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https://arabic.sputniknews.com/20211207/ما-هو-المنتج-المثالي-لخفض-ضغط-الدم؟-1053674361.html
ما هو المنتج المثالي لخفض ضغط الدم؟
ما هو المنتج المثالي لخفض ضغط الدم؟
درس باحثون العلاقة بين النظام الغذائي وضغط الدم وعوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية، ونجحت تجربتهم في تسمية منتج يساعد في حل مشاكل ارتفاع ضغط الدم. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T16:33+0000
2021-12-07T16:33+0000
مجتمع
غذاء
تغذية
صحة
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وبحسب مجلة "International Dairy Journal"، قارن المؤلفون تغذية المتطوعين بمعاييرهم الطبية وخلصوا إلى أنه حتى تناول الزبادي في بعض الأحيان يمكن أن يساعد في تحسين أجسام الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.أوضحت الدكتورة ألكسندرا وايد أن "منتجات الألبان، وخاصة الزبادي، يمكن أن تخفض ضغط الدم. وذلك لأن منتجات الألبان تحتوي على عدد من المغذيات الدقيقة، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تشارك في تنظيم ضغط الدم".ويحتوي هذا المنتج على بكتيريا تعزز إنتاج البروتين. وأضافت أن هذه بدورها تؤثر على ضغط الدم.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/انخفاض-ضغط-الدم-قد-يكون-سببا-لعدة-أمراض-خطيرة-1053673074.html
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مجتمع, غذاء, تغذية, صحة

ما هو المنتج المثالي لخفض ضغط الدم؟

16:33 GMT 07.12.2021
CC0 / ponce_photography / زبادي بالفراولة
زبادي بالفراولة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
CC0 / ponce_photography /
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درس باحثون العلاقة بين النظام الغذائي وضغط الدم وعوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية، ونجحت تجربتهم في تسمية منتج يساعد في حل مشاكل ارتفاع ضغط الدم.
وبحسب مجلة "International Dairy Journal"، قارن المؤلفون تغذية المتطوعين بمعاييرهم الطبية وخلصوا إلى أنه حتى تناول الزبادي في بعض الأحيان يمكن أن يساعد في تحسين أجسام الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
أوضحت الدكتورة ألكسندرا وايد أن "منتجات الألبان، وخاصة الزبادي، يمكن أن تخفض ضغط الدم. وذلك لأن منتجات الألبان تحتوي على عدد من المغذيات الدقيقة، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تشارك في تنظيم ضغط الدم".
قياس ضغط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
انخفاض ضغط الدم قد يكون سببا لعدة أمراض خطيرة
15:54 GMT
ويحتوي هذا المنتج على بكتيريا تعزز إنتاج البروتين. وأضافت أن هذه بدورها تؤثر على ضغط الدم.
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