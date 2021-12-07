ماذا أظهر استطلاع الرأي العام في طروحات اليسار الليبرالي؟

وهدف الاستطلاع إلى معرفة موقف الناس من أفكار وطروحات اليسار الليبرالي، وبالأخص الأفكار المتعلقة بالمثلية الجنسية وتحول الجنس.وأظهر الاستطلاع أن غالبية الناس لا يزالون يرفضون ما يطرحه اليسار الليبرالي من أفكار، ولكن الكثيرين (ربع عينة الاستطلاع إلى ثلثها) عبروا عن تأييدهم لها. وبالنسبة لتحول الجنس، مثلا، كشف الاستطلاع أن أكثر من نصف المُستطلعين في بعض البلدان يؤيدون إدراج المعلومات عن تحول الجنس على البرامج المدرسية.وبالنسبة لأفكار اليسار الليبرالي عامة، أظهر الاستطلاع أن الموقف منها يعتمد على عمر الإنسان ومستوى دخله وتعليمه وانتمائه الحزبي، وأن الشباب أكثر قبولا لها من المتقدمين في السن.وبالنسبة لفكرة إقصاء مجموعات محددة من الناس أو منظمات محددة بسبب السلوك الذي يعتبره اليسار الليبرالي مشينا، عبرت غالبية الناس عن وجهة النظر السلبية، ولكن موقف الناس يختلف من بلد إلى آخر. ففي فرنسا، مثلا، يرفضها 38 في المئة فقط.
حملت أقدم شركة فرنسية تتخصص في استطلاع الرأي العام هذا السؤال إلى 4010 أشخاص من سكان فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وهدف الاستطلاع إلى معرفة موقف الناس من أفكار وطروحات اليسار الليبرالي، وبالأخص الأفكار المتعلقة بالمثلية الجنسية وتحول الجنس.
وأظهر الاستطلاع أن غالبية الناس لا يزالون يرفضون ما يطرحه اليسار الليبرالي من أفكار، ولكن الكثيرين (ربع عينة الاستطلاع إلى ثلثها) عبروا عن تأييدهم لها. وبالنسبة لتحول الجنس، مثلا، كشف الاستطلاع أن أكثر من نصف المُستطلعين في بعض البلدان يؤيدون إدراج المعلومات عن تحول الجنس على البرامج المدرسية.
وبالنسبة لأفكار اليسار الليبرالي عامة، أظهر الاستطلاع أن الموقف منها يعتمد على عمر الإنسان ومستوى دخله وتعليمه وانتمائه الحزبي، وأن الشباب أكثر قبولا لها من المتقدمين في السن.
وبالنسبة لفكرة إقصاء مجموعات محددة من الناس أو منظمات محددة بسبب السلوك الذي يعتبره اليسار الليبرالي مشينا، عبرت غالبية الناس عن وجهة النظر السلبية، ولكن موقف الناس يختلف من بلد إلى آخر. ففي فرنسا، مثلا، يرفضها 38 في المئة فقط.