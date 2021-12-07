تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
انتهاء قمة بوتين وبايدن بعد ساعتين من المحادثات المغلقة
https://arabic.sputniknews.com/20211207/مجلس-الشيوخ-التشيلي-يوافق-على-زواج-المثليين-1053676067.html
مجلس الشيوخ التشيلي يوافق على زواج المثليين
مجلس الشيوخ التشيلي يوافق على زواج المثليين
وافق مجلس الشيوخ التشيلي اليوم الثلاثاء على زواج المثليين، وذلك عقب مبادرات كثيرة تضمن حقوق الاعتراف القانوني والبنوة. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T17:14+0000
2021-12-07T17:14+0000
أخبار تشيلي
زواج المثليين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102472/98/1024729882_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_3b86f3f013268ed52b4d456aabc4f07b.jpg
ووفقا لرويترز فإن موافقة مجلس الشيوخ التشيلي جاءت عقب إرساله الأسبوع الماضي مشروع القانون إلى لجنة مختلطة مع النواب.وعلل إرساله بأنه اعتبر بعض التعديلات التي أجراها مجلس النواب يمكن أن "تؤدي إلى أخطاء وصراعات تفسيرية محتملة".وجاء التصويت داخل المجلس بـ 21 صوتًا مؤيدًا، مقابل رفض ثمانية، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.وبموافقة مجلس الشيوخ سيتم إرسال المقترح إلى مجلس النواب لمنح موافقته النهائية، وبعدها تكون جاهزة للإعلان من قبل الرئيس سيباستيان بينيرا.يشار إلى أن تشيلي ليست الدولة الأولى في إباحتها زواج المثليين، بل سبقتها 8 دول في أوروبا مثلا، آخرها سويسرا والتي وافق المشرعون بها، في منتصف ديسمبر/ كانون الاول من العام الماضي 2020، على إضفاء الشرعية على زواج المثليين والسماح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم بشكل قانوني.وقالت منظمة "الزواج من أجل الجميع" على موقعها على الإنترنت: "هذا ليس فقط علامة فارقة في النضال من أجل حقوق المثليين السويسريين، ولكنه أيضًا انتصار مهم لكرامتهم وقبولهم وإدماجهم في المجتمع".
https://arabic.sputniknews.com/20210315/اختيار-وخطيئة-الفاتيكان-يرفض-مباركة-زواج-المثليين-1048371442.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102472/98/1024729882_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_2ed6c66e1d333c4c0dd39618c0290272.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تشيلي, زواج المثليين

مجلس الشيوخ التشيلي يوافق على زواج المثليين

17:14 GMT 07.12.2021
© REUTERS / CARLOS JASSOزواج المثليين
زواج المثليين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / CARLOS JASSO
تابعنا عبر
وافق مجلس الشيوخ التشيلي اليوم الثلاثاء على زواج المثليين، وذلك عقب مبادرات كثيرة تضمن حقوق الاعتراف القانوني والبنوة.
ووفقا لرويترز فإن موافقة مجلس الشيوخ التشيلي جاءت عقب إرساله الأسبوع الماضي مشروع القانون إلى لجنة مختلطة مع النواب.
البابا فرنسيس يلوح من الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2021
"اختيار وخطيئة"... الفاتيكان يرفض مباركة زواج المثليين
15 مارس, 17:09 GMT
وعلل إرساله بأنه اعتبر بعض التعديلات التي أجراها مجلس النواب يمكن أن "تؤدي إلى أخطاء وصراعات تفسيرية محتملة".
وجاء التصويت داخل المجلس بـ 21 صوتًا مؤيدًا، مقابل رفض ثمانية، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وبموافقة مجلس الشيوخ سيتم إرسال المقترح إلى مجلس النواب لمنح موافقته النهائية، وبعدها تكون جاهزة للإعلان من قبل الرئيس سيباستيان بينيرا.
يشار إلى أن تشيلي ليست الدولة الأولى في إباحتها زواج المثليين، بل سبقتها 8 دول في أوروبا مثلا، آخرها سويسرا والتي وافق المشرعون بها، في منتصف ديسمبر/ كانون الاول من العام الماضي 2020، على إضفاء الشرعية على زواج المثليين والسماح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم بشكل قانوني.
وقالت منظمة "الزواج من أجل الجميع" على موقعها على الإنترنت: "هذا ليس فقط علامة فارقة في النضال من أجل حقوق المثليين السويسريين، ولكنه أيضًا انتصار مهم لكرامتهم وقبولهم وإدماجهم في المجتمع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:48 GMTمستشار خامنئي: ما قام به الرئيس السوري ضد الغزو الجبان من 80 دولة لبلاده يمهد الطريق للنصر النهائي
17:47 GMT"هيلتون" تعتزم زيادة عدد فنادقها في السعودية إلى 75 خلال 5 سنوات
17:47 GMTهيومن رايتس: جماعة مسلحة اختطفت 600 امرأة وفتاة في موزمبيق في آخر 3 سنوات
17:44 GMTوسط انتقادات إيرانية لاذعة.. ما انعكاسات صفقة فرنسا العسكرية في الإمارات على مفاوضات فيينا؟
17:42 GMTالبيت الأبيض: بايدن سيتصل بالزعماء الأوروبيين بعد اجتماعه مع بوتين
17:40 GMTالأرصاد المصرية تحذر من الأيام المقبلة وتطالب المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم
17:36 GMTانتهاء قمة بوتين وبايدن بعد ساعتين من المحادثات المغلقة
17:35 GMTمقاتلة صينية تنافس "إف - 16" الأمريكية... صور
17:28 GMTالبرهان يقرر تشكيل قوة أمنية جديدة في الفاشر
17:17 GMTإسرائيل تعترف بفشلها في اكتشاف معلومات أمنية تتعلق بـ"جاسوس إيران" في منزل غانتس
17:14 GMTمجلس الشيوخ التشيلي يوافق على زواج المثليين
17:09 GMTتفاصيل الخسائر الكبيرة... ماذا دمرت غارات إسرائيل على اللاذقية في سوريا
17:05 GMTترتيب مجموعات كأس العرب 2021 قبل اللقائين الختاميين للدور الأول
16:49 GMT"فايزر":"أوميكرون" يبدو أقل حدة من المتحورات السابقة لكنه ينتشر أسرع منها
16:48 GMTالسيسي يصدر قرارا بإنشاء "الجامعة المصرية الروسية"
16:43 GMTهدايا مدرسية لأطفال سوريا من جمهورية إنغوشيا الروسية بمناسبة العام الجديد
16:43 GMTخبيرة روسية تسمي عشبة مفيدة للدماغ
16:37 GMTقانون العمل الإماراتي الجديد
16:35 GMTوزير الري المصري يكشف عن سدود دشنتها بلاده في أوغندا
16:34 GMTعبير موسي تدعو إلى حل البرلمان التونسي... فيديو