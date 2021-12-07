ليفاندوفسكي يخرج عن صمته بعد خسارة الكرة الذهبية ويهاجم ميسي

وأعرب ليفاندوفسكي، في لقاء مع محطة "كانال سبورتوفيم" البولندية، أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية، عن شعوره بالحزن، قائلا: "أن تكون قريبا من الجائزة وأن تنافس ليونيل ميسي ثم تخسر هو أمر محزن".وبشأن تصريحات ميسي، أوضح هداف بايرن ميونخ الألماني، أنه "يود أن تكون تصريحات اللاعب الكبير لبقة وصادقة، ولم تكن كلمات فارغة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن التنافس مع ميسي يوضح له المستوى العالي الذي استطاع الوصول له اليوم.وتوجت مجلة "فرانس فوتبول" النجم الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانيا، قبل أسبوع، في حفل كبير بباريس.
وبشأن تصريحات ميسي، أوضح هداف بايرن ميونخ الألماني، أنه "يود أن تكون تصريحات اللاعب الكبير لبقة وصادقة، ولم تكن كلمات فارغة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن التنافس مع ميسي يوضح له المستوى العالي الذي استطاع الوصول له اليوم.
وقال ميسي، أمام الحضور عند استلام الجائزة الذهبية: "أود أن أذكر روبرت، لقد كان شرفا حقيقيا أن أتنافس معه. أعتقد أن فرانس فوتبول يجب أن تمنحك جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، لقد استحقتها".