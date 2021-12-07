لافروف يزور إسرائيل وفلسطين والجزائر والمغرب

وقال بوغدانوف للصحفيين: "في يومي الأحد والاثنين (ستبدأ) رحلة وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا". حيث سيزور "إسرائيل وفلسطين والجزائر والمغرب".وأضاف بوغدانوف: "سيُعقد في المغرب، بالإضافة إلى لقاءات مع قيادة المملكة، اجتماع لمنتدى التعاون الروسي العربي على مستوى وزراء الخارجية".
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيقوم بزيارة عمل إلى إسرائيل والمغرب الأسبوع المقبل.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "في يومي الأحد والاثنين (ستبدأ) رحلة وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا". حيث سيزور "إسرائيل وفلسطين والجزائر والمغرب".
وأضاف بوغدانوف: "سيُعقد في المغرب، بالإضافة إلى لقاءات مع قيادة المملكة، اجتماع لمنتدى التعاون الروسي العربي على مستوى وزراء الخارجية".