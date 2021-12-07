تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211207/لافروف-روسيا-ستزود-منطقة-الساحل-والصحراء-بالأسلحة-لمحاربة-الإرهاب-ومكافحة-تهريب-المخدرات-1053667949.html
لافروف: روسيا ستزود منطقة الساحل والصحراء بالأسلحة لمحاربة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات
لافروف: روسيا ستزود منطقة الساحل والصحراء بالأسلحة لمحاربة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستواصل توريد الأسلحة وتدريب الكوادر في منطقة الساحل والصحراء، من أجل محاربة الإرهاب ومكافحة... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T14:03+0000
2021-12-07T14:03+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053490600_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_334907c7946a85600353b33080d45e1f.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف، عقب محادثاته مع وزير خارجية تشاد، محمد زين شريف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو: "سنستمر في دعم هذه العملية (التخلص من تهريب المخدرات والإرهاب) من خلال توفير أسلحتنا، والمعدات المناسبة وتدريب الكوادر، بما في ذلك تدريب قوات حفظ السلام".وزارة الخارجية الروسية، أشارت في أكثر من مناسبة، إلى أن العلاقات بين موسكو ونجامينا "ودية تقليديا"، البلدان لديهما مواقف متطابقة بشأن المشاكل والتحديات المعاصرة، ويتفاعلان أيضا في الأمم المتحدة، وفي صيغ ثنائية.وتعد منطقة الساحل الأفريقي، من أكثر المناطق إشكالية في القارة الأفريقية بسبب الأنشطة الإرهابية والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053490600_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_ec702e45c9eaf1c833e0d71b0c226a1e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

لافروف: روسيا ستزود منطقة الساحل والصحراء بالأسلحة لمحاربة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات

14:03 GMT 07.12.2021
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستواصل توريد الأسلحة وتدريب الكوادر في منطقة الساحل والصحراء، من أجل محاربة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات.
موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف، عقب محادثاته مع وزير خارجية تشاد، محمد زين شريف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو: "سنستمر في دعم هذه العملية (التخلص من تهريب المخدرات والإرهاب) من خلال توفير أسلحتنا، والمعدات المناسبة وتدريب الكوادر، بما في ذلك تدريب قوات حفظ السلام".

وزارة الخارجية الروسية، أشارت في أكثر من مناسبة، إلى أن العلاقات بين موسكو ونجامينا "ودية تقليديا"، البلدان لديهما مواقف متطابقة بشأن المشاكل والتحديات المعاصرة، ويتفاعلان أيضا في الأمم المتحدة، وفي صيغ ثنائية.

وتعد منطقة الساحل الأفريقي، من أكثر المناطق إشكالية في القارة الأفريقية بسبب الأنشطة الإرهابية والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:54 GMTإيران تعلن موعد استئناف مفاوضات فيينا النووية رغم الانتقادات الفرنسية
14:53 GMTملياردير أمريكي ممنوع من امتلاك التحف مدى الحياة
14:47 GMTمصر والجزائر تحصلان على مليون دولار قبل مباراتهما بكأس العرب
14:41 GMTالسيسي يفي بوعده لطفلة من ذوي الهمم بعد توجيه لوزارة الدفاع... فيديو
14:39 GMTالجيش الليبي: اللجنة العسكرية 5+5 تبحث في موسكو إقفال ملف المرتزقة
14:36 GMTالطيران المدني الإيراني: أمريكا تجاهلت حقوق النقل الجوي في البلاد
14:31 GMTمدير يفاجئ 900 موظف بالفصل خلال مكالمة جماعية وسط ذهول الجميع... فيديو
14:31 GMTبينيت بعد هجوم اللاذقية: نصد قوى الشر في المنطقة ليلا ونهارا
14:29 GMTفرنسا تعلق على مقترحات إيران في مفاوضات فيينا
14:25 GMTعودة خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات الليبية وقنابل الغاز تواجه متظاهري السودان
14:25 GMTإندونيسيا تستخدم مركبات "إيربيس" الروسية المخصصة للتضاريس الوعرة
14:21 GMTإسرائيل تنهي بناء "الجدار الذكي" مع غزة...غانتس يوجه رسالة لـ"حماس"... صور
14:12 GMTأردوغان يلقي خطابا من القاعدة العسكرية التركية في قطر: كل شعوب الخليج إخواننا
14:07 GMTإنستغرام يطرح أدوات "رقابة أبوية" على الأطفال والمراهقين في 2022‏
14:03 GMTلافروف: روسيا ستزود منطقة الساحل والصحراء بالأسلحة لمحاربة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات
14:01 GMT خبيرة تغذية تعدد أهم الأطعمة الغنية بـ"الفوسفور" والضرورية لأسنان وعظام صحية
13:45 GMTمشروب دافئ يمكن أن يقلل الإصابة بمرض ألزهايمر
13:44 GMTوزير إماراتي: القطاع الخاص له الحق في تحديد إجازته الأسبوعية حسب ما يخدم العمل
13:40 GMTماذا تنتظر إفريقيا من منتدى داكار للسلم والأمن؟
13:34 GMTالتحالف يدمر "أهدافا عسكرية مشروعة" ويوقع عشرات القتلى عقب استهداف السعودية