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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/ما-هي-أخطر-صواريخ-مقاتلات-رافال؟-صور-1053681936.html
ما هي أخطر صواريخ مقاتلات رافال؟... صور
ما هي أخطر صواريخ مقاتلات رافال؟... صور
تعتمد الطائرات متعددة المهام مثل "رافال" الفرنسية على صواريخ "جو - أرض" بعيدة المدى مثل صاروخ "ستورم شادو"، الذي يطلق عليه في فرنسا "سكالب". 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T20:14+0000
2021-12-07T20:14+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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تصنع الصاروخ شركة "إم بي دي إيه" الأوروبية، التي تشارك فيها 3 دول هي فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وتم عرض نسخ منه بين معروضات الأسلحة الفرنسية في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.تم تصميم الصاروخ لاستخدامه ضد الأهداف الأرضية ذات الأهمية الكبيرة وهو مزود برأس حربي تقليدي ويصل مداه إلى 250 كيلومترا مما يمكن الطائرات الحربية من تنفيذ هجمات ضد أهدافها داخل عمق أراضي العدو أثناء وجودها على مسافات آمنة.ويقول تقرير للشركة المصنعة للصاروخ إنه مصمم للعمل والوصول إلى أهدافه في مختلف الظروف الجوية، مشيرا إلى أن تاريخ دخوله الخدمة يرجع إلى عام 2003 مع القوات الجوية في بريطانيا وفرنسا.وإضافة إلى بريطانيا وفرنسا تستخدم صاروخ "ستورم شادو" 3 دول أخرى، ويمكنه الانطلاق من طائرات "رافال" و"تورنادو" و"ميراج 2000" كما أنه سيكون صالحا للانطلاق من على متن مقاتلات "تايفون" في المستقبل.يصل طول الصاروخ إلى 5.1 متر أما وزنه فهو 1300 كيلوغرام ويعمل بمحرك نفاث ونظام توجيه يعتمد على نظام الملاحة العالمي "جي بي إس" وأنظمة الملاحة الذاتية "آي إن إس" و"تي آر إن".
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رصد عسكري

ما هي أخطر صواريخ مقاتلات رافال؟... صور

20:14 GMT 07.12.2021
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمقاتلات رافال مسلحة بأنواع مختلفة من الصواريخ بينها "ستورم شادو" في "إيديكس 2021"
مقاتلات رافال مسلحة بأنواع مختلفة من الصواريخ بينها ستورم شادو في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
تعتمد الطائرات متعددة المهام مثل "رافال" الفرنسية على صواريخ "جو - أرض" بعيدة المدى مثل صاروخ "ستورم شادو"، الذي يطلق عليه في فرنسا "سكالب".
تصنع الصاروخ شركة "إم بي دي إيه" الأوروبية، التي تشارك فيها 3 دول هي فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وتم عرض نسخ منه بين معروضات الأسلحة الفرنسية في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ "ستورم شادو/ سكالب" التي تستخدمها مقاتلات "رافال" الفرنسية
صواريخ ستورم شادو/ سكالب التي تستخدمها مقاتلات رافال الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
صواريخ "ستورم شادو/ سكالب" التي تستخدمها مقاتلات "رافال" الفرنسية
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تم تصميم الصاروخ لاستخدامه ضد الأهداف الأرضية ذات الأهمية الكبيرة وهو مزود برأس حربي تقليدي ويصل مداه إلى 250 كيلومترا مما يمكن الطائرات الحربية من تنفيذ هجمات ضد أهدافها داخل عمق أراضي العدو أثناء وجودها على مسافات آمنة.
© Sputnik . Alaa - Almotairyمقاتلات رافال مسلحة بصواريخ "ستورم شادو" في "إيديكس 2021"
مقاتلات رافال مسلحة بصواريخ ستورم شادو في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
مقاتلات رافال مسلحة بصواريخ "ستورم شادو" في "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
ويقول تقرير للشركة المصنعة للصاروخ إنه مصمم للعمل والوصول إلى أهدافه في مختلف الظروف الجوية، مشيرا إلى أن تاريخ دخوله الخدمة يرجع إلى عام 2003 مع القوات الجوية في بريطانيا وفرنسا.
تم استخدام صواريخ "ستورم شادو" في حرب الخليج وفي العراق وليبيا.
الشركة المصنعة للصاروخ
وإضافة إلى بريطانيا وفرنسا تستخدم صاروخ "ستورم شادو" 3 دول أخرى، ويمكنه الانطلاق من طائرات "رافال" و"تورنادو" و"ميراج 2000" كما أنه سيكون صالحا للانطلاق من على متن مقاتلات "تايفون" في المستقبل.
يصل طول الصاروخ إلى 5.1 متر أما وزنه فهو 1300 كيلوغرام ويعمل بمحرك نفاث ونظام توجيه يعتمد على نظام الملاحة العالمي "جي بي إس" وأنظمة الملاحة الذاتية "آي إن إس" و"تي آر إن".
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