لافروف: روسيا ستزود منطقة الساحل والصحراء بالأسلحة لمحاربة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف، عقب محادثاته مع وزير خارجية تشاد، محمد زين شريف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو: "سنستمر في دعم هذه العملية (التخلص من تهريب المخدرات والإرهاب) من خلال توفير أسلحتنا، والمعدات المناسبة وتدريب الكوادر، بما في ذلك تدريب قوات حفظ السلام".وزارة الخارجية الروسية، أشارت في أكثر من مناسبة، إلى أن العلاقات بين موسكو ونجامينا "ودية تقليديا"، البلدان لديهما مواقف متطابقة بشأن المشاكل والتحديات المعاصرة، ويتفاعلان أيضا في الأمم المتحدة، وفي صيغ ثنائية.وتعد منطقة الساحل الأفريقي، من أكثر المناطق إشكالية في القارة الأفريقية بسبب الأنشطة الإرهابية والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستواصل توريد الأسلحة وتدريب الكوادر في منطقة الساحل والصحراء، من أجل محاربة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات.
موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف، عقب محادثاته مع وزير خارجية تشاد، محمد زين شريف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو: "سنستمر في دعم هذه العملية (التخلص من تهريب المخدرات والإرهاب) من خلال توفير أسلحتنا، والمعدات المناسبة وتدريب الكوادر، بما في ذلك تدريب قوات حفظ السلام".
وزارة الخارجية الروسية، أشارت في أكثر من مناسبة، إلى أن العلاقات بين موسكو ونجامينا "ودية تقليديا"، البلدان لديهما مواقف متطابقة بشأن المشاكل والتحديات المعاصرة، ويتفاعلان أيضا في الأمم المتحدة، وفي صيغ ثنائية.
وتعد منطقة الساحل الأفريقي، من أكثر المناطق إشكالية في القارة الأفريقية بسبب الأنشطة الإرهابية والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.