بجرائم الحرب
فلسطيني ينتظر بت محكمة هولندية في اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي بجرائم الحرب
تصدر محكمة استئناف في هولندا حكمها، اليوم الثلاثاء، في قضية تتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بارتكاب جرائم حرب. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T02:44+0000
2021-12-07T02:44+0000
أخبار فلسطين اليوم
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أقام الدعوى المدنية إسماعيل زيادة وهو هولندي من أصل فلسطيني ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق.ويتهم الفلسطيني غانتس بالمسؤولية عن مقتل ستة من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في 2014، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت قضيته في يناير/كانون الثاني.وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية، وليس في القضايا المدنية.وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح غانتس فعليا حصانة من الملاحقة القضائية، وفقا لرويترز.كان غانتس قائدا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على فصائل مسلحة فلسطينية في قطاع غزة عام 2014 والتي فقد فيها زيادة ستة من أقاربه.
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أخبار فلسطين اليوم

فلسطيني ينتظر بت محكمة هولندية في اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي بجرائم الحرب

02:44 GMT 07.12.2021
© REUTERSوزير الدفاع بيني غانتس في الكنيست، القدس 2 ديسمبر 2020
وزير الدفاع بيني غانتس في الكنيست، القدس 2 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS
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تصدر محكمة استئناف في هولندا حكمها، اليوم الثلاثاء، في قضية تتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بارتكاب جرائم حرب.
أقام الدعوى المدنية إسماعيل زيادة وهو هولندي من أصل فلسطيني ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق.
ويتهم الفلسطيني غانتس بالمسؤولية عن مقتل ستة من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في 2014، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.
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وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت قضيته في يناير/كانون الثاني.
وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية، وليس في القضايا المدنية.
واستأنف زيادة قائلا، إن الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح غانتس فعليا حصانة من الملاحقة القضائية، وفقا لرويترز.
كان غانتس قائدا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على فصائل مسلحة فلسطينية في قطاع غزة عام 2014 والتي فقد فيها زيادة ستة من أقاربه.
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