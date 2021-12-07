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قتلى وجرحى إثر انفجار قرب المستشفى الجمهوري في البصرة جنوبي العراق

قتلى وجرحى إثر انفجار قرب المستشفى الجمهوري في البصرة جنوبي العراق

قتل عدد من الأشخاص، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة البصرة جنوبي العراق. 07.12.2021, سبوتنيك عربي

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أخبار العراق اليوم

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وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان لها، إنه "في معلومة أولية تبين خلية الإعلام الأمني عن وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة وأدى الحادث وحسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأشار البيان إلى أن "خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث، وستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل أوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية".وأعلن العراق، الجمعه الماضية، عن سقوط ثلاثة عشر قتيلا بهجوم شمالي العراق نفذه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة). وأكد مسؤولون في إقليم كردستان أن من بين القتلى ثلاثة قرويين وعشرة جنود أكراد.وأوضحوا أن الهجوم المجهول وقع في منطقة مخمور الجبلية، وهي مسرح اعتيادي لهجمات الأرهابيين ضد القوات الكردية والعراقية والمدنيين، على بعد 70 كم جنوب شرقي الموصل.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.تابع أحدث أخبار العراق اليوم عبر سبوتنيك عربي

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