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https://arabic.sputniknews.com/20211207/ماذا-أظهر-استطلاع-الرأي-العام-في-طروحات-اليسار-الليبرالي؟-1053659158.html
ماذا أظهر استطلاع الرأي العام في طروحات اليسار الليبرالي؟
ماذا أظهر استطلاع الرأي العام في طروحات اليسار الليبرالي؟
حملت أقدم شركة فرنسية تتخصص في استطلاع الرأي العام هذا السؤال إلى 4010 أشخاص من سكان فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر/ تشرين... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T11:10+0000
2021-12-07T11:10+0000
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وهدف الاستطلاع إلى معرفة موقف الناس من أفكار وطروحات اليسار الليبرالي، وبالأخص الأفكار المتعلقة بالمثلية الجنسية وتحول الجنس.وأظهر الاستطلاع أن غالبية الناس لا يزالون يرفضون ما يطرحه اليسار الليبرالي من أفكار، ولكن الكثيرين (ربع عينة الاستطلاع إلى ثلثها) عبروا عن تأييدهم لها. وبالنسبة لتحول الجنس، مثلا، كشف الاستطلاع أن أكثر من نصف المُستطلعين في بعض البلدان يؤيدون إدراج المعلومات عن تحول الجنس على البرامج المدرسية.وبالنسبة لأفكار اليسار الليبرالي عامة، أظهر الاستطلاع أن الموقف منها يعتمد على عمر الإنسان ومستوى دخله وتعليمه وانتمائه الحزبي، وأن الشباب أكثر قبولا لها من المتقدمين في السن.وبالنسبة لفكرة إقصاء مجموعات محددة من الناس أو منظمات محددة بسبب السلوك الذي يعتبره اليسار الليبرالي مشينا، عبرت غالبية الناس عن وجهة النظر السلبية، ولكن موقف الناس يختلف من بلد إلى آخر. ففي فرنسا، مثلا، يرفضها 38 في المئة فقط.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فرنسا, بريطانيا

ماذا أظهر استطلاع الرأي العام في طروحات اليسار الليبرالي؟

11:10 GMT 07.12.2021
© Carlo Allegriعلم المثلية الجنسية مع علم الولايات المتحدة
علم المثلية الجنسية مع علم الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Carlo Allegri
تابعنا عبر
حملت أقدم شركة فرنسية تتخصص في استطلاع الرأي العام هذا السؤال إلى 4010 أشخاص من سكان فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وهدف الاستطلاع إلى معرفة موقف الناس من أفكار وطروحات اليسار الليبرالي، وبالأخص الأفكار المتعلقة بالمثلية الجنسية وتحول الجنس.
وأظهر الاستطلاع أن غالبية الناس لا يزالون يرفضون ما يطرحه اليسار الليبرالي من أفكار، ولكن الكثيرين (ربع عينة الاستطلاع إلى ثلثها) عبروا عن تأييدهم لها. وبالنسبة لتحول الجنس، مثلا، كشف الاستطلاع أن أكثر من نصف المُستطلعين في بعض البلدان يؤيدون إدراج المعلومات عن تحول الجنس على البرامج المدرسية.
رشاش كلاشنيكوف-23 (أ كا-203) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
"أ كا – 203" أحدث نموذج لرشاش كلاشنيكوف... ماذا يميزه؟
07:29 GMT
وبالنسبة لأفكار اليسار الليبرالي عامة، أظهر الاستطلاع أن الموقف منها يعتمد على عمر الإنسان ومستوى دخله وتعليمه وانتمائه الحزبي، وأن الشباب أكثر قبولا لها من المتقدمين في السن.
وبالنسبة لفكرة إقصاء مجموعات محددة من الناس أو منظمات محددة بسبب السلوك الذي يعتبره اليسار الليبرالي مشينا، عبرت غالبية الناس عن وجهة النظر السلبية، ولكن موقف الناس يختلف من بلد إلى آخر. ففي فرنسا، مثلا، يرفضها 38 في المئة فقط.
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