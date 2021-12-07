تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من "أوميكرون"
- سبوتنيك عربي, 1920
إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/ما-هي-قدرات-المدفعية-الصاروخية-كراسنوبول؟-صور-1053683729.html
ما هي قدرات المدفعية الصاروخية "كراسنوبول"؟... صور
ما هي قدرات المدفعية الصاروخية "كراسنوبول"؟... صور
تعد المدفعية الصاروخية إحدى وسائل الحرب الحديثة، التي تعتمد عليها الجيوش في إلحاق أكبر قد من الدمار لقوات العدو الثابتة أو المتحركة، ومنها المنظومة الروسية... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T21:25+0000
2021-12-07T21:26+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1053683331_0:25:3083:1759_1920x0_80_0_0_745d67c040a31b397adc332f47faff96.jpg
ويمكن استخدام المدفعية الصاروخية "كراسنوبول - إم 2" في قصف الأهداف الثابتة والمركبات المدرع وغير المدرعة بقذائف موجهة عيار 155 ملم.وكانت قذائف "كراسنوبول - إم 2" إحدى الأسلحة الروسية التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.ما هي مميزات "كراسنوبول - إم 2"؟توفر منظومة "كراسنوبول" دقة عالية في القصف المدفعي بحيث تنقل عمل المدفعية من استهداف مناطق واسعة إلى ضرب أهداف محددة بدقة عالية.بفضل هذا النوع من القذائف يمكن تحقيق أهداف العمليات العسكرية بالكفاءة المطلوبة حتى ضد الأهداف المتحركة بسرعة 36 كيلومترا في الساعة، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا وسواء كانت المواقع المستهدف داخل مواقع محصنة أو في مواقع مكشوفة.يتراوح مدى قذائف المدفعية الصاروخية الموجهة "كراسنوبول - إم 2" بين 3 إلى 25 كيلومترا، وتوفر هذه المنظومة قوة نيرانية كبيرة ومستمرة أثناء الاشتباك مع العدو.يصل طول القذيفة إلى 130 سنتيمترا ووزنها 54 كلغم وهي مزودة برأس حربي شديد الانفجار متشظي لا يقل وزنه عن 8 كلغم.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/ما-هي-قدرات-صواريخ-ميتيس---إم-1-الروسية-المضادة-للدبابات؟-1053557573.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1053683331_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_8a4af0426c84acf559b2948145bd7f67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

ما هي قدرات المدفعية الصاروخية "كراسنوبول"؟... صور

21:25 GMT 07.12.2021 (تم التحديث: 21:26 GMT 07.12.2021)
© Sputnik . Alaa - Almotairyقذائف مدفعية صاروخية موجهة طراز "كراسنوبول - إم 2" الروسية
قذائف مدفعية صاروخية موجهة طراز كراسنوبول - إم 2 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تابعنا عبر
تعد المدفعية الصاروخية إحدى وسائل الحرب الحديثة، التي تعتمد عليها الجيوش في إلحاق أكبر قد من الدمار لقوات العدو الثابتة أو المتحركة، ومنها المنظومة الروسية "كراسنوبول - إم 2".
ويمكن استخدام المدفعية الصاروخية "كراسنوبول - إم 2" في قصف الأهداف الثابتة والمركبات المدرع وغير المدرعة بقذائف موجهة عيار 155 ملم.
صواريخ ميتيس إم 1 الروسية المضادة للدبابات في معرض الصناعات الدفاعية المصرية إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
إيديكس 2021
ما هي قدرات صواريخ "ميتيس - إم 1" الروسية المضادة للدبابات؟
4 ديسمبر, 16:40 GMT
وكانت قذائف "كراسنوبول - إم 2" إحدى الأسلحة الروسية التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.

ما هي مميزات "كراسنوبول - إم 2"؟

توفر منظومة "كراسنوبول" دقة عالية في القصف المدفعي بحيث تنقل عمل المدفعية من استهداف مناطق واسعة إلى ضرب أهداف محددة بدقة عالية.
© Sputnik . Alaa - Almotairyقذائف مدفعية صاروخية موجهة طراز "كراسنوبول - إم 2" الروسية
قذائف مدفعية صاروخية موجهة طراز كراسنوبول - إم 2 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
قذائف مدفعية صاروخية موجهة طراز "كراسنوبول - إم 2" الروسية
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بفضل هذا النوع من القذائف يمكن تحقيق أهداف العمليات العسكرية بالكفاءة المطلوبة حتى ضد الأهداف المتحركة بسرعة 36 كيلومترا في الساعة، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا وسواء كانت المواقع المستهدف داخل مواقع محصنة أو في مواقع مكشوفة.
يتراوح مدى قذائف المدفعية الصاروخية الموجهة "كراسنوبول - إم 2" بين 3 إلى 25 كيلومترا، وتوفر هذه المنظومة قوة نيرانية كبيرة ومستمرة أثناء الاشتباك مع العدو.
يصل طول القذيفة إلى 130 سنتيمترا ووزنها 54 كلغم وهي مزودة برأس حربي شديد الانفجار متشظي لا يقل وزنه عن 8 كلغم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:11 GMTالصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من "أوميكرون"
22:07 GMTإدارة بايدن تعارض "بشدة" قرارا لمجلس الشيوخ يمنع بيع صواريخ للسعودية
22:06 GMTالدوحة تكشف موعد استقبالها ولي العهد السعودي
22:01 GMTأول تعليق إيراني على فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية وسورية
21:56 GMTمؤتمر الجزائر الجامع.. ما الذي يمكن أن يحققه في ملف المصالحة الفلسطينية؟
21:56 GMTالسعودية تعلق على اعتقال فرنسا مشتبه به في قتل خاشقجي
21:46 GMTالحكومة المصرية تصدر 3 تشريعات دفعة واحدة لحماية حقوق الأطفال
21:36 GMTبايدن يخطر فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بحديثه مع بويتن
21:34 GMTأهداف مباراة مصر والجزائر 1-1 في كأس العرب... فيديو
21:26 GMTإعلام: إيطاليا ترفض دعم أمريكا في مقاطعة أولمبياد بكين
21:26 GMTالخارجية الفلسطينية ترحب بالموقف الأمريكي بشأن الاستيطان
21:25 GMTما هي قدرات المدفعية الصاروخية "كراسنوبول"؟... صور
21:11 GMTالعاصمة المصرية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب حالة الجو غدا
21:08 GMTرالي الجونة في نسخته العاشرة الأسبوع المقبل... صور
20:51 GMTالكرملين: بوتين عرض على بايدن إلغاء القيود المفروضة على عمل البعثات الدبلوماسية
20:43 GMTوزيرة أمريكية تدعو إلى إجراءات حمائية لمعالجة مشاكل سلاسل التوريد
20:42 GMTالأعلى للدولة في ليبيا يطرح مبادرة جديدة للانتخابات تتضمن بنودا خاصة
20:42 GMTبرودة القدمين في الشتاء علامة على الإصابة بخمسة أمراض
20:25 GMTالاتحاد الأوروبي: الصراع في اليمن يشهد تصعيدا عسكريا "مقلقا"
20:14 GMTما هي أخطر صواريخ مقاتلات رافال؟... صور