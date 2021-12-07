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محافظ البنك المركزي القطري يلتقي بنظيره التركي من أجل التعاون المصرفي
محافظ البنك المركزي القطري يلتقي بنظيره التركي من أجل التعاون المصرفي
التقى محافظ البنك المركزي القطري بنظيره التركي اليوم الثلاثاء. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T10:06+0000
2021-12-07T10:15+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقالت وكالة "رويترز" إن محافظ البنك المركزي القطري التقى نظيره التركي خلال زيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى الدوحة.وجاء اللقاء بين محافظي البنوك المركزية في البلدين لمناقشة كيفية تطوير العلاقات المالية والمصرفية بينهما.وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المناقشات التي جرت قبل زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدوحة تركزت فقط على تحسين العلاقات، ولم تتضمن حصول أنقرة على مساعدات مالية من الدوحة.وأضاف الوزير التركي في مؤتمر صحفي بالدوحة أن تركيا لا تطلب من قطر إرسال أي أموال لمساعدتها في مواجهة انهيار قيمة الليرة، قائلا: "لم نأت إلى قطر لنطلب منهم إرسال أي مبلغ معين من المال. نحن هنا فقط لمناقشة كيفية تحسين العلاقات".وسجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا أمام الدولار خلال الشهر الماضي، في حين فقدت ثلث قيمتها خلال 2021 إثر عمليات بيع سريعة مدفوعة بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وهو إجراء دعمه أردوغان بقوة على الرغم من اعتراض خبراء اقتصاديين وسياسيين معارضين يقولون إنه إجراء غير محسوب العواقب في ظل ارتفاع التضخم.
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أخبار تركيا اليوم

محافظ البنك المركزي القطري يلتقي بنظيره التركي من أجل التعاون المصرفي

10:06 GMT 07.12.2021 (تم التحديث: 10:15 GMT 07.12.2021)
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPOالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يلتقي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أنقرة، تركيا، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يلتقي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أنقرة، تركيا، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
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التقى محافظ البنك المركزي القطري بنظيره التركي اليوم الثلاثاء.
وقالت وكالة "رويترز" إن محافظ البنك المركزي القطري التقى نظيره التركي خلال زيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى الدوحة.
وجاء اللقاء بين محافظي البنوك المركزية في البلدين لمناقشة كيفية تطوير العلاقات المالية والمصرفية بينهما.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المناقشات التي جرت قبل زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدوحة تركزت فقط على تحسين العلاقات، ولم تتضمن حصول أنقرة على مساعدات مالية من الدوحة.
وأضاف الوزير التركي في مؤتمر صحفي بالدوحة أن تركيا لا تطلب من قطر إرسال أي أموال لمساعدتها في مواجهة انهيار قيمة الليرة، قائلا: "لم نأت إلى قطر لنطلب منهم إرسال أي مبلغ معين من المال. نحن هنا فقط لمناقشة كيفية تحسين العلاقات".
وسجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا أمام الدولار خلال الشهر الماضي، في حين فقدت ثلث قيمتها خلال 2021 إثر عمليات بيع سريعة مدفوعة بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وهو إجراء دعمه أردوغان بقوة على الرغم من اعتراض خبراء اقتصاديين وسياسيين معارضين يقولون إنه إجراء غير محسوب العواقب في ظل ارتفاع التضخم.
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