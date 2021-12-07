ما هي قدرات المدفعية الصاروخية "كراسنوبول"؟... صور

ويمكن استخدام المدفعية الصاروخية "كراسنوبول - إم 2" في قصف الأهداف الثابتة والمركبات المدرع وغير المدرعة بقذائف موجهة عيار 155 ملم.وكانت قذائف "كراسنوبول - إم 2" إحدى الأسلحة الروسية التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.ما هي مميزات "كراسنوبول - إم 2"؟توفر منظومة "كراسنوبول" دقة عالية في القصف المدفعي بحيث تنقل عمل المدفعية من استهداف مناطق واسعة إلى ضرب أهداف محددة بدقة عالية.بفضل هذا النوع من القذائف يمكن تحقيق أهداف العمليات العسكرية بالكفاءة المطلوبة حتى ضد الأهداف المتحركة بسرعة 36 كيلومترا في الساعة، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا وسواء كانت المواقع المستهدف داخل مواقع محصنة أو في مواقع مكشوفة.يتراوح مدى قذائف المدفعية الصاروخية الموجهة "كراسنوبول - إم 2" بين 3 إلى 25 كيلومترا، وتوفر هذه المنظومة قوة نيرانية كبيرة ومستمرة أثناء الاشتباك مع العدو.يصل طول القذيفة إلى 130 سنتيمترا ووزنها 54 كلغم وهي مزودة برأس حربي شديد الانفجار متشظي لا يقل وزنه عن 8 كلغم.
بفضل هذا النوع من القذائف يمكن تحقيق أهداف العمليات العسكرية بالكفاءة المطلوبة حتى ضد الأهداف المتحركة بسرعة 36 كيلومترا في الساعة، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا وسواء كانت المواقع المستهدف داخل مواقع محصنة أو في مواقع مكشوفة.
يتراوح مدى قذائف المدفعية الصاروخية الموجهة "كراسنوبول - إم 2" بين 3 إلى 25 كيلومترا، وتوفر هذه المنظومة قوة نيرانية كبيرة ومستمرة أثناء الاشتباك مع العدو.
يصل طول القذيفة إلى 130 سنتيمترا ووزنها 54 كلغم وهي مزودة برأس حربي شديد الانفجار متشظي لا يقل وزنه عن 8 كلغم.