إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
ما هي أخطر صواريخ مقاتلات رافال؟... صور
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمقاتلات رافال مسلحة بأنواع مختلفة من الصواريخ بينها "ستورم شادو" في "إيديكس 2021"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تعتمد الطائرات متعددة المهام مثل "رافال" الفرنسية على صواريخ "جو - أرض" بعيدة المدى مثل صاروخ "ستورم شادو"، الذي يطلق عليه في فرنسا "سكالب".
تصنع الصاروخ شركة "إم بي دي إيه" الأوروبية، التي تشارك فيها 3 دول هي فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وتم عرض نسخ منه بين معروضات الأسلحة الفرنسية في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ "ستورم شادو/ سكالب" التي تستخدمها مقاتلات "رافال" الفرنسية
صواريخ "ستورم شادو/ سكالب" التي تستخدمها مقاتلات "رافال" الفرنسية
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تم تصميم الصاروخ لاستخدامه ضد الأهداف الأرضية ذات الأهمية الكبيرة وهو مزود برأس حربي تقليدي ويصل مداه إلى 250 كيلومترا مما يمكن الطائرات الحربية من تنفيذ هجمات ضد أهدافها داخل عمق أراضي العدو أثناء وجودها على مسافات آمنة.
© Sputnik . Alaa - Almotairyمقاتلات رافال مسلحة بصواريخ "ستورم شادو" في "إيديكس 2021"
مقاتلات رافال مسلحة بصواريخ "ستورم شادو" في "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
ويقول تقرير للشركة المصنعة للصاروخ إنه مصمم للعمل والوصول إلى أهدافه في مختلف الظروف الجوية، مشيرا إلى أن تاريخ دخوله الخدمة يرجع إلى عام 2003 مع القوات الجوية في بريطانيا وفرنسا.
تم استخدام صواريخ "ستورم شادو" في حرب الخليج وفي العراق وليبيا.
وإضافة إلى بريطانيا وفرنسا تستخدم صاروخ "ستورم شادو" 3 دول أخرى، ويمكنه الانطلاق من طائرات "رافال" و"تورنادو" و"ميراج 2000" كما أنه سيكون صالحا للانطلاق من على متن مقاتلات "تايفون" في المستقبل.
يصل طول الصاروخ إلى 5.1 متر أما وزنه فهو 1300 كيلوغرام ويعمل بمحرك نفاث ونظام توجيه يعتمد على نظام الملاحة العالمي "جي بي إس" وأنظمة الملاحة الذاتية "آي إن إس" و"تي آر إن".