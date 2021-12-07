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ليفاندوفسكي يخرج عن صمته بعد خسارة الكرة الذهبية ويهاجم ميسي
ليفاندوفسكي يخرج عن صمته بعد خسارة الكرة الذهبية ويهاجم ميسي
كشف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لأول مرة عن مشاعره بعد خسارة جائزة الكرة الذهبية، مهاجم المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة الكبيرة. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T12:51+0000
2021-12-07T12:51+0000
ميسي
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وأعرب ليفاندوفسكي، في لقاء مع محطة "كانال سبورتوفيم" البولندية، أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية، عن شعوره بالحزن، قائلا: "أن تكون قريبا من الجائزة وأن تنافس ليونيل ميسي ثم تخسر هو أمر محزن".وبشأن تصريحات ميسي، أوضح هداف بايرن ميونخ الألماني، أنه "يود أن تكون تصريحات اللاعب الكبير لبقة وصادقة، ولم تكن كلمات فارغة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن التنافس مع ميسي يوضح له المستوى العالي الذي استطاع الوصول له اليوم.وتوجت مجلة "فرانس فوتبول" النجم الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانيا، قبل أسبوع، في حفل كبير بباريس.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/نجل-ميسي-يحرجه-أمام-الكاميرات-بسؤال-حول-الكرة-الذهبية-السابعة-فيديو-1053657587.html
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ميسي

ليفاندوفسكي يخرج عن صمته بعد خسارة الكرة الذهبية ويهاجم ميسي

12:51 GMT 07.12.2021
© REUTERS / WOLFGANG RATTAYمهاجم بايرين ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، بعد نهاية مباراة بروسيا مونشنغلادباخ، 13 أغسطس/ آب 2021
مهاجم بايرين ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، بعد نهاية مباراة بروسيا مونشنغلادباخ، 13 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / WOLFGANG RATTAY
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كشف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لأول مرة عن مشاعره بعد خسارة جائزة الكرة الذهبية، مهاجم المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة الكبيرة.
وأعرب ليفاندوفسكي، في لقاء مع محطة "كانال سبورتوفيم" البولندية، أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية، عن شعوره بالحزن، قائلا: "أن تكون قريبا من الجائزة وأن تنافس ليونيل ميسي ثم تخسر هو أمر محزن".
لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه، 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
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وبشأن تصريحات ميسي، أوضح هداف بايرن ميونخ الألماني، أنه "يود أن تكون تصريحات اللاعب الكبير لبقة وصادقة، ولم تكن كلمات فارغة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن التنافس مع ميسي يوضح له المستوى العالي الذي استطاع الوصول له اليوم.
وقال ميسي، أمام الحضور عند استلام الجائزة الذهبية: "أود أن أذكر روبرت، لقد كان شرفا حقيقيا أن أتنافس معه. أعتقد أن فرانس فوتبول يجب أن تمنحك جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، لقد استحقتها".
وتوجت مجلة "فرانس فوتبول" النجم الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانيا، قبل أسبوع، في حفل كبير بباريس.
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