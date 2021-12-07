مجلس الشيوخ التشيلي يوافق على زواج المثليين

ووفقا لرويترز فإن موافقة مجلس الشيوخ التشيلي جاءت عقب إرساله الأسبوع الماضي مشروع القانون إلى لجنة مختلطة مع النواب.وعلل إرساله بأنه اعتبر بعض التعديلات التي أجراها مجلس النواب يمكن أن "تؤدي إلى أخطاء وصراعات تفسيرية محتملة".وجاء التصويت داخل المجلس بـ 21 صوتًا مؤيدًا، مقابل رفض ثمانية، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.وبموافقة مجلس الشيوخ سيتم إرسال المقترح إلى مجلس النواب لمنح موافقته النهائية، وبعدها تكون جاهزة للإعلان من قبل الرئيس سيباستيان بينيرا.يشار إلى أن تشيلي ليست الدولة الأولى في إباحتها زواج المثليين، بل سبقتها 8 دول في أوروبا مثلا، آخرها سويسرا والتي وافق المشرعون بها، في منتصف ديسمبر/ كانون الاول من العام الماضي 2020، على إضفاء الشرعية على زواج المثليين والسماح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم بشكل قانوني.وقالت منظمة "الزواج من أجل الجميع" على موقعها على الإنترنت: "هذا ليس فقط علامة فارقة في النضال من أجل حقوق المثليين السويسريين، ولكنه أيضًا انتصار مهم لكرامتهم وقبولهم وإدماجهم في المجتمع".
وعلل إرساله بأنه اعتبر بعض التعديلات التي أجراها مجلس النواب يمكن أن "تؤدي إلى أخطاء وصراعات تفسيرية محتملة".
وجاء التصويت داخل المجلس بـ 21 صوتًا مؤيدًا، مقابل رفض ثمانية، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وبموافقة مجلس الشيوخ سيتم إرسال المقترح إلى مجلس النواب لمنح موافقته النهائية، وبعدها تكون جاهزة للإعلان من قبل الرئيس سيباستيان بينيرا.
يشار إلى أن تشيلي ليست الدولة الأولى في إباحتها زواج المثليين، بل سبقتها 8 دول في أوروبا مثلا، آخرها سويسرا والتي وافق المشرعون بها، في منتصف ديسمبر/ كانون الاول من العام الماضي 2020، على إضفاء الشرعية على زواج المثليين والسماح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم بشكل قانوني.
وقالت منظمة "الزواج من أجل الجميع" على موقعها على الإنترنت: "هذا ليس فقط علامة فارقة في النضال من أجل حقوق المثليين السويسريين، ولكنه أيضًا انتصار مهم لكرامتهم وقبولهم وإدماجهم في المجتمع".