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https://arabic.sputniknews.com/20211207/ليلى-علوي-توجه-رسالة-إلى-الملك-سلمان-وولي-عهده-محمد-بن-سلمان-وتشيد-بقرارهما-فيديو-1053656581.html
ليلى علوي توجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وتشيد بقرارهما... فيديو
ليلى علوي توجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وتشيد بقرارهما... فيديو
وجهت الفنانة المصرية، ليلى علوي، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي ‏عهده، الأمير محمد بن سلمان.‏ 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T10:18+0000
2021-12-07T10:18+0000
ليلى علوي
أخبار السعودية اليوم
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت: "نعتز كثيرا بالملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونشاركهم الفرحة بالفن السعودي الذي يدعو الفن المصري إلى جانبه في مودة ومحبة وعراقة، إن القيادة السعودية محبة للفن والسينما والثقافة".وتابعت: "لقد شهدنا سويا التحول الكبير الذي طرأ على الحياة في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية وكانت حديث العالم أجمع، والنقلة النوعية نحو الحداثة والتطور والنظرة الشاملة، إذ أصبح يتم بناء دور عرض سينمائية في البلاد يوميا، وإقبال الأسر وكافة أنحاء العالم على السعودية لمشاهدة الأفلام والعروض، وهو ما يعكس أن الجمهور السعودي كان ينتظر هذه اللحظة العظيمة".وجاءت كلمة الفنانة ليلى علوي أثناء تكريمها، مساء أمس الاثنين، في الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بجدة في المملكة العربية السعودية.وأكدت علوي في كلمتها كذلك أنها لا تستطيع أن تصف مدى سعادتها بالتواجد في السعودية، ووجهت الشكر للقائمين على المهرجان لتكريمها عن مشوارها الفني الطويل، الذي بدأته منذ أن كانت طفلة صغيرة.وانطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وتنتهي في يوم 15 من نفس الشهر.
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ليلى علوي, أخبار السعودية اليوم, أخبار الفنانين في مصر

ليلى علوي توجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وتشيد بقرارهما... فيديو

10:18 GMT 07.12.2021
© AFP 2021 / PATRICK BAZالفنانة المصرية ليلى علوي تتسلم تكريما عن مشوارها الفني خلال افتتاح الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة السعودية، 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021
الفنانة المصرية ليلى علوي تتسلم تكريما عن مشوارها الفني خلال افتتاح الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة السعودية، 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / PATRICK BAZ
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وجهت الفنانة المصرية، ليلى علوي، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي ‏عهده، الأمير محمد بن سلمان.‏
وقالت: "نعتز كثيرا بالملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونشاركهم الفرحة بالفن السعودي الذي يدعو الفن المصري إلى جانبه في مودة ومحبة وعراقة، إن القيادة السعودية محبة للفن والسينما والثقافة".
وتابعت: "لقد شهدنا سويا التحول الكبير الذي طرأ على الحياة في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية وكانت حديث العالم أجمع، والنقلة النوعية نحو الحداثة والتطور والنظرة الشاملة، إذ أصبح يتم بناء دور عرض سينمائية في البلاد يوميا، وإقبال الأسر وكافة أنحاء العالم على السعودية لمشاهدة الأفلام والعروض، وهو ما يعكس أن الجمهور السعودي كان ينتظر هذه اللحظة العظيمة".
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وأضافت الممثلة المصرية أن "قرار الاهتمام بالفن والسينما قرار في محله يشير إلى أن هناك قيادة سعودية حكيمة".
وجاءت كلمة الفنانة ليلى علوي أثناء تكريمها، مساء أمس الاثنين، في الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بجدة في المملكة العربية السعودية.
وأكدت علوي في كلمتها كذلك أنها لا تستطيع أن تصف مدى سعادتها بالتواجد في السعودية، ووجهت الشكر للقائمين على المهرجان لتكريمها عن مشوارها الفني الطويل، الذي بدأته منذ أن كانت طفلة صغيرة.
وانطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وتنتهي في يوم 15 من نفس الشهر.
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